Преимущество практически во всём: Пентагон оценил потенциал ВС РФ в зоне СВО

Российская армия в зоне СВО имеет превосходство над ВСУ практически во всем. К такому выводу пришла военная разведка США. Пентагон уже подготовил соответствующий доклад для Конгресса США.

Разведывательное управление американского Министерства войны провело оценку соотношения сил России и Украины в зоне СВО и пришло к выводу, что на конец 2025 года российская армия сохраняет «общее преимущество» над ВСУ по ключевым показателям. К ним американцы отнесли превосходство в наземных войсках, включая артиллерийские и ракетные системы, логистике, потенциале формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах, а также в применении ударных сил. А вот по беспилотникам разведка США говорит о паритете.



ВСУ, в свою очередь, сталкиваются с множеством проблем, в первую очередь из-за командиров, не способных внедрить стандарты НАТО и западный стиль командования. Кроме того, у ВСУ не хватает личного состава, артиллерийских снарядов и средств ПВО.

Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе.


Между тем в Киеве продолжают рассказывать сказки о том, что ВСУ якобы наступают, а российские войска несут «огромные потери». На сайт официального издания Минобороны Украины «АрмияInform» лучше вообще не заходить, судя по опубликованным там новостям, украинская армия стоит под Москвой, а у ВС РФ практически не осталось самолетов и танков. И вот эта вся муть доводится до западных партнеров Киева, после чего следуют выводы, что Россия не в состоянии выиграть в конфликте.
    Лорен
    Сегодня, 10:10
    . Российская армия в зоне СВО имеет превосходство над ВСУ практически во всем. К такому выводу пришла военная разведка США. Пентагон
    Долго доходило до разведки США!
    Аркадий007
    Сегодня, 10:13
    "А вот по беспилотникам разведка США говорит о паритете".
    Вот тут и задумаешься о докладах наших начальником о преимуществе в БПЛА.
      kulemin0025gmail.com
      Сегодня, 10:33
      Вы лично эти доклады получали? 😏
    Михаил Нашарашев
    Сегодня, 10:19
    Ну, слава Богу! Осталось это преимущество реализовать в победу, чтобы лохлы не так задирали носы на переговорах.
    MrFox
    Сегодня, 10:31
    "Разведка США" это кто, где ссылка?

    Хомячкам намазали повидло на мордочку, "у вас преимущество, не останавливайтесь! Чем больше вас ляжет в чернозем тем сподручнее вас потом ломать будет"

    Что с хомячков взять, мозгов нет а повидло - вкусное
    eckons
    Сегодня, 10:34
    Пентагон уже подготовил соответствующий доклад для Конгресса США.

    Главный вопрос: - какой вывод из этого доклада сделают конгрессмены. Свернуть проект "Украина", как бесперспективный, или нивелировать превосходство ВС РФ расширением помощи ВСУ.