Проиранские силы в Ираке показали свою подземную базу с дронами-камикадзе

Одна из проиранских группировок в составе Исламского сопротивления в Ираке — Saraya Awliya al-Dam — на фоне угроз американской агрессии в отношении Исламского государства показала одну из своих подземных баз.

Как можно увидеть на показанных группировкой кадрах, на базе находится некоторое количество готовых к применению иранских дронов-камикадзе. В частности, на видео показаны иранские БПЛА Shahed-101, Shahed-107 и вариация Ababil-2 с двойным килем (также известная как Ababil-T).



Ранее генеральный секретарь Исламского сопротивления Катайиб Хезболла в своем заявлении, почтив память лидера КСИР Касема Сулеймани, подчеркнул необходимость формирования справедливого и сильного правительства в Ираке и укрепления обороноспособности страны перед внешними угрозами. Аль-Хамидави также заявил о необходимости усиления полевых действий, основанных на исламских ценностях, для противодействия американским захватчикам и моральному разложению в обществе.

Между тем под влиянием ряда факторов США вынуждены постепенно уменьшать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Американские военные по договоренности с новым правительством в Дамаске уже покинули две стратегические базы в Сирии, которые использовались для борьбы с ИГИЛ* (*террористическая группировка, запрещенная в России). Речь идет об объектах в районах Ат-Танф и Шаддади. Первый из них находится на юге страны вблизи границ с Иорданией и Ираком и занимал важное положение с момента своего создания в 2014 году. Второй расположен на северо-востоке Сирии и использовался армией США в качестве регионального центра для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:09
    Гении.
    Показывают такое только когда уже она свёрнута.
    Плюс, не забываем о том, что видео может содержать буквально координаты.
  Mitka
    Mitka
    +2
    Сегодня, 11:17
    Это интересно посмотреть, когда уже авианосец будет лежать на дне.
  Damien_C
    Damien_C
    0
    Сегодня, 11:25
    2 motor bikes and 2 dozen drones is not going to scare any military force let alone maniacal Western thieves
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:41
    Как можно увидеть на показанных группировкой кадрах, на базе находится некоторое количество готовых к применению иранских дронов-камикадзе
    Показывать надо в действии. Радует что есть силы не согласные с демократическими понятиями.
    ИГИЛ* (*террористическая группировка, запрещенная в России).
    Давно переименовалось в ИГ (запрещенная в России).
  Самый вежливый
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 11:49
    Зачем врага предупреждать?