В воздушное пространство России залетел неизвестный американский самолёт

5 375 34
В воздушное пространство России залетел неизвестный американский самолёт

По информации ряда источников, на территорию России залетел неизвестный самолёт из США. При этом номер или принадлежность американского борта не отображаются на специализированных сервисах.

Самолёт вылетел с расположенной недалеко от Вашингтона базы ВВС США Эндрюс и пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии и Финляндии, после чего вошёл в воздушное пространство Мурманской области. Кто именно может находиться на борту этого самолёта, неизвестно.



В то же время американское издание The New York Times предполагает, что администрация Трампа в ближайшее время рассчитывает заключить с Россией несколько «грандиозных сделок», чрезвычайно выгодных обеим сторонам. По информации издания, после возвращения Трампа в Белый дом Кремль предлагает известному своей склонностью к сделкам американскому президенту различные потенциальные инвестиции, например сделку о добыче российской компанией природного газа на Аляске.

Гентри Бич, техасский инвестор в природные ресурсы, имеющий связи с семьей Трампа, недавно сообщил, что в прошлом году он, не афишируя этого, подписал соглашение с одной из крупнейших энергетических компаний России для разработки месторождений в самом северном штате США. При этом Бич отрицает, что эта сделка имеет какое-либо отношение к семье Трампа, однако утверждает, что о заключенной им сделке известно на высшем уровне в Москве и Вашингтоне.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +8
    Сегодня, 10:02
    Не понимаю смысла описывать полет данного самолета.
    Есть чёткие инструкции действий по данному варианту событий для ПВО.
    Вот и надо действовать согласно инструкций, или дальше жевать сопли.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +6
      Сегодня, 10:04
      Беда новости в том и есть, что не написано про самолёт ничего, кроме того, что он вроде как существует. Была реакция, не было реакции, выходил ли на связь... request
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:39
        А по обломкам нельзя определить - как и зачем?
    2. alexandreII Звание
      alexandreII
      +5
      Сегодня, 10:07
      А я не понимаю причем здесь полет нарушителя и сделка по добыче полезных ископаемых?Вообще сбрендили,желтизной попахивает...
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +4
        Сегодня, 10:18
        А где написано что самолет нарушитель, и это не согласованный пролет?
      2. Evgenijus Звание
        Evgenijus
        +2
        Сегодня, 10:21
        alexandreII:
        ... причем здесь полет нарушителя

        Мы так лихо разбрасываемся определениями событий, как будто сидим на КП системы ПВО. Может ракетку запустить по "нарушителю"?
        Уважаемый alexandreII, кто вам сообщил, что этот самолет нарушитель? Вот так и действуют некоторые СМИ, журналисты, нагнетая напряженность в обществе.
    3. kapitan92 Звание
      kapitan92
      +2
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Аркадий007
      Не понимаю смысла описывать полет данного самолета.
      Есть чёткие инструкции действий по данному варианту событий для ПВО.
      Вот и надо действовать согласно инструкций, или дальше жевать сопли.

      Это же не самолет Пригожина сбивать? Это партнеры! Кроме как бардаком и беспределом, назвать никак нельзя. am
      1. urik62 Звание
        urik62
        -1
        Сегодня, 10:33
        А кто сбивал самолёт Пригожина? У них там граната взорвалась.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 10:45
          urik62 (юрий)
          У вас есть видео Пригожина с гранатой в самолете?
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 10:24
      Что-то не понятно пишут не известный самолет, при этом четко указывают принадлежность США и место вылета военного борта. Самый главный вопрос почему его не сбили ? Даже во времена кукурузника и охламона Хрущева и предателя Горбачева сбивали нарушителей или опять выделения из носа размазывать по щекам будем дыша канализацией Анкориджа am
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +1
        Сегодня, 10:38
        РБК новости, Телега, сообщают о маршруте полета. Я не понимаю, что происходит. Неужели бардак достиг 100%?
    5. Tagan Звание
      Tagan
      -1
      Сегодня, 10:40
      Вот и надо действовать согласно инструкций, или дальше жевать сопли.

      Сначала нужно иметь информацию, нарушение это нашего воздушного пространства или согласованный визит и т.д., а уж потом рассуждать про сопли.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        0
        Сегодня, 10:43
        Tagan ( Andrey)
        Те кто сидят на пунктах ПВО имеют всю необходимую информацию для принятия решений.
        А если начинают жевать сопли и рассуждать, вот тогда и имеем то что имеем.
    6. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 10:46
      Помнится перед 1941 годом немецкие самолеты тоже залетали на нашу территорию.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:02
    Может везут российских " релактантов " в Россию - с послужным списком . hi
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 10:07
      И включил код 7700 чтобы успели расстелить красную дорожку.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:13
        Первоисточник информации SHOT. bully
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Сегодня, 10:14
          Flightradar24: самолёт ВВС США подал сигнал 7700 после полёта над Норвегией
      2. Canecat Звание
        Canecat
        0
        Сегодня, 10:29
        Цитата: Аркадий007
        И включил код 7700 чтобы успели расстелить красную дорожку.

