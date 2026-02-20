Партия модернизированных с учётом боевого опыта БРЭМ-80 передана военным

Партия модернизированных с учётом боевого опыта БРЭМ-80 передана военным

Новая партия модернизированных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80 поступила в войска, отгрузку техники произвел Уралвагонзавод. Об этом сообщает Ростех.

БРЭМ-80 называют «рабочей лошадкой» спецоперации, эта машина активно используется в зоне СВО и не только по прямому назначению. Иногда БРЭМ применяют в качестве «штурмового танка» для прокладывания дороги в населенных пунктах под огнем противника. Про такие случаи рассказывали сами военные.



Отправленные в войска БРЭМ-80 являются модернизированными с учетом применения в боевых условиях спецоперации. Как уточнили на УВЗ, изменения коснулись усиления защиты экипажа, установки механизированной сцепки, которая позволяет эвакуировать поврежденную технику, не покидая машины, а также установки новых гидравлической лебедки и бульдозерного отвала. Сколько машин в партии не раскрывается, вся техника ушла заказчику железнодорожным транспортом.

Концерн «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Техника создана на базе танка Т-80 и доработана с учётом реальных боевых задач в зоне СВО.


Подчеркивается, что БРЭМ-80 способна эвакуировать с поля боя не только отечественные танки, но гораздо более тяжелую западную бронетехнику. В 2018 году в рамках конкурса БРЭМ-80 сумела эвакуировать шесть сцепленных Т-80 общим весом более 270 тонн.

  1. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    20 февраля 2026 07:43
    БРЭМ-80 называют «рабочей лошадкой» спецоперации, эта машина активно используется в зоне СВО и не только по прямому назначению. Иногда БРЭМ применяют в качестве «штурмового танка» для прокладывания дороги в населенных пунктах под огнем противника. Про такие случаи рассказывали сами военные.

    Отношусь отрицательно к таким инициативам...слишком дорогая техника чтобы рисковать ей и жизнью обученного экипажа ради какой-то дороги в населенном пункте, потом танки нечем будет эвакуировать. Для дорог должны использоваться Инженерные Машины Разграждения
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +6
      20 февраля 2026 07:53
      Цитата: Konnick
      Для дорог должны использоваться Инженерные Машины Разграждения


      Война сейчас такая товарищ. Моя УР-77 уже давно используется как штурмовая машина. Выкатывался на лбс для выстрела по укрепам, а дистанция у меня всего 600 метров. И бронированной ее не назовешь! Стоит ли говорить, что это не ее задача от слова совсем? soldier
      1. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        20 февраля 2026 07:55
        Цитата: lubesky
        Цитата: Konnick
        Для дорог должны использоваться Инженерные Машины Разграждения


        Война сейчас такая товарищ. Моя УР-77 уже давно используется как штурмовая машина. Выкатывался на лбс для выстрела по укрепам, а дистанция у меня всего 600 метров. И бронированной ее не назовешь! Стоит ли говорить, что это не ее задача от слова совсем? soldier

        Всё это печально
    2. Alexej Звание
      Alexej
      -1
      20 февраля 2026 08:01
      Скорее всего они в ручную переделывают старые танки (коих не мало наклепали ещё при СССР) и выдают "сделано на базе танка". А звучит убедительно, соглашусь. Я даже рад что старые танки ещё остались в наличии.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        20 февраля 2026 11:21
        Скорее всего они в ручную переделывают старые танки

        базы хранения, на коих они стояли - опустели давно...
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      20 февраля 2026 11:23
      Отношусь отрицательно к таким инициативам...слишком дорогая техника чтобы рисковать ей и жизнью обученного экипажа

      так у нас "пузики" не только на ЛБС...
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +3
    20 февраля 2026 07:48
    Иногда БРЭМ применяют в качестве «штурмового танка» для прокладывания дороги в населенных пунктах под огнем противника. Про такие случаи рассказывали сами военные.

    А разве у советских танков начиная с 64ки нет встроенного опускаемого отвала для самоокапывания?
    А уж навесной отвал и того раньше крепился.

    Странно гнать вперед БРЭМ.
    Или это "проехать напролом через деревню где стреляют"?
    Вроде раньше Горыныч для этого применялся. Просека такая что охренеть.

    Это Военное Обозрение или как?
    Нарисовали бы примерно схемку чтоб понять как его применяют "в качестве «штурмового танка»", почему и зачем. Ну там плюсы, минусы, и вообще
  3. Филин Звание
    Филин
    +1
    20 февраля 2026 08:30
    Машина хорошая, важно - грамотно использовать, в затяжной войне святая задача - беречь Людей и технику.
    1. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      20 февраля 2026 08:33
      Цитата: Филин
      Машина хорошая, важно - грамотно использовать, в затяжной войне святая задача - беречь Людей и технику.

      А в этой статье выдали за достижение использование специальной техники не по назначению... в качестве штурмового танка
      1. Филин Звание
        Филин
        0
        20 февраля 2026 08:43
        Я как раз, в том числе и про это, задача БРЭМ - эвакуация и войсковой ремонт, подбитый танк, танком на 15-20 км от ЛБС оттащили, а дальше БРЭМкой...
      2. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        20 февраля 2026 11:20
        А в этой статье выдали за достижение использование специальной техники не по назначению.

        так все статьи - такого содержания...
  4. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    20 февраля 2026 09:27
    БРЭМ-80. Техника создана на базе танка Т-80

    Когда нибудь танки РФ перейдут на одно шасси?
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      0
      20 февраля 2026 19:35
      Цитата: Zaurbek
      БРЭМ-80. Техника создана на базе танка Т-80
      Когда нибудь танки РФ перейдут на одно шасси?

      А нужен ли этот переход ? Что он даст ?
  5. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    20 февраля 2026 10:39
    Цитата: Konnick

    А в этой статье выдали за достижение использование специальной техники не по назначению... в качестве штурмового танка

    Мне кажется, что все это из-за банальной не организованности и не хватки специальной инженерной техники - ИМР и БМР! Допроситься их с полковой инженерной роты (а есть ли там они еще вопрос, дай бог там 1 штука ИМР имеется) - проблема. А 1 шт. БРЭМ в танковом батальоне по штату есть, вот и использует комбат то, что под рукой!
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    20 февраля 2026 11:18
    В 2018 году в рамках конкурса БРЭМ-80 сумела эвакуировать шесть сцепленных Т-80 общим весом более 270 тонн.

    интересно, на каком грунте происходило такое действо?
    и какой коэфф. сцепления был при этом?
    а так, подготовленный спортсмен двигает автопоезд на асфальте...
  7. svan26 Звание
    svan26
    0
    20 февраля 2026 11:32
    - "и доработана с учётом реальных боевых задач в зоне СВО"
    Стрелу, похоже, так и не убрали. Иначе машина в стоимости сильно потеряет.