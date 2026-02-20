Трамп распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО

Трамп распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО

На своей странице в социальной сети Truth Social лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО. Выполнение этого поручения будет возложено на Пентагон и ряд других государственных учреждений.

В своем сообщении американский президент подчеркнул, что в связи с небывалым общественным интересом к теме внеземной жизни он предписывает министру обороны и другим компетентным органам инициировать процедуру поиска и дешифровки официальных документов, содержащих сведения о неопознанных воздушных явлениях, инопланетянах и любых других данных, относящихся к этой загадочной и в то же время чрезвычайно увлекательной сфере.



Ранее, отвечая на вопрос о наличии доказательств визита пришельцев на Землю, Трамп признался, что не располагает точной информацией на этот счет. Он сказал журналистам:

Я не знаю, существуют они или нет.

А на вчерашней пресс-конференции нынешний президент подверг критике своего предшественника Барака Обаму за то, что тот, по его мнению, допустил разглашение конфиденциальных сведений, когда говорил об инопланетянах. Трамп выразил мнение, что Обама не должен был делиться информацией, которая носит засекреченный характер.

Речь идет о высказывании экс-президента в ответ на вопрос журналиста о реальности существования пришельцев. Обама тогда сказал:

Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в зоне 51.

В самих США считают это отвлекающим от дела Эпштейна маневром.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 11:22
    Инопланетяне давно всем надоели. Вот если рассекретят кто Кеннеди убил или списки Эпштейна, будет намного забавнее.
    Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 11:26
      Цитата: Младший рядовой
      Вот если рассекретят кто Кеннеди убил

      Так инопланетяне же! laughing hi
      Alexej
        Alexej
        +1
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: Младший рядовой
        Вот если рассекретят кто Кеннеди убил

        Так инопланетяне же!

        Эти инопланетяне наверняка присутствуют в списке Эпштейна... yes
        Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 12:39
          Хм... Об этом я, признаться, как-то не подумал. Очевидно же! laughing
    Canecat
      Canecat
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Младший рядовой
      если рассекретят кто Кеннеди убил

      Не рассекретят, не потому что это чревато, а потому что документов по этому делу нет и быть не может. А выводы баллистиков давно озвучены.
      DirtyLiar
        DirtyLiar
        0
        Сегодня, 11:47
        Почему это не может? Возможны сотни официальных документов с итоговой формулировкой вроде: "По данному факту произведена проверка. Инопланетного следа не обнаружено."
        Это же тоже документ, правда?
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:27
    ❝ В самих США считают это отвлекающим от дела Эпштейна маневром ❞ —

    — Ну тут одних мимопланетян будет маловато, надо бы ещё рассекреченных сведений о снежном человеке добавить ...
    solar
      solar
      0
      Сегодня, 11:41
      Старая армейская мудрость
      А что делать с йети? Йети нужно мыть чаще!
    Azim77
      Azim77
      +1
      Сегодня, 11:45
      И дайте угадаю - практически весь текст будет перечеркнут черными маркерами. Как мы видели во всех громких "рассекреченных" Трампом публикациях.
  1944-1989
    1944-1989
    +2
    Сегодня, 11:29
    Капиталистическая система лжи исчерпала себя, поэтому они могут использовать всевозможные уловки, чтобы отвлечь внимание.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:41
      Наши предки — люди тёмные и грубые, —
      Кулаками друг на дружку помахав,
      Вдруг увидели: громадное и круглое
      Пролетело, всем загадку загадав.
      А в спорах, догадках, дебатах
      Вменяют тарелкам в вину
      Утечку энергии в Штатах
      И горькую нашу слюну.
      Ой, вон блюдце пролетело над Флоренцией! —
      И святая инквизиция под страх
      Очень бойко продавала индульгенции,
      Очень шибко жгла учёных на кострах.
      А в спорах, догадках, дебатах
      Вменяют тарелкам в вину
      Утечку энергии в Штатах
      И горькую нашу слюну.
      Нашу жизнь не назовешь ты скучной, серенькой —
      Тем не менее не радует сейчас:
      Ктой-то видел пару блюдец над Америкой,
      Ктой-то видел две тарелки и у нас.
      И в спорах, догадках, дебатах
      Вменяют тарелкам в вину
      Утечку энергии в Штатах
      И горькую нашу слюну.
      1967 г.
    Corsair71 (Анатолий)
      Corsair71 (Анатолий)
      0
      Сегодня, 12:24
      Отвлечение внимания не может быть ,если это старая тема на которую нет официального ответа . Темы разные и одна свежая ( Эпштейн) , другая древняя как мир .
    multicaat
      multicaat
      0
      Сегодня, 12:34
      пока система способна формировать очень много прибыли (не путать с реальным производством), она будет существовать, как эффективный способ эксплуатации.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:29
    Вчерась ,над узбекистаном взорвалось ( сбили) НЛО.Все НЛО из США.Скорее всего по догоаорняку над Россией в Ташкент на Дримлайнере прилетели рептилоиды за обломками. drinks
  лесничий
    лесничий
    +2
    Сегодня, 11:31
    А чего там рассекречивать? Взять политиков США и Европы -вот они и есть самые настоящие инопланетяне. Живут в каком-то Аватаре, а не в реальности. И зелю можно туда же причислить.
    paul3390
      paul3390
      +2
      Сегодня, 11:39
      Я всегда подозревал что планетой правят фиолетовые слизни с лун Юпитера! belay
  свой1970
    свой1970
    +1
    Сегодня, 11:32
    Он обещал во время выборов - рассекретить списки Эпштейна, дело Кеннеди и инопланетян.
    Эпштейн уже, инопланетян дал команду. Ждем материалов дела Кеннеди?
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 11:47
      Таки да. Клятвенно обещал. Не держит свое слово Трамп.
      свой1970
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Младший рядовой
        Таки да. Клятвенно обещал. Не держит свое слово Трамп.

