Ещё один генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года

3 024 11
Ещё один генерал ВСУ обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года

Еще один украинский генерал обвинил Зеленского в провале контрнаступления 2023 года. Об этом заявил экс-командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Наев вслед за Залужным возложил всю ответственность за провал контрнаступления на Зеленского, который активно вмешивался в дела военного командования, отдавая команды, идущие вразрез с уже принятыми Генштабом ВСУ решениями. По словам Наева, изначальный план предусматривал создание мощного наступательного кулака и удар в Запорожской области с перерезанием сухопутного коридора в Крым. Однако Зеленский своим решением раздробил силы, начав еще и бои за Бахмут, где Сырский угробил несколько бригад. В итоге успеха не было ни там, ни там.



Как подчеркнул генерал, Залужный практически ничего не решал, все командование на себя взял Зеленский и его офис во главе с Ермаком. Мнение самого главкома ВСУ Киев не интересовало.

Он имел свое слово, но не имел возможности приказать всем. Ему приказывали, а не он.


Судя по заявлению Наева, на Украине началась внутренняя грызня за возможное кресло президента в преддверии возможных выборов. Залужный с Наевым при поддержке британцев начинают топить Зеленского, тот, опираясь на немцев, подымает тему «Северных потоков», обвиняя экс-главкома в руководстве операцией по их подрыву. Думается, что это не последние обвинения, так что готовимся к продолжению этого спектакля.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:43
    ❝ Судя по заявлению Наева, на Украине началась внутренняя грызня за возможное кресло президента в преддверии возможных выборов ❞ —

    — Активизировался и зашевелился серпентарий ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Активизировался и зашевелился серпентарий ...

      Весна идёт, змеи из спячки просыпаются, а яд весенней змеи самый опасный, даже укус весенний гадюки приводит к летальному исходу.
  2. мусоргский Звание
    мусоргский
    -1
    Сегодня, 11:47
    Далее чем обвинить дело не пойдёт, а маленький Клоун делает своё дело по рекомендациям Англии и они же его и охраняют! Так что он этого и не слышит.
  3. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +2
    Сегодня, 11:51
    Худо -бедно но четвертый год сопротивляются ."Полководцы" с другой стороны ничем не лучше.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:52
    Их дела... там все под контролем хозяина, никто и чирикнуть не посмеет без указивок с верху.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 11:58
      Есть такое выражение хвост вертит собакой.
  5. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +2
    Сегодня, 11:52
    Как то довелось почитать мемуары немецких генералов о сражениях во второй мировой войне. Там тоже Гитлер вмешивался, запрещал отступать, не дал резервы, тёплого обмундирования, зимнего топлива. Поэтому и проиграли войну. Ну прям всё у нацистов по прежнему.
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 12:00
      Ну Гитлер в самом деле, принял ряд решений, которые Германский ген штаб не принял бы ни когда.
      С другой стороны без Гитлера, у них не было бы не только ряда успехов, но и просто самого Вермахта.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:53
    Залужный с Наевым при поддержке британцев начинают топить Зеленского,
    Вот и весь ответ. Главное, что англичане начали клоуна сливать. Он, похоже, это понял и судя по его последним заявлениям, сильно увеличил дозировку.
  7. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 12:27
    По сценарию событий с Эпштейном вылезут полностью события с подрывом Северных потоков. Кресло Президента дороже тайны этой диверсии. Ждем сведений про организатора подрыва газовых труб в море ...
  8. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 12:39
    Солдаты есть , а абсурд и коррупция нехотят покидать вооружённые силы.