Киевский режим атакует российские регионы практически в круглосуточном режиме

5 338 23
Киевский режим атакует российские регионы практически в круглосуточном режиме

Киевский режим продолжает массированные атаки беспилотниками по российским регионам, причем уже несколько дней практически в круглосуточном режиме. Удары наносятся как по приграничным областям, так и вглубь российской территории. Особенно много украинских дронов летит в южном направлении. Крым и Краснодарский край для Киева как красная тряпка для быка.

По данным военного ведомства, в ночь с четверга на пятницу противник атаковал Брянскую область, Крым и Краснодарский край. Именно на эти три региона пришелся основной удар украинских беспилотников. В общей сложности ПВО перехватило 149 БПЛА самолетного типа, из которых 57 над Брянской областью. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, обошлось без серьезных последствий, обломками повреждены три частных дома, в поселке Суземка ранен мирный житель. Он доставлен в больницу.



Прошедшей ночью над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС – Брянск», спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 57 вражеских БПЛА самолетного типа.


Над Крымом перехвачено 20 беспилотников, причем атака началась еще до полуночи. К сожалению, есть жертвы, в Севастополе погиб мужчина. Также есть повреждения домов, информация о последствиях уточняется. 17 беспилотников сбито над Краснодарским краем в течение ночи, еще 16 было перехвачено до полуночи. Власти региона и Оперативный штаб информацию о последствиях не дают.

Также ПВО хорошо сработала над акваториями Черного и Азовского морей, перехватив 28 и 24 украинских беспилотника соответственно. А значит, они не долетели до Крыма и Краснодарского края.

Как утверждают некоторые украинские ресурсы, наращивая удары, Зеленский хочет заставить Россию прекратить удары по украинской энергетике, однако получается все наоборот. Чем больше ударов наносит Киев, тем сильнее прилетает по Украине.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +5
    Сегодня, 08:57
    Надо нарушать логистку из районов доставки этих БПЛА, мосты через Днепр и локомотивы в приоритетном порядке.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +4
      Сегодня, 09:26
      Цитата: Аркадий007
      Надо нарушать логистку из районов доставки этих БПЛА, мосты через Днепр и локомотивы в приоритетном порядке.

      В превую очередь ПС 750кВ и узловые ПС на линиях от гейропейцев.
    2. Винни76 Звание
      Винни76
      -4
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Аркадий007
      Надо нарушать логистку из районов доставки этих БПЛА, мосты через Днепр и локомотивы в приоритетном порядке.

      Т.е. локомотив приоритетнее танка. Или скажем Хаймарса. Или например ЗРК. А мосты важнее чем ТЭЦ, штабы, склады, портовые сооружения и тп.
      Спасибо вам Аркадий. За ценную расстановку приоритетов.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 09:45
        Винни76
        А что у нас уже БПЛА самолетного типа стали по танкам запускать?
    3. Лена Петрова Звание
      Лена Петрова
      0
      Сегодня, 09:46
      Да не вопрос там эти беспилотники и без всяких мостов и ж.д. доставить к местам запуска. Они вон до Ухты долетали. Можно запускать и до Днепра. На любой барже перегнать через реку.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 09:48
        Лена Петрова
        А что есть данные что до Ухты БПЛА отследили от самой Украины?
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +10
    Сегодня, 09:01
    Под Киевом есть элитный поселок Конча заспа (смешное название), где живёт "элита". Двадцать геранек очень сильно огорчат эту ......., и порадают народ. А то выносят ТЭЦ и подстанции, в ответ на удары по российским регионам и при этом страдают обычные люди, от которых ничего не зависит. А жирные морды живут в тепле и уюте. А если начнется "вой на болоте", сказать что герани были отклонены от цели средствами РЭБ.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +1
      Сегодня, 09:43
      Вынепонимаетеэтодругое. Все кто живет в конче заспе работают лично на Д.А. Медведева.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +2
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Южноукраинец
      Под Киевом есть элитный поселок Конча заспа (смешное название), где живёт "элита". Двадцать геранек очень сильно огорчат эту ......., и порадают народ. А то выносят ТЭЦ и подстанции, в ответ на удары по российским регионам и при этом страдают обычные люди, от которых ничего не зависит. А жирные морды живут в тепле и уюте. А если начнется "вой на болоте", сказать что герани были отклонены от цели средствами РЭБ.

