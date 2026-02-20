Готовивший теракт на 23 февраля украинский агент нейтрализован в Ставрополе

Российские силовики предотвратили теракт в Ставрополе, который готовил завербованный украинскими спецслужбами россиянин. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

В Ставрополе предотвращен теракт, готовящийся по заданию украинских спецслужб. Сам украинский агент был нейтрализован сотрудниками ФСБ при попытке оказать вооруженное сопротивление. Как сообщили в ЦОС, завербованный россиянин готовил теракт на 23 февраля, взрыв самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, должен был прогреметь во время массовых мероприятий ко Дню защитника Отечества.



По данным ФСБ, гражданин России был завербован украинскими спецслужбами через мессенджер Telegram, после чего вступил в одну из запрещенных в России украинских террористических организаций. По заданию своего куратора должен был осуществить теракт в людном месте на 23 февраля. В качестве объекта атаки он выбрал административное здание ставропольского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и расположенный рядом с ним «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга».

Силовики попытались задержать украинского агента рядом с тайником, но он оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет.


Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:36
    ❝ Сам украинский агент был нейтрализован сотрудниками ФСБ при попытке оказать вооружённое сопротивление ❞ —

    — Закономерный и правильный итог операции ...
  2. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:37
    Органы сработали вовремя и на "отлично". Даже ликвидация хоть и огорчит следствие, но в плане неотвратимости наказания намного полезнее, чем вся волокита и любой срок, кроме может быть, пожизненного.