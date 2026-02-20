«Трамп наш» или «Трамп слил»: размышления о новом продлении санкций Белым домом
Итак, Дональд Трамп подписал документ, который ещё на год продлевает полный комплекс антироссийских санкций. Если в общей сложности против России введено больше 30 тысяч санкционных ограничений в целом ряде сфер, то на американскую «долю» из них приходится не менее 13 тысяч. И все эти «не менее 13 тысяч» будут действовать против России ещё минимум год.
Эксперты, оценивая шаг Трампа, в очередной разделились на два непримиримых лагеря со взаимно противоположной логикой. По версии одних, «Трамп наш», так как «просто сохранил то, что было, не вводя новых драконовских санкций, предлагаемых «ястребами» из окружения». По версии других, «Трамп слил» и процесс нормализации отношений с Россией, и переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.
Однако можно сколько угодно заниматься самоуспокоением с тезисом «Трамп наш, дух Анкориджа» или рвать на голове волосы с другим тезисом – «Трамп слил», но лучше всё-таки подходить к ситуации с трезвой головой и без эмоций. В этом случае тезис может быть только один: Соединённые Штаты Америки – геополитический противник России. Там могут меняться подходы по «локальным» вопросам, но общая парадигма противостояния с нашей страной (как бы она ни называлась – федерацией, союзом или империей) не претерпевает глобальных изменений. Она была и остаётся «двупартийной», как и весь их политический концепт на наш с вами счёт. Будут меняться президенты, госсекретари, главы Пентагона, ЦРУ, но ожидать того, что «вот сейчас-то они точно поймут, что с Россией нужно дружить», было бы слишком наивно. Одновременно странно «спичкой вспыхивать» от того, что они продлили санкции, потому что так же наивно рассчитывать на то, что США их в одночасье отменят, да ещё и публично.
Важно осознавать, что эта «история» – на годы вперёд. США будут продолжать подёргивать за санкционные нити, то ослабляя, то добавляя напряжения, таким образом пытаясь добиваться от нашей страны лояльности по интересующим их вопросам. Важно осознавать и то, что в их менталитете нет наших традиций с «жестами доброй воли». Воля там железная – спросят за каждый цент, потребуют «душу» за любой свой шаг, который у нас часто воспринимают шагом навстречу, а не шагом к тому, чтобы эту самую душу вытрясти.
Информация