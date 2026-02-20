WSJ: Зеленский ещё до переговоров в Женеве готовился продолжать войну с Россией

Подтверждается информация о том, что Зеленский дал указание разработать планы дальнейшей войны с Россией. Об этом заявил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на собственные источники.

Зеленский еще до переговоров в Женеве отдал указание разработать планы на продолжение боевых действий. Произошло это сразу же после Мюнхенской конференции, где «нелегитимный» провел несколько встреч с западными лидерами. По имеющейся информации, после них Зеленский был очень раздражен и заявил, что «переговоры провалились». При этом никаких подробностей встреч нет. Видимо, он ожидал получить что-то, но его ожидания не оправдались.



Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года. Все были в шоке.


О том, что Зеленский дал распоряжение подготовить новый план «эффективной» войны с Россией, говорят и украинские ресурсы. Вот только сроки различаются. Если Панчевский говорит про три года, то украинцы про один. Как накануне писало «Военное обозрение», «нелегитимный» провел встречу с министром обороны Украины Федоровым, поставив соответствующую задачу. План войны на год — это оптимальный вариант, учитывая поступление оружия и денег от спонсоров режима.

О том, что Зеленский не примет российские условия, говорили уже давно. Он готов подписать мирное соглашение, но на условиях Украины и Запада, но этого уже не примет Россия. Так что боевые действия будут продолжены.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    20 февраля 2026 08:24
    ❝ Зеленский* ещё до переговоров в Женеве отдал указание разработать планы на продолжение боевых действий. Произошло это сразу же после Мюнхенской конференции, где «нелегитимный» провёл несколько встреч с западными лидерами ❞ —

    — Они ему «отдали указание», он передал по команде ...
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      20 февраля 2026 09:36
      Сша продлило санкции на год, как и зе дал комманду продержаться еще год.
      Так что никто из них о мире и не думал. США вообще самая миролюбивая страна, везде где только можно войны прекращает, сарказм...
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    20 февраля 2026 08:26
    Запад так просто не успокоится, пока попытки добится их целей в отношении России окончательно не потерпят фиаско.
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    20 февраля 2026 08:26
    С самого начала было понятно, что эти переговоры ведутся только для ""политесу". Мы все за мир, но вот они...говорят,, да собственно мы тоже так говорим
    1. Denissdaf Звание
      Denissdaf
      0
      20 февраля 2026 08:34
      Через 4 дня пойдет пятый год. Вот эту новость можно вставить в любой прошедший год. И ничего не меняется. Лишь только названия населенных пунктов где проводят переговоры. Вроде все очевидно, и все всё понимают. Но время уходит.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        20 февраля 2026 08:59
        Время уходит в любом случае. Так уж устроено "время". Главное, чтоб в это время, как можно больше чубатых уходило к Бандере. Освобождение Донбасса это ещё не победа. Победа - отсутствие чубатых на поверхности Земли.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    20 февраля 2026 08:29
    Бесконечный новостной " потужный " марафон в Куеве не очень прокатил в Мюнхене .Где результаты" потужности"?
    Зеленский полезный идиот - с ним Украина становится меньше ,каждый день .ДАМ ( не дословно).
    1. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      -1
      20 февраля 2026 09:37
      Зеленский полезный идиот - с ним Украина становится меньше ,каждый день .ДАМ ( не дословно).

      Я думаю ребята на передовой так не думают, у них по этому поводу другое мнение, а эту байку про полезного идиота Медведев и Ко, пусть своим детям в лондонах разказывают.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -2
    20 февраля 2026 09:32
    Зеленский ещё до переговоров в Женеве готовился продолжать войну с Россией

    Чисто формальный вопрос. Почему Зеленский ведёт войну, а Путин проводит СВО. Вспоминается фраза из одного из фильмов "Антикиллер": "Почему они всё время нас опережают? - Потому, что они на войне, а мы на работе".
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    20 февраля 2026 09:36
    Эта gнида ничего не боится. А ведь известны многие объекты недвижимости за границей, ему принадлежащие. Надо их методично сжигать, один за другим. Что бы его морда становилась кислее.
  7. spectr Звание
    spectr
    0
    20 февраля 2026 20:04
    Скорее всего эти заявления о новом плане войны преследуют две цели.
    1. Зеленский просигналил Западу, что он продолжит конфликт, а они пусть готовят бабки и оружие.
    2. Началась информационная подготовка населения к ужесточению мобилизации (наверняка одним из пунктов этого плана будет необходимость нарастить численность войск и Зеленский "с болью в сердце" вынужден будет согласиться на это решение, например, длительностью всего лишь на 1 год)