        В смысле не держит belay belay ?????!!!!!
        Самое скандальное - уже больше года рассекречено, инопланетя сейчас, остался Кеннеди - на сладкое
        Младший рядовой
          Младший рядовой
          0
          Сегодня, 11:58
          И что из обещанного рассекречено? Предвыборные обещания были, но они не выполнены в полном объеме. Одна надежда на инопланетян осталась.
          multicaat
            multicaat
            0
            Сегодня, 12:37
            Цитата: Младший рядовой
            они не выполнены в полном объеме

            ну дык и срок Трампа тоже не выполнен в полном объеме, а на следующие выборы он не пойдет. Я уж молчу, как демократы саботируют то, что продвигает Трамп. Это же всё публично, все в теме.
            Младший рядовой
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 12:44
              А как не саботировать? В США давно сложилась система, где потихонечку все всегда воровали и брали откаты. И тут Трамп нарисовался. Систему не просто сломать.
  геолог
    геолог
    0
    Сегодня, 11:35
    На сопке(высота 611) расположенной напротив центральной площади г. Дальнегорска,Прим.кр. установлен памятник инопланетянам в виде летающей тарелки. Я лично был знаком с Валерой Двужильным, который первый сообщил весть о приземлении НЛО на эту сопку. Многие над ним смеялись, но среди молодежи нашлись последователи и почитатели, которые сопровождали своего Гуру в многочисленных экспедициях по поиску пришельцев в тайге. К сожалению этот фанатик -худощавый мужчина с горящими глазами ушел от нас в 2014г.
    лесничий
      лесничий
      0
      Сегодня, 11:49
      Я в конце 80-х служил в Германии в войсках ПВО. Если кроме шуток, то один раз нам удалось засечь НЛО в небе на огромной высоте, самолеты, даже МиГ-25, на такой высоте не летают, да и траектория полета была далеко от самолетной. На БКП сообщили комбату, мы тогда стояли на боевом дежурстве, а тот в ответ: " вы что идиоты? НЛО не разу не видели? ". Вот это действительно для нас был шок. Кому потом рассказывал, те то же смеялись надомной, но это реально было.
      multicaat
        multicaat
        0
        Сегодня, 12:48
        точно не помню год - это был 81 или 82-й. На майские праздники над нашим городом пролетели 3 белых аппарата, один из них был похож по форме на Буран, но по размерам больше любого грузового самолета, да и маневренность была намного лучше, чем у реального бурана, другие 2 раз в 5 меньше - я принял за истребители (силуэты поменьше). Летали совершенно бесшумно и без следов, но по траекториям похожим на самолетные и в плотном строю минут 10. На высотах около 2 километров. Видимость была отличная и зрение у меня тоже было хорошее - я их в деталях мог рассмотреть и время на это было. Потом они просто по прямой улетели. По наивности детской думал, что это авиашоу на праздник, вот только это не было шоу. До сих пор не понимаю, что это было. Нет никаких аналогий с тем, что могло летать из нашей авиации. Особенно по размерам.
    solar
      solar
      +2
      Сегодня, 11:54
      На сопке(высота 611) расположенной напротив центральной площади г. Дальнегорска,Прим.кр. установлен памятник инопланетянам в виде летающей тарелки.

