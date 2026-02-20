Киевский режим атакует российские регионы практически в круглосуточном режиме
Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками по российским регионам, причем уже несколько дней практически в круглосуточном режиме. Удары наносятся как по приграничным областям, так и вглубь российской территории. Особенно много украинских дронов летит в южном направлении. Крым и Краснодарский край для Киева как красная тряпка для быка.
По данным военного ведомства, в ночь с четверга на пятницу противник атаковал Брянскую область, Крым и Краснодарский край. Именно на эти три региона пришелся основной удар украинских беспилотников. В общей сложности ПВО перехватило 149 БПЛА самолетного типа, из которых 57 над Брянской областью. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, обошлось без серьезных последствий, обломками повреждены три частных дома, в поселке Суземка ранен мирный житель. Он доставлен в больницу.
Над Крымом перехвачено 20 беспилотников, причем атака началась еще до полуночи. К сожалению, есть жертвы, в Севастополе погиб мужчина. Также есть повреждения домов, информация о последствиях уточняется. 17 беспилотников сбито над Краснодарским краем в течение ночи, еще 16 было перехвачено до полуночи. Власти региона и Оперативный штаб информацию о последствиях не дают.
Также ПВО хорошо сработала над акваториями Черного и Азовского морей, перехватив 28 и 24 украинских беспилотника соответственно. А значит, они не долетели до Крыма и Краснодарского края.
Как утверждают некоторые украинские ресурсы, наращивая удары, Зеленский хочет заставить Россию прекратить удары по украинской энергетике, однако получается все наоборот. Чем больше ударов наносит Киев, тем сильнее прилетает по Украине.
