Партия модернизированных с учётом боевого опыта БРЭМ-80 передана военным
Новая партия модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 поступила в войска, отгрузку техники произвел Уралвагонзавод. Об этом сообщает Ростех.
БРЭМ-80 называют «рабочей лошадкой» спецоперации, эта машина активно используется в зоне СВО и не только по прямому назначению. Иногда БРЭМ применяют в качестве «штурмового танка» для прокладывания дороги в населенных пунктах под огнем противника. Про такие случаи рассказывали сами военные.
Отправленные в войска БРЭМ-80 являются модернизированными с учетом применения в боевых условиях спецоперации. Как уточнили на УВЗ, изменения коснулись усиления защиты экипажа, установки механизированной сцепки, которая позволяет эвакуировать поврежденную технику, не покидая машины, а также установки новых гидравлической лебедки и бульдозерного отвала. Сколько машин в партии не раскрывается, вся техника ушла заказчику железнодорожным транспортом.
Подчеркивается, что БРЭМ-80 способна эвакуировать с поля боя не только отечественные танки, но гораздо более тяжелую западную бронетехнику. В 2018 году в рамках конкурса БРЭМ-80 сумела эвакуировать шесть сцепленных Т-80 общим весом более 270 тонн.
