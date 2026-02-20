США не выдали белорусской делегации визы для участия в «Совете мира»

Несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур, США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании созданного Трампом «Совета мира».

Как сообщает МИД Белоруссии, Минск в положенный срок уведомил организаторов мероприятия, что республику будет представлять глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Однако, несмотря на то, что заблаговременно были поданы все необходимые для оформления виз документы, визы выданы не были.



МИД Белоруссии:
В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?


Между тем на первом заседании так называемого «Совета мира» – трамповской альтернативы ООН присутствовали представители ближневосточных нефтяных монархий (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар), бывших среднеазиатских республик СССР (Казахстана, Узбекистана, Монголии), а также делегации из на время «забывших» о своей извечной вражде Армении и Азербайджана. Также свое присутствие на мероприятии обозначили Индонезия, Иордания, Монголия, Пакистан, Парагвай, Аргентина, Камбоджа, Венгрия, Болгария и непризнанное Косово.

По словам командующего наспех сформированного при участии «Совета мира» международного контингента в секторе Газа генерал-майора Джаспера Джефферса, в миротворческой миссии будут участвовать войска Албании, Индонезии, Казахстана, Косово и Марокко. Долгосрочной целью является присутствие в секторе 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат ISF.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 12:24
    Невыдача виз для официальных иностранных делегации, чисто политическое решение. Кто-то Батьку не долюбливает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Младший рядовой
      Невыдача виз для официальных иностранных делегации, чисто политическое решение. Кто-то Батьку не долюбливает.

      Но для своего "детища", Трамп должен был батьку пригласить и визы открыть, ведь батька в противоположном лагере.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 12:37
        Не знаю точно в чем там дело, но некоторые санкции, например с белорусских авиакомпаний, сняли. Батька мастер в дипломатиях. И Орешником он заручился. В этой политике, сам черт не разберет.
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +3
      Сегодня, 12:32
      США не выдали белорусской делегации визы для участия в «Совете мира»

      Это первый щелчок США от Трампа по носу Александру Лукашенко с его Р.Беларусь.

      На что хорошее от Трампа с его "Совете мира", кроме пакостей от Вашингтона Республике Беларусь, рассчитывал наивно-двуликий Лукашенко не понятно?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 12:48
        На четырех стульях, вместо двух стандартных, надо уметь растопыриться.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:25
    Насчёт шума с самолётом - борт номер 1 Узбекистана именно "Дримлайнер " Мирзоев с супругой были на " Совете мира " в Вашингтоне ..А шуму было .Некоторые - почему не сбили ?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:30
    ❝ США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании созданного Трампом «Совета мира» ❞ —

    — Оно может быть и к лучшему ...
    (Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых ... Псалтирь 1:1)
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Сегодня, 12:35
      Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых

      О том и речь, блажен тот, кто сам не идёт, а тут налицо искреннее желание на такой совет явиться, а его нечестивые ещё и не пущают.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 12:32
    "Велкам" или Посторонним вход воспрещён.
    И надо оно нам, такое "Добро пожаловать"?

    Мы там, в этой шайке-лейке - явно лишние. Главные подхвостники приехать "не пожелали", хотя - куда они денутся... Прикажут - и прибегут на полусогнутых к ручке приложиться.
    А быть в числе тех, кто там собрался Трампу в рот посмотреть - нам не по чину как-то...
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 12:40
    Батька видать миллиард не заплатил и безбилетником хотел проникнуть на это устроенное Трампом шоу. . . hi
  6. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 12:44
    Там делать нечего.
    Да и Трамп спал-показал работу .
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:47
    Среди султанов, бабаев и князей братьев точно нет, к тому же они осведомлены, что денег от башен не будет и рванули на поклон в Белый дом. Там скорее можно надыбать грошей. Зачем туда полез белорусский папа, можно только догадываться.
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 12:47
    Такими нехитрыми действиями американцы только укрепляют единство народа. Белоруским властям можно не тратиться на пропаганду. Как говориться - с таким врагом легче трудности преодолевать. Как минимум потому, что опонент как минимум точно и чётко даёт понять кто есть кто.