      Если начнётся вой на болотах , значит попали в самую больную жидоукро точку . Да они эти жирные вороватые морды за три шекеля повесятся , а здесь им элит хатынки разнесут вдребезги .. Но почему то можно доярке оксанке хоту разнести , и трактористу васе .. А хатынки жидоукров трогать нельзяяяяяя! am
  3. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 09:02
    Нанесите удар там, где им будет больно больше всего: в портах и на объектах, откуда экспортируются украинские зерновые и сельскохозяйственные продукты, а также в энергетическом секторе, чтобы они не смогли восстановить последний, который и так уже сильно пострадал.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 09:11
      Сейчас набегут комментаторы с криками - не учите генералов, диванные, генералы профессионалы, они знают, что можно бомбить, а что запрещено.
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        +1
        Сегодня, 09:21
        сдесь статью не нашел, но в сети есть видео как КА-52 сбивает 25 дронов, и по слова файтербомбера это не то видео где КА-52 сбивает 25 дронов за 2 вылета, и говорит это 2 случая
        и дроны в основном сбивают огнем пушки со снарядами с дистанционным подрывом
        1. Aken Звание
          Aken
          -1
          Сегодня, 10:07
          Я, вообще-то о другом писал.
          Но информация, что вертолёт два раза сбивал строго по 25 дронов заслуживает всяческого доверия.
          1. Кулл90 Звание
            Кулл90
            0
            Сегодня, 10:23
            не 1 вертолет, а 2 вертолета и в сети есть видео подтверждение одного случая
            2 случай по словам файтербомбера
            и часть дронов сбиваются 30 мм снарядами с дистанционным подрывом
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 10:28
              Вы про это?
              Российские вертолетчики продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. Экипаж ударного вертолета Ка-52М за два боевых вылета уничтожил 25 украинских БПЛА, применив новые боеприпасы. Об этом сообщил 19 февраля телеграм-канал Украина.ру

              По данным профильных каналов, опубликованы кадры объективного контроля боевой работы.
              В первом вылете экипаж сбил 14 дронов, во втором — еще 11.
              1. Кулл90 Звание
                Кулл90
                0
                Сегодня, 10:33
                да про это и про это:
                файтрбомбер
                Я вам утром рассказал про один экипаж который за два боевых вылета сбил 25 БПЛА.
                Но внимательно посмотрев ОК, мы в лице меня определили что это ОК не той системы. Это ОК другого экипажа.
                Опыт не пропьёшь, блет! 🤣
                И у них тоже 25 за два, только между двумя вылетами времени прошло побольше.
  4. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 09:03
    Сложно этих летунов с Украины выловить, Они на Фурах гражданских перемещаются, это 100% доказано. то же самое, что лупят по г.Белгород из хилой застройки г.Харькова---не доказано
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:08
    В сторону Краснодарского края пускают всё что есть даже с минимальной боевой частью. Лишь бы бахнуло.Радует что много сбиваем над морем .
  6. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +4
    Сегодня, 09:11
    Я не понял, кто кого демилитаризирует?
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:12
    Зеленский хочет заставить Россию прекратить удары по украинской энергетике, однако получается все наоборот.
    Если наоборот, то может и дождёмся желанных ударов по Банковой.
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 09:21
    [quoteКиевский режим атакует российские регионы практически в круглосуточном режиме][/quote]
    Мой первый командир части как то сказал: "С мягким мужским половым органом порядка ни на работе, ни дома не будет". И пока у руководства страны основная форма управления будет: "делать вид что ничего не происходит, и ждать пока само не рассосётся", ждать позитивных сдвигов не приходтися.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:42
    Также ПВО хорошо сработала над акваториями Черного и Азовского морей, перехватив 28 и 24 украинских беспилотника соответственно.

    Один мой знакомый, служивший в войсках ПВО ещё при СССР утверждал, что "лучшее ПВО, это наши танки на аэродромах противника."
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:03
    Чем больше ударов наносит Киев, тем сильнее прилетает по Украине.

    Чота в обратку не заметно никакого "тем сильнее". Куда то чего то прилетает, но ни снабжению ни доставке каюк не пришел. Только в телевизоре с наслаждением показывают замерзшие батареи. У обывателей. Не у военных и киевской шайки.