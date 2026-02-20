Трамп распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО

Я не знаю, существуют они или нет.

Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в зоне 51.

На своей странице в социальной сети Truth Social лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что распорядился рассекретить документы об инопланетянах и НЛО. Выполнение этого поручения будет возложено на Пентагон и ряд других государственных учреждений.В своем сообщении американский президент подчеркнул, что в связи с небывалым общественным интересом к теме внеземной жизни он предписывает министру обороны и другим компетентным органам инициировать процедуру поиска и дешифровки официальных документов, содержащих сведения о неопознанных воздушных явлениях, инопланетянах и любых других данных, относящихся к этой загадочной и в то же время чрезвычайно увлекательной сфере.Ранее, отвечая на вопрос о наличии доказательств визита пришельцев на Землю, Трамп признался, что не располагает точной информацией на этот счет. Он сказал журналистам:А на вчерашней пресс-конференции нынешний президент подверг критике своего предшественника Барака Обаму за то, что тот, по его мнению, допустил разглашение конфиденциальных сведений, когда говорил об инопланетянах. Трамп выразил мнение, что Обама не должен был делиться информацией, которая носит засекреченный характер.Речь идет о высказывании экс-президента в ответ на вопрос журналиста о реальности существования пришельцев. Обама тогда сказал:В самих США считают это отвлекающим от дела Эпштейна маневром.