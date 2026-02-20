После успешных учений на Балтике Эрдоган пообещал скорую разработку авианосцев

3 174 28
После успешных учений на Балтике Эрдоган пообещал скорую разработку авианосцев

После успешного проведения учений на Балтике с использованием дрононосца TCG Anadolu в Анкаре воодушевились. По словам президента Реджепа Эрдогана, Турция рассчитывает в ближайшие годы начать производство собственных авианосцев.

По заявлению Эрдогана, Турция уже удовлетворяет потребности армии в танках, ракетах, кораблях, вертолётах и беспилотниках отечественного производства:

За 23 года мы достигли этой цели. И теперь решительно настроены на создание собственных истребителей и авианосцев.

Эти слова турецкий президент произнёс во время встречи с родственниками погибших военнослужащих ВС Турции.

Как уже сообщало «Военное обозрение», TCG Anadolu в Балтийском море участвовал в натовских военных учениях Steadfast Dart 2026. С его борта поднимались ударные БПЛА Bayraktar-TB3, атаковавшие с воздуха надводные и наземные цели. Эти удары позиционировались как подавление сил противника перед высадкой десанта. Турецкий десант на Балтике тоже был. Морпехи ВМС Турции высаживались на балтийское побережье Германии, за чем наблюдали главком турецких военно-морских сил и министр обороны Германии.

Напомним, что на Балтике есть только одно государство, которое не входит в блок НАТО. Это Российская Федерация.


TCG Anadolu позиционируется как универсальный десантный корабль, основное авиакрыло которого - БПЛА Bayraktar. В ходе натовских учений беспилотники успешно поднимались с палубы УДК, наносили точные удары по целям, после чего возвращались на TCG Anadolu.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    20 февраля 2026 07:34
    После успешных учений на Балтике Эрдоган пообещал скорую разработку авианосцев

    Языком молоть - не мешки ворочать.
    У султана уже синдром подготовки к президентским выборам в 2028 г., которые могут перенести на 2027 г.
    Оппозиция давит на пятки, к тому же экономическая ситуация в стране вряд ли позволит добиться целей особенно в строительстве собственной авиации, таковых стран только три, включая РФ, которая единственная в мире производит собственные комплектующие.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      20 февраля 2026 17:01
      Цитата: ZovSailor
      Языком молоть - не мешки ворочать.

      Вопрос лишь в том, что Эрдоган как раз по мешкам, а не по словам
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        20 февраля 2026 17:27
        Андрей из Челябинска
        Сегодня, 17:01
        Вопрос лишь в том, что Эрдоган как раз по мешкам, а не по словам

        hi Ну, батенька, янычары - они одни из первых в рыночной торговле, что всеми достоверно отмечено на всех рынках, маркетах,базарах страны османов.
        Как тут не вспомнить нашего оратора революции и рупор пролетариата -Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья ( В. Маяковский).
        1. Alemax Звание
          Alemax
          0
          Сегодня, 05:45
          А ещё, как не вспомнить тот факт, что турецкие ВМС в РАЗЫ превосходять по количеству/качеству и боеспособности черноморский ВМФ.
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    20 февраля 2026 08:03
    Региональная держава, на кой им авианосцы? До Израиля посылать, или до курдов в Сирии? или азербайджану в Каспий?
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      20 февраля 2026 08:13
      Цитата: Foggy Dew
      Региональная держава, на кой им авианосцы? До Израиля посылать, или до курдов в Сирии? или азербайджану в Каспий?


      Вы не понимаете! Султану сильно мешает развитый и мощный флот Венецианской республики, которая контролирует Средиземное море! Чтобы дожу плохо спалось! wassat
    2. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      20 февраля 2026 17:01
      Цитата: Foggy Dew
      Региональная держава, на кой им авианосцы?

      Греция
      1. Andy_nsk Звание
        Andy_nsk
        0
        Вчера, 14:43
        Цитата: Foggy Dew
        Региональная держава, на кой им авианосцы?

