«Трамп наш» или «Трамп слил»: размышления о новом продлении санкций Белым домом

Итак, Дональд Трамп подписал документ, который ещё на год продлевает полный комплекс антироссийских санкций. Если в общей сложности против России введено больше 30 тысяч санкционных ограничений в целом ряде сфер, то на американскую «долю» из них приходится не менее 13 тысяч. И все эти «не менее 13 тысяч» будут действовать против России ещё минимум год.

Эксперты, оценивая шаг Трампа, в очередной разделились на два непримиримых лагеря со взаимно противоположной логикой. По версии одних, «Трамп наш», так как «просто сохранил то, что было, не вводя новых драконовских санкций, предлагаемых «ястребами» из окружения». По версии других, «Трамп слил» и процесс нормализации отношений с Россией, и переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.



Однако можно сколько угодно заниматься самоуспокоением с тезисом «Трамп наш, дух Анкориджа» или рвать на голове волосы с другим тезисом – «Трамп слил», но лучше всё-таки подходить к ситуации с трезвой головой и без эмоций. В этом случае тезис может быть только один: Соединённые Штаты Америки – геополитический противник России. Там могут меняться подходы по «локальным» вопросам, но общая парадигма противостояния с нашей страной (как бы она ни называлась – федерацией, союзом или империей) не претерпевает глобальных изменений. Она была и остаётся «двупартийной», как и весь их политический концепт на наш с вами счёт. Будут меняться президенты, госсекретари, главы Пентагона, ЦРУ, но ожидать того, что «вот сейчас-то они точно поймут, что с Россией нужно дружить», было бы слишком наивно. Одновременно странно «спичкой вспыхивать» от того, что они продлили санкции, потому что так же наивно рассчитывать на то, что США их в одночасье отменят, да ещё и публично.

Важно осознавать, что эта «история» – на годы вперёд. США будут продолжать подёргивать за санкционные нити, то ослабляя, то добавляя напряжения, таким образом пытаясь добиваться от нашей страны лояльности по интересующим их вопросам. Важно осознавать и то, что в их менталитете нет наших традиций с «жестами доброй воли». Воля там железная – спросят за каждый цент, потребуют «душу» за любой свой шаг, который у нас часто воспринимают шагом навстречу, а не шагом к тому, чтобы эту самую душу вытрясти.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    20 февраля 2026 08:00
    Не умерли от санкций раньше, не умрём и через год. Пора уже свыкнуться, что санкции навсегда.
    1. Lykases1 Звание
      Lykases1
      +10
      20 февраля 2026 08:03
      Не всё так однозначно. Умереть- то не умрём, но пояса нужно будет подтянуть. Не всё у нас радужно в экономике
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +2
        20 февраля 2026 08:09
        Да давно пора подтянуть. А ещё гайки.А то всё похоже на пир во время чумы. Осознать пора всем и каждому- идёт война. Пора- бы ей стать Народной.
        1. Володин Звание
          Володин
          +15
          20 февраля 2026 08:23
          Цитата: Essex62
          Осознать пора всем и каждому- идёт война. Пора- бы ей стать Народной.

          Это всё красивые и громкие слова. Кому надо, давно осознали, что идёт война. А вот как она может стать Народной, когда она официально даже не война, вот это вопрос. Да и гайки затягивать ещё - в отношении кого? Особенно если учесть, что кто-то с пенсии в 20 тысяч рублей каждый месяц старается оправить для фронта хотя бы тёплые носки, а кто-то (каждый день в сводках) украл 500 миллионов (или миллиардов) бюджетных средств. В итоге всё сведётся к тому, что гайки затянут тем, кто и так, мягко говоря, не жирует, а решения примут те, кто тащит миллиардами. Вот в чём проблема.
          2. g_ae Звание
            g_ae
            0
            20 февраля 2026 08:31
            А так скорее всего и будет. Крупный бизнес не должен страдать. Люди - вторая нефть.
          3. Essex62 Звание
            Essex62
            +3
            20 февраля 2026 08:34
            Нет,гайки затягивать надо именно первым. Естественно ,что сами себя они себя не " затянут". Ну а в реальности будет договорняк. Рыжий продавит уход ВСУ с Донбасса и всё. Может башни надеются со следующей войнищи соскочить. Верить всегда хочется в хорошее.
            Не получится. Так и так " Вставай страна огромная" или полный крах.
        2. mongol9999 Звание
          mongol9999
          +4
          20 февраля 2026 08:39
          В феодальные и имперские времена дворянство имело льготы за то, что воевало, защищая крестьян и сюзерена от нападок других стран. Со временем, лень смотреть в каком году, обязательную дворянскую службу отменили, а льготы дворяне для себя оставили. Что и привело к расслоению общества и революциям. Не только у нас. Вообще. В Советск й период правящий класс воевал наравне с народом и войну признали общей, народной. И победили. Наши современные "дворяне" воевать не хотят, власть не отдают, прибыль приватизируют, издержки национализируют. Народ такую войну своей считать не будет. Так что осознавать пора "дворянам", что пока они жируют на народе и надеются, что весь остальной народ будет убиваться за их капитал, может настать воемя , что действительно нужно будет поднять народ на защиту действующей структуры власти, а народ не поднимется. Умные от обиды, что их держали за дураков, дураки от отсутствия идеи за что умирать. И чем быстрее всякие властьимущие поймут это, тем с меньшими жертвами мы победим.
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            0
            20 февраля 2026 11:55
            В Советские времена класс был один- труженик. Рабочие,крестьяне и интеллектуалы двигающие тех.прогресс. Остальные извели. Но к сожалению не под корень. Затаились,пересидели и вылезли на волне расслабухи и пофигизма правящего( единственного класса).
            С остальным согласен.
            1. mongol9999 Звание
              mongol9999
              0
              20 февраля 2026 14:37
              Хорошо. Не верно выбрал речевой оборот. В СССР вместо *правящего класса" вас устроит "руководство страны"
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                +1
                Вчера, 08:25
                Вполне. Дети всех руководителей Советского Союза дрались на фронтах Великой Отечественной.
      2. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +3
        20 февраля 2026 09:18
        Трамп - наш!
        Трамп нас слил...
        Бесконечные завывания в стиле нашей продажной "элитки"...
        Кровавая война продолжается четыре года и конца ей пока не просматривается...
        Власть имущие, получив по башке в Xoxляндии, пытаются ценой российских ресурсов, ценой в 12 триллионов долларов, которые по факту им не принадлежат, вернуть себе доступ на Запад, к своим счетам, арестованной недвижимости, родным чадам в их университетах.
        На народ плевать.
        Это их "кормовая база".
        Сделку хотят.
        Такие же продажные твapи, как Трамп.
        Мыслят одинаково.
        Торгаши.
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          Вчера, 02:28
          Наши думцы в США засобирались , с Конгрессом ихним договариваться . Говорят насчёт отмена санкций . Главное чтоб Володин не стал там как Ельцин Америку благословлять .
    2. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +6
      20 февраля 2026 08:09
      Не свыкнуться а плевать на эти шоу - ковид, санкции, завтра ещё кино придумают
    3. bondov
      bondov
      -2
      20 февраля 2026 08:53
      Да, но наивность-то какая - Трамп наш!!! Трамп наш, наш... овация стоя в Думе... на $12 триллионов на проекты будут... Тоннель, тоннель скорее, скорее копать...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        20 февраля 2026 09:21
        Трамп не наш и не слил - он свой, американский. И цель свою он чётко обозначил - "мир через силу" (понятно, чью), и "сделаем Америку снова великой". Дружбы с Америкой не было и не будет, возможно лишь экономическое взаимовыгодное сотрудничество.
        1. bondov
          bondov
          -2
          20 февраля 2026 09:26
          да и можно продолжить - рф и сша вместе против европы - полно тут на ВО было таких комментариев и даже, типа, аналитические статьи в российских медиа на эту приятную тему были.., а уж ВВП-то как старался - Гренландия ваша. ваша...
          возможно лишь экономическое партнёрство.
          - это вы про санкции, что ли ?
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +3
            20 февраля 2026 09:32
            Цитата: bondov
            возможно лишь экономическое партнёрство.

            - это вы про санкции, что ли ?

