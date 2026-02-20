Ещё один генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года
3 02411
Еще один украинский генерал обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года. Об этом заявил экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
Наев вслед за Залужным возложил всю ответственность за провал контрнаступления на Зеленского, который активно вмешивался в дела военного командования, отдавая команды, идущие вразрез с уже принятыми Генштабом ВСУ решениями. По словам Наева, изначальный план предусматривал создание мощного наступательного кулака и удар в Запорожской области с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Однако Зеленский своим решением раздробил силы, начав еще и бои за Бахмут, где Сырский угробил несколько бригад. В итоге успеха не было ни там, ни там.
Как подчеркнул генерал, Залужный практически ничего не решал, все командование на себя взял Зеленский и его офис во главе с Ермаком. Мнение самого главкома ВСУ Киев не интересовало.
Он имел свое слово, но не имел возможности приказать всем. Ему приказывали, а не он.
Судя по заявлению Наева, на Украине началась внутренняя грызня за возможное кресло президента в преддверии возможных выборов. Залужный с Наевым при поддержке британцев начинают топить Зеленского, тот, опираясь на немцев, подымает тему «Северных потоков», обвиняя экс-главкома в руководстве операцией по их подрыву. Думается, что это не последние обвинения, так что готовимся к продолжению этого спектакля.
