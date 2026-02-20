Появление зон сплошного огневого поражения позволяет ВС РФ «вести охоту» на ВСУ

Опыт СВО вскрыл новые тенденции в ведении боевых действий в современных условиях, одним из нововведений стало появление зон сплошного огневого поражения перед передним краем. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Российские войска в зоне СВО начали выстраивать перед передним краем зоны сплошного огневого поражения. Как пояснил Рудской, это полоса глубиной до 15 км, при вхождении в которую противник сразу уничтожается огнем артиллерии или ударами беспилотников. Фактически, это такие «зоны охоты», в которых российские военные ведут охоту на живую силу противника, а также бронетехнику. Именно в таких зонах и добываются новые образцы вооружений, поставляемые Западом украинской армии.



Это полоса перед передним краем глубиной до 15 километров, в которой войска противника подлежат поражению в первую очередь за счёт массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения.


Появление зоны сплошного огневого поражения не позволяет противнику сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения значительные силы, организовав наступление. Попытки прорывов на технике, предпринятые ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей, подтверждают это. После входа в зону вся техника врага уничтожалась еще до приближения к позициям ВС РФ.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 09:15
    Кто то там хотел у 404 ых убивать по 50 000 русских в месяц .
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 09:22
      Цитата: tralflot1832
      Кто то там хотел у 404 ых убивать по 50 000 русских в месяц .

      За такие слова "гитлерёнок" уже должен быть повешен.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 09:24
      Цитата: tralflot1832
      Кто то там хотел у 404 ых убивать по 50 000 русских в месяц .


      При этом глава киевского режима Зеленский некоторое время назад заявил, что с начала боевых действий против России ВСУ потеряли всего 55 тысяч человек убитыми. Наверное таким завуалированным образом он озвучивает ежемесячные потери ВСУ.

      . На Украине насчитывается полтора миллиона только опознанных погибших боевиков ВСУ. Такие данные приводят немецкие СМИ. При этом подчеркивается, что неопознанными остаются еще примерно 500 тысяч тел.

      Напомним, только на конец 2025 года украинская армия, по подсчетам западных экспертов, потеряла убитыми 1,7 миллиона человек. С учетом того что начало 2026-го в этом смысле оказалось крайне непростым для ВСУ, логично предположить, что сейчас эта цифра значительно выше.


      https://topcor.ru/68812-na-ukraine-opoznali-poltora-milliona-pogibshih-boevikov-vsu.html
      1. Лорен Звание
        Лорен
        0
        Сегодня, 09:54
        Сегодня озвучены цифры от МО РФ. С начала БД укронацисты потеряли боле 1,5 млн. нациков.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 09:57
          Ну вот.Даже МО РФ подтверждает эту информацию.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:39
      На словах и в уме можно даже по 100000 уничтожать и это не предел для болтливых квнщиков из 95 квартала ))
  2. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -3
    Сегодня, 10:02
    Охоту вести позволяет вооружение, но "миролюбие" руководства не позволяет это оружие использовать правильно. Только с разрешения крутого начальника и через два дня после обнаружения цели. Дай солдатикам право самим стрелять - они такого настреляют... Опять же, снаряды надо "экономить".
  3. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -1
    Сегодня, 10:05
    Российские войска в зоне СВО начали выстраивать перед передним краем зоны сплошного огневого поражения. Как пояснил Рудской, это полоса глубиной до 15 км, при вхождении в которую противник сразу уничтожается огнем артиллерии или ударами беспилотников. Фактически, это такие «зоны охоты», в которых российские военные ведут охоту на живую силу противника, а также бронетехнику.


    В эйфорию не впадайте, противник делает тоже самое.

    Причём тут они на шаг впереди нас, к сожалению. Ростех и МО РФ к концу 4 года войны не могут поставить в нашу армию массовый тяжёлый дрон типа Вампира, с большой грузоподьемностью.

    Ну и про связь вы слышали у нас. Это тоже проблема до сих пор.
  4. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 10:07
    Молодцы! Берегите себя! Это самое главное!
  5. AMG Звание
    AMG
    0
    Сегодня, 10:20
    Тогда, следуя логике, после суток такого воздействия можно соответственно продвинутся на те же 15 км?