            Это я теоретически про возможную перспективу. Конфликт на Украине не будет вечным, а РФ и США находятся на одной планете. Двум крупным государствам, с мощным ядерным потенциалом, так или иначе, придётся искать пути взаимодействия. Всемирная катастрофа никому не нужна.
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              0
              20 февраля 2026 12:01
              А вдруг им нужна? Они в супербункерах на атоллах перисидят. Проснутся -мир другой. Без русских. Качай не хочу.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                +2
                20 февраля 2026 12:04
                Цитата: Essex62
                А вдруг им нужна? Они в супербункерах на атоллах перисидят. Проснутся -мир другой. Без русских. Качай не хочу.

                Что качать и куда? В супербункеры на атоллах? smile
                Юмор оценил. hi
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  0
                  Вчера, 08:34
                  Дык они надеются,что мы ответить не успеем. А что все таки полетит- золотой купол, всякая другая хрень. В общем они кругом в шоколаде. Зарядов- то нынче не так,чтобы. Через какое- то время начнут из недр русских черпать. Рассосётся. Или всё таки армагедец наступит гарантированно?
        2. bondov
          bondov
          -2
          20 февраля 2026 09:53
          В Кремле согласны, что Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии Причем не только в историю США, но и в мировую историю,
          - говорил такие приятности для Трампа пресс-секретарь Дмитрий Песков - фактически ротовое отверстие-УСТА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
          1. bayard Звание
            bayard
            0
            Вчера, 02:42
            Цитата: bondov
            - говорил такие приятности для Трампа

            И ещё не раз повторит , если Трамп и дальше так продолжит .
            Трамп вообще ничего не сделал нам этой подписью , ни плохого , ни хорошего . Он себе таким образом чрезвычайные полномочия на год продлил . Мы совсем не против .
            А санкции в США вводятся на определённый срок . Снять их может только Конгресс . А Трамп может только подписать\продлить , либо ходатайствовать перед Конгрессом о снятии санкций с РФ . Пока у нас война повода для снятия не наблюдается . Но на клоуна уже шьют дела коррупционные - за разворовывание американских денег . Так что в любой момент многое поменяться может . Вот только у Трампа свои заботы - миграционное нашествие нелегалов-преступников , по файлам Эпштэйна надо большую часть элиты на стулья электрические рассаживать , наркокартели , граница с Канадой и Мексикой , Канаду надо присоединять , Гренландию опять же , суды вот взбунтовались и начали отменять указы своего президента . Выборы на носу . Но у Трампа Чрезвычайное Положение и чрезвычайные полномочия . На целый год вперёд . И Иран воевать надо . или Израиль заставить , а самому посмотреть , подбодрить . Много дел . Не до России . Да и у нас полно .
    4. Развед Звание
      Развед
      +3
      20 февраля 2026 10:06
      Цитата: alexboguslavski
      Не умерли от санкций раньше, не умрём и через год. Пора уже свыкнуться, что санкции навсегда.


      Так-то оно так... Только не стоит забывать, что санкции имеют кумулятивный долгосрочный эффект.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -2
        20 февраля 2026 10:14
        Цитата: Развед
        санкции имеют кумулятивный долгосрочный эффект

        Можно уже бояться? Что за эффект, раскройте поподробнее, плз.
        1. Развед Звание
          Развед
          +4
          20 февраля 2026 10:32
          Это значит накопительный. Впоследствии переходящий во взрывной.
          А бояться или нет - дело хозяйское.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -2
            20 февраля 2026 10:34
            Цитата: Развед
            Это значит накопительный. Впоследствии переходящий во взрывной

            Я в курсе, как слово переводится. А вот что именно вы там накапливать предполагаете - это я не понял, поясните, будьте любезны.
            1. Развед Звание
              Развед
              +4
              20 февраля 2026 10:51
              Почему вы решили, что именно я там буду что-то накапливать?
              Негативные последствия от введения санкций имеют особенность накапливаться сами по себе после их введения. Без моего или вашего участия. Так понятно?
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -4
                20 февраля 2026 10:52
                Цитата: Развед
                Негативные последствия от введения санкций имеют особенность накапливаться сами по себе после их введения

