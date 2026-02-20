Брат британского короля был отпущен через 11 часов после ареста по делу Эпштейна

908 8
Брат британского короля был отпущен через 11 часов после ареста по делу Эпштейна

Младший брат британского короля Карла III бывший принц Эндрю был задержан полицией на 11 часов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Когда члена королевской семьи отпустили, он покинул полицейский участок на автомобиле.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.



Экс принц, которого ранее лишили всех титулов, теперь носит имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, был отпущен под подписку о невыезде. В доме в Беркшире, где он жил раньше, сегодня пройдут повторные обыски.

Эндрю задерживали по подозрению в злоупотреблениях служебным положением. Предполагается, что, будучи торговым представителем Великобритании, он разглашал конфиденциальную информацию предпринимателю Джеффри Эпштейну, который обвинялся в сексуальных преступлениях.

Экс-принца задержали вчера в восемь часов утра по местному времени. Он пробыл в полицейском участке до семи часов вечера. В этот день Эндрю отмечал свое 66-летие.

Данное событие стало беспрецедентным в современной истории. На протяжении последних столетий члены британской королевской семьи никогда не были под арестом. Единственный раз, когда такое произошло, случился в 1554 году, когда арестовали Елизавету Тюдор, ставшую впоследствии английской королевой Елизаветой I.

Принца Эндрю лишили всех титулов и отлучили от королевской семьи еще в прошлом году. Причиной стали подозрения в контактах с Эпштейном. Также его подозревали в сексуальных связях с несовершеннолетней.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Boris55
    Boris55
    +1
    Сегодня, 09:46
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: С.Кузмицкий
    Брат британского короля был отпущен через 11 часов после ареста по делу Эпштейна

    Причина его ареста была совсем другая и смысл её "замылить" его участия в деле Эпштейна.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 10:13
      Цитата: Boris55
      замылить

      Да всем пофигу(реально а не "поиграть в охотк на ведьм", тот же Эпл с детьми тоже всякое делал, включая урабатывание вусмерть на шахтах, и еще Нестле, и ничо так, но это же другое) что кто делал в другой стране(где тот остров то?).
      Прикол в том, что юридически оно вообще почти ничтожно(кто-то гдето за границей чото, но при чем тут та страна где хотят судить?).

      А вот то что "шматлите какой он плахой!" хорошо отвлекает дураков от насущных проблем - факт.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:46
    Единственный раз, когда такое произошло, случился в 1554 году, когда арестовали Елизавету Тюдор, ставшую впоследствии английской королевой Елизаветой I.

    Есть, чем гордиться! Чо уж... request
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:47
    Дрюню отправят на дальний шотландский остров и чтобы не высовывался .И на этом всё.В Норвегии намного " веселее ".
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 09:50
    демократия...она такая..а тут ишо пижонский наглосаксонский консерватизЬмъ
  5. BASHAR ASAD Звание
    BASHAR ASAD
    +2
    Сегодня, 09:57
    Жаль что отпустили через 11 часов, а не опускали 11 часов.
  6. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 10:05
    В доме в Беркшире, где он жил раньше, сегодня пройдут повторные обыски.
    Странно winked Этот дом должен был сгореть еще вчера. До тла. От замыкания электропроводки bully
  7. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 10:44
    На протяжении последних столетий члены британской королевской семьи никогда не были под арестом. Единственный раз, когда такое произошло, случился в 1554 году, когда арестовали Елизавету Тюдор

    Ну почему же
    Гораздо позже, в XVII веке, был арестован Карл I, и, после суда, лишен головы
    Впоследствии, правда, голову ему вернули (пришили для захоронения), но, кажется, ему это не помогло)