        Греция

        А долететь до Греции с наземных аэродромов в Турции или с северного Кипра никак? У современного самолёта радиус разворота не сильно отличается от подобных расстояний.
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Вчера, 15:37
          Цитата: Andy_nsk
          А долететь до Греции

          А Эгейское море, внезапно, имеет длину 700 км и ширину 400 км. И обеспечить там операции по спорным островам (они все там спорные) с наземной авиацией тяжеленько. Долететь - можно. А вот обеспечить, скажем, круглосуточное дежурство...
          1. Andy_nsk Звание
            Andy_nsk
            0
            Вчера, 17:26
            Летать в длину туркам не нужно, только в ширину и с тех же островов тоже можно
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Вчера, 17:35
              Цитата: Andy_nsk
              Летать в длину туркам не нужно, только в ширину и с тех же островов тоже можно

              Нужно, так как есть такой остров, по имени Крит...
              1. Andy_nsk Звание
                Andy_nsk
                0
                Вчера, 17:41
                Вы предлагаете подогнать авианосец к острову? Долго он там просуществует? При военных действиях соизмеримых по силе сторон авианосцу крайне опасно входить в зону действия наземной авиации противника, а также антикорабельных ракет. Скорее турки попытаются захватывать острова по одному с востока на запад и перебазировать авиацию на захваченные острова. Но это так, пустой трёп, в войну между турками и греками не верю, по крайней мере до распада НАТО.
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  0
                  Вчера, 17:49
                  Цитата: Andy_nsk
                  Вы предлагаете подогнать авианосец к острову?

                  Я предлагаю использовать авианосец в соответствии с его назначением.
                  Цитата: Andy_nsk
                  При военных действиях соизмеримых по силе сторон авианосцу крайне опасно входить в зону действия наземной авиации противника

                  Тем не менее, авианосцы США это делали вполне успешно. И мы далеко не всегда их ловили.
                  Это первое, а второе - греки и турки очень условно соизмеримы, так как турецкие ВВС, внезапно, существенно мощнее - примерно на треть. В этой ситуации небольшой, в сущности, авианосец, способный эффективно эксплуатировать авиагруппу в 20 машин (примерно 1/10 численности греческих ВВС) становится чрезвычайно эффективным оружием
                  1. Andy_nsk Звание
                    Andy_nsk
                    0
                    Вчера, 18:08
                    Как вы думаете, если греки сконцентрируют всю или почти всю авиацию для удара по авианосцу с 20 самолётами, дополнив удар ракетами наземного базирования, какова вероятность, что хотя бы одна ракета достигнет авианосца? Я думаю, что вероятность значительно выше 0,5. После попадания ОДНОЙ ракеты авианосец превращается из боевой единицы в судно терпящее бедствие, поскольку он в сущности - большая керосинка. Весь экипаж будет тушить пожар, и в лучшем для турок случае - им придётся уносить ноги, и не факт, что они хотя бы смогут принять самолёты, находящиеся в воздухе. Такая ситуация вообще может решить исход войны и турецкие генералы/адмиралы навряд ли пойдут на такой риск.
                    1. Андрей из Челябинска Звание
                      Андрей из Челябинска
                      0
                      Вчера, 18:25
                      Цитата: Andy_nsk
                      Как вы думаете, если греки сконцентрируют всю или почти всю авиацию для удара по авианосцу с 20 самолётами, дополнив удар ракетами наземного базирования, какова вероятность, что хотя бы одна ракета достигнет авианосца?

                      Видите ли, нарисованная Вами картинка - это фэнтези чистой воды. Греки никогда не смогут и никогда не будут даже пытаться этого делать.
                      Существует множество задач, которые ВВС должны выполнять. Это и ПВО своих территорий, а также флотских соединений и войск, это прикрытие важнейших с точки зрения военной ценности пунктов имеющих промышленную или еще какую ценность, это уничтожение авиации противника и других его вооруженных сил и т.д. и т.п.
                      Поэтому такое сосредоточение, о котором Вы пишете можно только приветствовать - да, ВВС Греции при этом уничтожат авианосец, но проиграют войну.
                      Цитата: Andy_nsk
                      После попадания ОДНОЙ ракеты авианосец превращается из боевой единицы в судно терпящее бедствие, поскольку он в сущности - большая керосинка.

                      рекомендую на досуге изучить конструкцию авианосца. Ручаюсь, узнаете для себя много нового. Авианосец, как ни странно - очень хорошо защищен именно в конструкционном плане, куда лучше, чем какой-нибудь фрегат.
                      1. Andy_nsk Звание
                        Andy_nsk
                        0
                        Вчера, 21:11
                        Существует множество задач, которые ВВС должны выполнять

                        Прекрасно знаю о задачах ВВС и уничтожение вражеского авианосца - одна из них.
                        Авианосец, как ни странно - очень хорошо защищен

                        Авианосец - это носитель самолётов и топлива.
                        Одна ракета не потопит его, но пожар - самое страшное, что может с ним произойти.
                      2. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        0
                        Вчера, 21:12
                        Цитата: Andy_nsk
                        Прекрасно знаю о задачах ВВС и уничтожение вражеского авианосца - одна из них.

                        Одна из многих, и, в условиях борьбы с превосходящими ВВС противника - не то, чтобы самая главная
                        Цитата: Andy_nsk
                        Авианосец - это носитель самолётов и топлива.

                        А фрегат - носитель ракет
                        Цитата: Andy_nsk
                        Одна ракета не потопит его, но пожар - самое страшное, что может с ним произойти.

                        Нет, это не так.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    0
    20 февраля 2026 08:18
    По словам президента Реджепа Эрдогана, Турция рассчитывает в ближайшие годы начать производство собственных авианосцев.

    это при такой "бешеной" инфляции??
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Вчера, 17:56
      Он понимает, что промышленность важна. Мы-нет
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    20 февраля 2026 08:27
    И с кем собралась воевать Турция, что несмотря на экономические трудности им понадобился авианосец (или точнее - дрононосец)? Вообще, складывается ощущение, что чем хуже дела с экономикой, тем воинственней становятся политики и добром это не кончится.
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      20 февраля 2026 15:19
      "... в натовских военных учениях Steadfast Dart 2026. С его борта поднимались ударные БПЛА Bayraktar-TB3, атаковавшие с воздуха надводные и наземные цели. "
      ************************************************************************************
      Ну, вообще-то, это УДК, способный нести, в т.ч. и ЛА различного назначения. До авианосца (даже многоцелевого, типа французских, "островных" или российских...) ему ещё "дорасти надо". Хотя и это сомнительно...

      Ибо авианосец, если "по уму", уже на стадии проектирования, под основной, для него предназначенный палубный носитель, строится должен... Включая всё отсюда "вытекающее"...
      А так, "на Балтике", да ещё у безопасных берегов Фатерланда, отчего турецкими беспилотниками не "помахать"?.. Ведь это даже не Ливия с её Хавтаром. От Фатерланада по УДК с его БЛА, не "прилетит"...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    20 февраля 2026 08:34
    Грекам надо напрячься ,что то у них островов много в Эгейском море.Эрдоган с нетерпением ждёт когда Гренландия станет американской .
    Зачем ,зачем турку авианосец - появится авианосец турков в Адриатическом море - греки станут сговорчивей .
    1. ian Звание
      ian
      -1
      20 февраля 2026 09:01
      Цитата: tralflot1832
      появится авианосец турков в Адриатическом море - греки станут сговорчивей

      А он там поместится вместе с ордером? wink
      При всем уважении- подлетное время на таких малых расстояниях не принципиально (что из самой Туреции, что с борта авианосца, если он конечно не на афинском рейде расположится), а авианосец в адриатике такая жирная мишень, что не попасть в нее надо еще постараться.... hi
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    20 февраля 2026 09:12
    Цитата: ian
    что не попасть в нее надо еще постараться....

    Турецкий авианосец в Адриатике - против " самалийских " пиратов . laughing hiЛишь бы был.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    20 февраля 2026 11:43
    Авианосцы Туретчине не нужны - дорого и бесполезно, а вот над атомным оружием втихаря работают
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    20 февраля 2026 15:01
    И тут Остапа понесло
    Эрдоган видимо так ничего и не понял
    Не авианосцы надо строить ,это уже вчерашний дорогостоящий хлам как и его байрактары
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      20 февраля 2026 20:11
      Цитата: Сергей Митинский
      Эрдоган видимо так ничего и не понял
      Не авианосцы надо строить

      Он - понял. Вы - нет
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        -2
        20 февраля 2026 21:22
        Судя по картинке вы тоже это "поняли" как и он