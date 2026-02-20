Появление зон сплошного огневого поражения позволяет ВС РФ «вести охоту» на ВСУ
4 17910
Опыт СВО вскрыл новые тенденции в ведении боевых действий в современных условиях, одним из нововведений стало появление зон сплошного огневого поражения перед передним краем. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Российские войска в зоне СВО начали выстраивать перед передним краем зоны сплошного огневого поражения. Как пояснил Рудской, это полоса глубиной до 15 км, при вхождении в которую противник сразу уничтожается огнем артиллерии или ударами беспилотников. Фактически, это такие «зоны охоты», в которых российские военные ведут охоту на живую силу противника, а также бронетехнику. Именно в таких зонах и добываются новые образцы вооружений, поставляемые Западом украинской армии.
Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения.
Появление зоны сплошного огневого поражения не позволяет противнику сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения значительные силы, организовав наступление. Попытки прорывов на технике, предпринятые ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, подтверждают это. После входа в зону вся техника врага уничтожалась еще до приближения к позициям ВС РФ.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация