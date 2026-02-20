Он хочет завершить всё это к 4 июля, 250-летию США. Поэтому он давит на Киев.

Потеря земель в обмен на вступление в ЕС и гарантии безопасности — судя по всему, это и есть формула решения Трампа для окончания войны на Украине. Но смирятся ли с этим европейцы?

Немецкая пресса пишет о том, что европейские лидеры ведут обсуждение пункта мирного договора, согласно которому Киев должен отказаться от Донбасса. Как известно, это один из пунктов, на выполнении которого настаивает Москва. Как так же известно, утверждается, что Москва уже не настаивает на выводе ВСУ с других конституционно закреплённых в качестве части России территорий – из Херсонской и Запорожской областей.Немецкая пресса пишет, что европейцы «обсуждают возможный обмен Донбасса на вступление Украины в ЕС». И, судя по риторике, этот «обмен» европейцам, мягко говоря, не по нраву. Акцентировано внимание на то, что Донбасс – богатейший ресурсами регион. Далее открыто не говорится, но всё же есть намёки на то, что Украина без ресурсов Евросоюзу при таком развитии событий, как окончание войны, не интересна.Поэтому рассуждения сводятся к тому, что это «Трамп принуждает Украину и Европу к подписанию как можно скорее мирного договора»:В чём конкретно заключается это давление на Киев со стороны Дональда Трампа, немецкие репортёры не пишут, но добавляют, что «Трамп хочет перед выборами объявить себя миротворцем, получив попутный ветер в свои политические паруса».Из материала немецких СМИ:То есть, в Германии прямо дают понять, что не смирятся, а потому будут и дальше прикладывать все усилия, чтобы торпедировать любое мирное соглашение. Европейцам не нужна мирная Украина, тем более лишившаяся крупной ресурсной базы. И тем более им не нужна Украина, которая в ближайшее время может стать частью ЕС и начать уже на полностью «законных» основаниях высасывать деньги из европейского бюджета напрямую.Киев же добивается полноценного членства в Евросоюзе с соблюдением статьи 42.7 Договора о ЕС, которая предписывает взаимную военную помощь. Киев ожидает, что при таком раскладе европейские контингенты будут введены на Украину, но сами европейцы дают понять, что это не точно.