ВМС США заказали противорадиолокационную ракету AESM с дальностью 300 км

ВМС США поставили задачу по разработке перспективного противорадиолокационного оружия. Речь идёт о противорадиолокационной ракете воздушного базирования, обладающей повышенной дальностью.

Объявлен технологический конкурс, в рамках которого командование военно-морских авиационных систем (NAVAIR) запрашивает информацию о возможной усовершенствованной ракете с подавлением излучения (AESM). Основной технического задания является увеличение дальности поражения цели в два раза в сравнении с имеющимися версиями и интеграция новой ракеты с самолётами F-35, F/A-18 и EA-18G Growler.

Из требований:

Система наведения оружия должна обладать широким частотным диапазоном и способностью наводиться на передовые радиолокационные системы, а также возможностями точной навигации. Оружие также должно быть способно преодолевать ряд средств противодействия противника, включая дипольные отражатели, тепловые ловушки и помехи.

Также NAVAIR «заказывает» в рамках этого же ТЗ получение ракеты, способность поражать как наземные, так и воздушные цели, ориентируясь именно на радиоэлектронное излучение.

ВМС США добавляют, что это оружие должно быть готово к 2028 году, и что они рассчитывают закупать порядка 300 ракет ежегодно.

Данный тендер проводится в связи с переходом ВМС США от усовершенствованной противорадиолокационной управляемой ракеты AGM-88E (AARGM) компании Northrop Grumman к более высокоэффективной ракете AGM-88G AARGM-Extended Range, которая удваивает эффективную дальность полета и имеет «укороченный» планер, предназначенный для размещения внутри фюзеляжа на истребителях F-35C.

Для справки: максимальная дальность поражения цели ракетой AGM-88E составляет 150 км. То есть, дальность поражения целей новой ракетой ожидается порядка 300 км. Такая дальность может позволить американской авиации поражать целый ряд ЗРК, не входя в их зону поражения.
    Сегодня, 10:03
    Х-58УШК, дальность пуска 250км. 150кг осколочно-фугасная БЧ с дистанционным подрывом.

    новая ракета позволит уничтожать системы противовоздушной обороны, не входя в зону поражения. При этом лётчику необязательно знать точное местоположение батареи. Максимальная дальность Х-58УШКЭ — 250 км.

    Многодиапазонные пассивные головки самонаведения ракет Х-58УШКЭ охватывают частоты от 0,1 до 11 гигагерц, то есть все, на которых работают радиолокационные станции ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 до TRML-4D. Это совершенно новый уровень.
    Александр Коц, военный журналист


    https://www1.ru/news/2026/02/13/konec-neuiazvimosti-patriot-raketa-x-58uske-na-su-57-naucilas-oxotitsia-na-radary.html
    Сегодня, 10:37
    Вот тут хочу высказать свое огромное фи ... нашим воякам - есть просто гигантское кол-во списанных С-75 С-125 (и других ЗРК)- да притащите их радары (П-18 П-12 СНР -75 (кабина П) Амазонку , ПРВ -13 да ту же «Циклоиду» и "Зетку") -их тысячи были списаны - так пусть их выставят как мишени (подключите им чутка тока и пусть светят в белый свет как в копеечку) для дорогих амерских ракет ...

    А за десятки тысяч ракет от этих ЗРК вообще молчу - там за 5 копеек нужно всавить мозги да хоть от тостера или стиралки и эта убойная хрень по баллистике и с точность до метра полетит аж за 300 км