      Такая?
      геолог
        геолог
        0
        Сегодня, 12:00
        Спасибо! Посмеялся. После тяжелой бессонной ночи со взрывами и шелестом осколков где то недалеко нужна разрядка. В 3 часа ночи выпил чай с армянским коньяком и вдруг бомбежка прекратилась. Надо было раньше замахнуть конияка.
  Naofumi
    Naofumi
    +2
    Сегодня, 11:38
    Просто представьте, если завтра реально прилетят инопланетяне и заявят о себе. Мир перевернется с ног на голову!
    Я считаю, что инопланетяне определенно есть. Будет очень грустно, если это не так. Ведь если их нет, то выходит, что мы либо первая разумная цивилизация во Вселенной в принципе, или, того хуже — последняя!
    Вообще, тема космоса безумно интересная. Тот же "Уэбб" всё время подкидывает новые загадки. Например, массивные, "зрелые" галактики спустя всего 300 млн лет после Большого взрыва, которых, по идее, быть не может
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 12:06
      Не помню кто сказал. Перефразирую по памяти. Наличие инопланетян безусловно, потому что они не пытаются с нами связаться. laughing
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 12:15
      У меня дома несколько живут. Очень маленькие (2 мм). Газообразные. Продолжительность жизни 19 секунд. Не могу установить контакт. Помогай.
      th.kuzmichev
        th.kuzmichev
        0
        Сегодня, 12:29
        И ещё одна проблема, живут в духовке, для них нормальная температура + 150-300 гр., при комнатной замерзают насмерть сразу.
  Damien_C
    Damien_C
    0
    Сегодня, 11:39
    This tramp Trump raped and beat a 13 year old girl on 2 different occasions, there were also others ranging from 15 to 17 Most of the rapes were at Mar-A-Lago not Epstein island. Under Florida law the age of consent is 18
  Earl
    Earl
    0
    Сегодня, 11:45
    Вот будет номер, если из рассекреченных документов станет ясно, что инопланетяне вставили Трампу анальный зонд.
  геолог
    геолог
    +1
    Сегодня, 11:46
    В настоящее время человечество раздражено и агрессивно настроено благодаря влиянию кометы с зеленым свечением. Пока комета не обогнет Солнце и, сделав гравитационный маневр, не покинет пределы нашей системы война на Украине будет продолжаться.
    yuriy55
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 11:59
      Цитата: геолог
      агрессивно настроено благодаря влиянию кометы с зеленым свечением.

      А не жёлто-синим, которые в смешении и дают это зелёное свечение? belay
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 11:55
    Когда надо отвлечь народ от действительно важных тем(в данном случае от войны с Ираном),обычно,прибегают к теме космоса ,НЛО,пришельцев. А тут ещё и Эпштейн со своими "делами"...не удивлюсь,если окажется,что янки на Луне встретили Незнайку,...отставить!--Лунатиков...
  yuriy55
    yuriy55
    0
    Сегодня, 11:57
    Трамп распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО

    В связи с этим можно сделать вывод, что там нет ничего примечательного, однако, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, ему необходимо провести проверку золотого запаса в Форт-Ноксе...
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 11:57
    В самих США считают это отвлекающим от дела Эпштейна маневром.

    Которое суть отвлечение от госдолга, того что ковид сделали в США, выборов, бунда нигеров и прочих американчких ценностей.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:12
    Трамп распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО


    Говорил, ломая руки,
    Краснобай и баламут
    Про бессилие науки
    Перед тайною Бермуд.
    Все мозги разбил на части,
    Все извилины заплёл —
    И канатчиковы власти
    Колют нам второй укол.
    Уважаемый редактор!
    Может, лучше — про реактор?
    Там, про любимый лунный трактор?
    Ведь нельзя же! — год подряд
    То тарелками пугают —
    Дескать, подлые, летают,
    То у вас собаки лают,
    То руины говорят!
    Мы кое в чём поднаторели:
    Мы тарелки бьём весь год —
    Мы на них уже собаку съели,
    Если повар нам не врёт.
    А медикаментов груды
    Мы — в унитаз, кто не .
    Это жизнь! И вдруг — Бермуды!
    Вот те раз! Нельзя же так!

    .............................................

    Это их худые черти
    Мутят воду во пруду,
    Это всё придумал Черчилль
    В восемнадцатом году!
    Мы про взрывы, про пожары
    Сочинили ноту ТАСС…
    Но примчались санитары
    И зафиксировали нас.
    (с) В.С. Высоцкий
  геолог
    геолог
    0
    Сегодня, 12:32
    По моему мнению, которое сложилось в результате изучения некоторых геологических структур - мульд с залежами угля и туфо диатомитовых аргиллитов третичного периода, которые похожи на громадные кратеры 1Х1км с глубиной 300м и повторяющихся стрктур внутри отложений я пришел к выводу что имел место обмен ударами высокоточным ядерным оружием с временным шагом 2 млн.лет. Для них эти атаки были мгновенными, т.е они живут в другом измерении времени. То что для них минута для нас миллион лет. Поэтому они никогда не смогут с нами встретится.
  MIV040923
    MIV040923
    0
    Сегодня, 12:47
    И рассекретит! Трамп сказал - Трамп сделал! И после этого всем сразу же наступит счастье. Даже если вы этого и не хотите!