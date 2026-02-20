Озадаченный жёсткой позицией Мединского Зеленский обвинил РФ в срыве переговоров
Назначение Мединского озадачило Зеленского, да так, что тот заранее обвинил Москву в якобы попытке затянуть мирные переговоры в Женеве. Об этом пишет The Telegraph.
Возвращение Мединского в трехсторонние переговоры в качестве главы российской переговорной делегации очень сильно озадачило украинскую сторону. По данным британского издания, дошло даже до того, что Зеленский обвинил помощника российского президента в якобы затягивании переговоров. А всему виной жесткая позиция Мединского по всем спорным вопросам, включая территориальный.
Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.
По имеющимся данным, Киев заранее готовился к жесткому сценарию переговоров и был готов переложить ответственность за их срыв на Москву.
Напомним, что третий раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля, после первого дня ряд источников сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за ужесточения требований России. Во второй день встреча продлилась всего два часа, после чего делегации покинули Женеву. Никаких прорывов на переговорах не было.
