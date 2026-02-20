После успешных учений на Балтике Эрдоган пообещал скорую разработку авианосцев
После успешного проведения учений на Балтике с использованием дрононосца TCG Anadolu в Анкаре воодушевились. По словам президента Реджепа Эрдогана, Турция рассчитывает в ближайшие годы начать производство собственных авианосцев.
По заявлению Эрдогана, Турция уже удовлетворяет потребности армии в танках, ракетах, кораблях, вертолётах и беспилотниках отечественного производства:
За 23 года мы достигли этой цели. И теперь решительно настроены на создание собственных истребителей и авианосцев.
Эти слова турецкий президент произнёс во время встречи с родственниками погибших военнослужащих ВС Турции.
Как уже сообщало «Военное обозрение», TCG Anadolu в Балтийском море участвовал в натовских военных учениях Steadfast Dart 2026. С его борта поднимались ударные БПЛА Bayraktar-TB3, атаковавшие с воздуха надводные и наземные цели. Эти удары позиционировались как подавление сил противника перед высадкой десанта. Турецкий десант на Балтике тоже был. Морпехи ВМС Турции высаживались на балтийское побережье Германии, за чем наблюдали главком турецких военно-морских сил и министр обороны Германии.
Напомним, что на Балтике есть только одно государство, которое не входит в блок НАТО. Это Российская Федерация.
TCG Anadolu позиционируется как универсальный десантный корабль, основное авиакрыло которого - БПЛА Bayraktar. В ходе натовских учений беспилотники успешно поднимались с палубы УДК, наносили точные удары по целям, после чего возвращались на TCG Anadolu.