        Код ответчика 7700: Это аварийный код ответчика, указывающий на то, что воздушное судно находится в аварийном состоянии и нуждается в приоритетном обслуживании со стороны диспетчерской службы .
        Самолет радиологической разведки ВВС США
    2. andranick Звание
      andranick
      +5
      Сегодня, 10:10
      Цитата: tralflot1832
      Может везут российских " релактантов "
      Кто такие "лактанты" могу представить - молокососы. Но на попытке понять термин "РЕлактанты" - подвис на этапе размышлений о физике процесса........ :)) hi
  3. AMG Звание
    AMG
    +2
    Сегодня, 10:06
    Хотелось бы знать источники информации и что было потом?
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      -3
      Сегодня, 10:15
      Героическое ПВО Северного флота не отреагировало на провокацию неизвестного самолёта вылетевшего с расположенной недалеко от Вашингтона базы ВВС США.
      1. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        +1
        Сегодня, 10:18
        Где написано про провокацию?
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          -1
          Сегодня, 10:40
          Цитата: Мини Мокик
          Где написано про провокацию?

          Там вообще мало что написано.
          Но вот такие "залетел" обычно подобные мысли навевают.
  4. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 10:08
    И самолет, и разработка полезных - для кого?, ископаемых. Или все таки надо разделить данные новости?
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 10:10
    на территорию России залетел неизвестный самолёт из США
    В то же время американское издание The New York Times предполагает, что администрация Трампа в ближайшее время рассчитывает заключить с Россией несколько «грандиозных сделок»

    И как эти два эпизода настолько связаны, чтобы подавать их в рамках одной публикации?
    В огороде бузина, а в Киеве дядька
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +4
    Сегодня, 10:10
    Что за высер?
    Залетел в смысле как когда то наглые самолеты-разведчики, или в смысле кто-то неофициально(но согласовано) чото везет?
    Автора что, надо посадить в подвал и выпытывать подробности?
    Развели желтухи...
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 10:17
    Самое интересное: "По информации ряда источников" без даты.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:28
    Тоже как то давно, ещё при меченном горбатом, самолёт,но не из Америки,а из Германии,летел,летел и вдруг приземлился на Красной площади. . . request
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:28
    Цитата: Аркадий007
    Flightradar24: самолёт ВВС США подал сигнал 7700 после полёта над Норвегией

    А что у них на борту случилось?Интересно?
  10. Земеля Звание
    Земеля
    +1
    Сегодня, 10:29
    Самолет Boeing 787, вылетевший с американской авиабазы Эндрюс рядом с Вашингтоном, утром 20 февраля вошел в воздушное пространство России над Мурманской областью. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
    Перед входом в воздушное пространство России лайнер пролетел над Гренландией, Норвегией и Финляндией. По данным трекинга, борт далее пролетел над Архангельской и Кировской областями, затем — в районе Уфы.
    Около 10:00 мск самолет пересек территорию России и вошел в воздушное пространство Казахстана.

    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6997f8db9a79478fe17a1159?from=newsfeed
    Через всю Россию поперек, вот это да.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 10:43
      Цитата: Земеля
      Через всю Россию поперек, вот это да.

      Угу.
      С военной базы.
      Американский.
      А будь там боеголовки?
      Или, что проще, хуже и беспалевнее - распылители для бактериалогического оружия.
      Кстати не факт что их не было.
      Хз какой гений допустил, но умным его не назвать.
  11. Комментарий был удален.
  12. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 10:43
    1. В воздушное пространство России залетел неизвестный американский самолёт..
    2. администрация Трампа в ближайшее время рассчитывает заключить с Россией несколько «грандиозных сделок»...

    Не понятно какую связь неизвестный американский самолет, залетевший в воздушное пространство России, имеет к сделке, которую Трамп рассчитывает заключить с Россией!?...
    Поэтому, резонно спросить: все ли в порядке с логикой у автора новости или существует некоторое расстройство и раздвоение в мышлении...
  13. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    0
    Сегодня, 10:44
    Бред какой-то 🫣 НЛО из СШП над Россией и сделка СШП с Россией о добыче газа 🧐 автор! Вы об чём? 😏