                Какие именно последствия? Конкретику, с примерами желательно - осилите?
                1. Развед Звание
                  Развед
                  +3
                  20 февраля 2026 10:56
                  Мне - не желательно. Я в теме.
                  А если вам не хватает конкретики - поисковик в помощь. Пользоваться умеете?
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -1
                    20 февраля 2026 10:57
                    Цитата: Развед
                    если вам не хватает конкретики - поисковик в помощь

                    Мне хотелось понять, с кем я имею дело. Я это понял, благодарю yes
                    1. Развед Звание
                      Развед
                      +1
                      20 февраля 2026 10:58
                      Ответный реверанс от меня.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      20 февраля 2026 08:07
      Воля там железная – спросят за каждый цент, потребуют «душу» за любой свой шаг
      Волки с Уолл-стрит !
  3. ИгУ Звание
    ИгУ
    -1
    20 февраля 2026 08:09
    Соединённые Штаты Америки – геополитический противник России.

    А нам всегда рассказывали, что они наши партнеры...
    1. Dimy4 Звание
      Dimy4
      0
      20 февраля 2026 08:54
      А нам всегда рассказывали, что они наши партнеры...

      А тот кто со своим окружением так говорил и есть их единственный партнер. Младший.
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +9
    20 февраля 2026 08:09
    Наши олигархи (которых нет - Соловьев), которые с государственным мышлением, уважаемые государственники (Путин) - привыкли торговать сырьем народным как своим. А надо было развивать высокий передел сырья с высокой добавленной стоимостью! Хоть это и отражается на экономике страны - я вцелом удовлетворен тем, что нам ограничивают РАСПРОДАЖУ сырья! am
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +3
      20 февраля 2026 08:20
      Верно. Надо не о санкциях страдать, а развивать свою промышленность. В первую очередь электронику, там основная дыра и зависимость.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Вчера, 08:40
        У нас куда не кинь, везде дыра.
        Не только в электронике. А на наследии СССР бесконечно не продержишься.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      20 февраля 2026 12:19
      В 90-е, когда мы любились с Западом в дёсны, мы просто угробили Российскую промышленность, зачастую высокотехнологичную, такую, как авиастроение. И не только. Но шелест зелёных фантиков пересиливал стон промышленников, пытавшихся выжить в те времена.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -1
        20 февраля 2026 12:32
        Цитата: alexboguslavski
        В 90-е мы просто угробили Российскую промышленность, такую, как авиастроение

        Ну, че вы там угробили-то... не было в природе тогда Российского авиастроения. Было хозяйство МАП СССР, неравномерно размазанное по всему Союзу.
  5. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    20 февраля 2026 08:12
    Вполне очевидно что Трамп не может отменить санкции до завершения переговоров - это его оружие. И отмена ДО - будет расценена всеми его оппонентами как слабость
    1. ИгУ Звание
      ИгУ
      +4
      20 февраля 2026 08:16
      Не надейтесь! Санкции не будут отменены и после завершения переговоров.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        20 февраля 2026 08:24
        Цитата: ИгУ
        Не надейтесь! Санкции не будут отменены и после завершения переговоров.

        А с чего вы взяли - что я надеюсь на отмену санкций вообще, хоть когда нибудь??
    2. АА17 Звание
      АА17
      +1
      20 февраля 2026 09:14
      Вполне очевидно что Трамп не может отменить санкции до завершения переговоров - это его оружие....


      Уважаемый, Сергей.

      Трамп просто не может отменить санкции. Это для него невозможно.
      Да, и следующий Президент США в будущем самостоятельно не сможет отменить санкции.
      Поэтому здесь не должно быть иллюзий.
      Поправка Джексона — Вэника служит доказательством.

      ...Снять санкции с российской экономики не так просто, как кажется. За последние годы западные страны наложили на нее почти 23 тысячи санкций. Трамп может отменить некоторые из них. Но для снятия многих других, в том числе в отношении большинства банков и энергетических проектов, потребуется консультация с Конгрессом, в котором много сторонников жесткой линии в отношении России. Спецслужбы и дипломаты считают, что Европа очень неохотно пойдет на снятие санкций.... https://inosmi.ru/20260218/rossiya_ssha-277180293.html


      Трампу легче продлить санкции в отношении Росси, чем конфликтовать с "Конгрессом, в котором много сторонников жесткой линии в отношении России".
      Трампа одолевает беспокойство перед промежуточными выборами в Конгресс.
      "...«Это какая-то глубокая психологическая проблема, что, когда ты выигрываешь президентские выборы, ты не выигрываешь выборы промежуточные», — сказал Трамп... https://www.rbc.ru/politics/15/01/2026/696936079a7947ad756319ce "
  6. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +2
    20 февраля 2026 08:15
    Важно осознавать и то, что в их менталитете нет наших традиций с «жестами доброй воли». Воля там железная – спросят за каждый цент, потребуют «душу» за любой свой шаг, который у нас часто воспринимают шагом навстречу, а не шагом к тому, чтобы эту самую душу вытрясти.
    Тоже хочется "железной воли"
  7. Динич Звание
    Динич
    +2
    20 февраля 2026 08:16
    Так ведь санкции же "нам на пользу". Или уже нет?
    Здесь пояснительная бригада нкжна, а то ромашка какая-то получается.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +4
      20 февраля 2026 08:24
      Конечно на пользу. Может научимся уже сами телевизоры делать. 40 лет назад делали. Продукты питания делать научились, надо идти дальше.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    20 февраля 2026 08:23
    Трамп в курсе ,если он не проведёт шоу с подписанием продления санкций против России - на следующий день он " хромая утка " .Оно ему надо ?
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    20 февраля 2026 08:26
    Важно осознавать, что эта «история» – на годы вперёд. США будут продолжать подёргивать за санкционные нити, то ослабляя, то добавляя напряжения

    Трамп продукт американской системы, созданный Британией, как альтернативная система британский. Но основа одна и та же "разделяй и властвуй", нет ни друзей ни союзников, есть только попутчики и враги.
    Как и Британия США стали на ноги разбоем пиратством рабовладением и работорговлей.
    Президент США не правит Америкой, а только выполняет волю избранных.
  10. У.Ченый Звание
    У.Ченый
    +1
    20 февраля 2026 08:38
    В Союзе правильно формулировали - вероятный противник. Они им были, есть и будут, независимо, скрывается это или нет.
  11. Alex66 Звание
    Alex66
    +1
    20 февраля 2026 08:39
    Трамп - наш или Трамп - слил, а он просто американский и действует во благо Америки, вот чему надо поучиться нашей властной элите, а не покупать себе виллы в странах, которые сами же объявляют нашими противниками.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    20 февраля 2026 08:56
    "Дух Анкориджа " - уступать нам Трампу нельзя .Американская система переговоров - добиться первой уступки от противоположной стороны ,а дальше понеслась .Двери от наших консульств в США не дадут соврать .
  13. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    20 февраля 2026 09:05
    Продление санкций против России можно рассматривать как продолжение стратегии, направленной на поддержание давления на Россию в рамках международной безопасности. Это решение также связано с внутренней политикой США, где вопросы нацбезопасности и внешней политики играют ключевую роль.
    Важную роль играют экономические факторы, такие как зависимость российской экономики от экспорта нефти и газа и влияние санкций на энергетику. Политические аспекты, включая поддержание единства среди союзников США, также важны.
    Таким образом, решение Трампа продлить антироссийские санкции на год — это результат комплексного взаимодействия экономических, политических и стратегических факторов, которые формируют внешнюю политику США по отношению к России.
  14. Fisher Звание
    Fisher
    0
    20 февраля 2026 11:26
    У западников не бывает равноправия. Есть они (высшая раса) и есть аборигены, низшая раса, которых надо обирать и эксплуатировать так или иначе, под тем или иным соусом. И Трамп от них ничем не отличается.
  15. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    20 февраля 2026 12:58
    Итак, Дональд Трамп подписал документ, который ещё на год продлевает полный комплекс антироссийских санкций. Если в общей сложности против России введено больше 30 тысяч санкционных ограничений в целом ряде сфер, то на американскую «долю» из них приходится не менее 13 тысяч. И все эти «не менее 13 тысяч» будут действовать против России ещё минимум год.

    Сильный давит на слабого.
    Трапм , и другие лидеры стран видят внутреннюю политику Путина - санкции, различные условия и правила в отношении России будут только подниматься.