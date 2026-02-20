WSJ: Зеленский ещё до переговоров в Женеве готовился продолжать войну с Россией
Подтверждается информация о том, что Зеленский дал указание разработать планы дальнейшей войны с Россией. Об этом заявил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на собственные источники.
Зеленский еще до переговоров в Женеве отдал указание разработать планы на продолжение боевых действий. Произошло это сразу же после Мюнхенской конференции, где «нелегитимный» провел несколько встреч с западными лидерами. По имеющейся информации, после них Зеленский был очень раздражен и заявил, что «переговоры провалились». При этом никаких подробностей встреч нет. Видимо, он ожидал получить что-то, но его ожидания не оправдались.
О том, что Зеленский дал распоряжение подготовить новый план «эффективной» войны с Россией, говорят и украинские ресурсы. Вот только сроки различаются. Если Панчевский говорит про три года, то украинцы про один. Как накануне писало «Военное обозрение», «нелегитимный» провел встречу с министром обороны Украины Федоровым, поставив соответствующую задачу. План войны на год — это оптимальный вариант, учитывая поступление оружия и денег от спонсоров режима.
О том, что Зеленский не примет российские условия, говорили уже давно. Он готов подписать мирное соглашение, но на условиях Украины и Запада, но этого уже не примет Россия. Так что боевые действия будут продолжены.
