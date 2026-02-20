Брат британского короля был отпущен через 11 часов после ареста по делу Эпштейна
Младший брат британского короля Карла III бывший принц Эндрю был задержан полицией на 11 часов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Когда члена королевской семьи отпустили, он покинул полицейский участок на автомобиле.
Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
Экс принц, которого ранее лишили всех титулов, теперь носит имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был отпущен под подписку о невыезде. В доме в Беркшире, где он жил раньше, сегодня пройдут повторные обыски.
Эндрю задерживали по подозрению в злоупотреблениях служебным положением. Предполагается, что, будучи торговым представителем Великобритании, он разглашал конфиденциальную информацию предпринимателю Джеффри Эпштейну, который обвинялся в сексуальных преступлениях.
Экс-принца задержали вчера в восемь часов утра по местному времени. Он пробыл в полицейском участке до семи часов вечера. В этот день Эндрю отмечал свое 66-летие.
Данное событие стало беспрецедентным в современной истории. На протяжении последних столетий члены британской королевской семьи никогда не были под арестом. Единственный раз, когда такое произошло, случился в 1554 году, когда арестовали Елизавету Тюдор, ставшую впоследствии английской королевой Елизаветой I.
Принца Эндрю лишили всех титулов и отлучили от королевской семьи еще в прошлом году. Причиной стали подозрения в контактах с Эпштейном. Также его подозревали в сексуальных связях с несовершеннолетней.
