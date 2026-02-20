Озадаченный жёсткой позицией Мединского Зеленский обвинил РФ в срыве переговоров

Назначение Мединского озадачило Зеленского, да так, что тот заранее обвинил Москву в якобы попытке затянуть мирные переговоры в Женеве. Об этом пишет The Telegraph.

Возвращение Мединского в трехсторонние переговоры в качестве главы российской переговорной делегации очень сильно озадачило украинскую сторону. По данным британского издания, дошло даже до того, что Зеленский обвинил помощника российского президента в якобы затягивании переговоров. А всему виной жесткая позиция Мединского по всем спорным вопросам, включая территориальный.



Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции.


По имеющимся данным, Киев заранее готовился к жесткому сценарию переговоров и был готов переложить ответственность за их срыв на Москву.

Напомним, что третий раунд трехсторонних переговоров прошел в Женеве 17–18 февраля, после первого дня ряд источников сообщил, что переговоры зашли в тупик из-за ужесточения требований России. Во второй день встреча продлилась всего два часа, после чего делегации покинули Женеву. Никаких прорывов на переговорах не было.
  Sergey39
    Sergey39
    +8
    Сегодня, 11:11
    Оказывается Мединский жесткий переговорщик, а так интересно слушать его лекции по TV об истории Нашего государства. Мягко стелит, что недогосударство «скулит о срыве переговоров».
    carpenter
      carpenter
      +5
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Sergey39
      Мягко стелит, что недогосударство «скулит о срыве переговоров».

      Скулить, это обычное состояние Украины, как только на карте мира появился этот лимитроф, та и начали скулить, то им денег дают мало, то Россия продаёт энерго носители дорого, то в ЕС не берут и в НАТУ не пускают, то блохи завелись, то вши кусают.
      Одна дорога открыта - вперёд к Бандере.
    awdrgy
      awdrgy
      0
      Сегодня, 12:28
      Что ему приказали ,то и говорит. Он подчинённый. Один из исполнителей более высокого уровня.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 11:12
    ❝ Мединский так напугал Зеленского*, что тот заранее обвинил Москву в якобы попытке затянуть мирные переговоры ❞ —

    — Мединский не затягивал переговоры, просто он приостановил их на эпизоде Крещения Руси ...
    (Historia est magistra vitae)
    paul3390
      paul3390
      +1
      Сегодня, 11:38
      А ведь он пока даже до печенегов с половцами не добрался... what
  sdivt
    sdivt
    +2
    Сегодня, 11:12
    так напугал Зеленского, что тот заранее обвинил Москву

    можно подумать, что когда-то было иначе)
    по крайней мере, я не припоминаю ни одного эпизода, когда Зеленский, не то, чтобы поставил действие Москвы в пример (это уж точно фантастика), а просто промолчал)
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:15
    Да кого б не послали на переговоры, он всего лиш транслирует все установки с верху...
    Дали задачу, понятную, конкретную, значит так оно все и будет, отсебятину никто нести не будет... soldier
  kromer
    kromer
    +2
    Сегодня, 11:17
    Никаких прорывов на переговорах не было.


    И не надо никаких прорывов в переговорах.
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 11:58
      Прорыв должен быть у зелёной гниды между ягодиц.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:27
    У наркоманов своя реальность. Договоренностей с больными людьми быть не может.
    multicaat
      multicaat
      0
      Сегодня, 12:09
      Зеленский сильно рискует жизнью если случится остановка боевых действий без капитуляции РФ.
      Поэтому, я не понимаю смысл переговоров с его администрацией.
      Второй момент - ну уже договаривались о перемирии в 22 году. Результат всем известен.
      Можем повторить???? Этот лозунг уже оскомину вызывает
  sirGarry
    sirGarry
    0
    Сегодня, 11:36
    Цитата: kromer
    И не надо никаких прорывов в переговорах.

    Ну почему же? А капитуляция? Полная и безоговорочная. Отличный, как по мне, прорыв был бы!
  Tagan
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:39
    дошло даже до того, что Зеленский обвинил помощника российского президента в якобы затягивании переговоров.

    Что-то вспомнился вот этот эпизод из "Неуловимым мстители. Корона российской империи"))):
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 11:59
      Авраам родил Исаака......))
  lisikat2
    lisikat2
    +3
    Сегодня, 11:43
    Здравствуйте, друзья. Я, сейчас, читаю (в телефоне) роман Мединского ",Стена". Период :1609-1612. Интересно написано.
    Заметно, что автор патриот: знает и любит русскую историю
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:46
    Мединский сломал " хрустальный прогресс " Зеленскому - играл фальшиво без рук на пианино . laughing
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 11:56
    Интересно поставить Мединского главой МИДа...
    Cartalon
      Cartalon
      -1
      Сегодня, 12:07
      Да вообще пофиг, кого туда ставить, выражать озобоченность, говорить колкости и жаловаться, что обманули любой сможет..
      Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk
        -1
        Сегодня, 12:12
        Цитата: Cartalon
        Да вообще пофиг, кого туда ставить

        У нас вообще везде как то так.
        Вот и говорю, было бы посмотреть.
  Rybkin
    Rybkin
    0
    Сегодня, 12:14
    Нюхнув-курнув-кольнувшись,Кровавый Клоун ничего и никого не боится!
  solar
    solar
    0
    Сегодня, 12:22
    Краткий пересказ выступления Мединского на переговорах.

