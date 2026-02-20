США не выдали белорусской делегации визы для участия в «Совете мира»

В этой ситуации возникает закономерный вопрос: о каком мире и о какой последовательности может идти речь, если даже базовые формальности для нашего участия не были выполнены организаторами?

Несмотря на выполнение Минском всех требуемых процедур, США не выдали визы белорусской делегации для участия в заседании созданного Трампом «Совета мира».Как сообщает МИД Белоруссии, Минск в положенный срок уведомил организаторов мероприятия, что республику будет представлять глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Однако, несмотря на то, что заблаговременно были поданы все необходимые для оформления виз документы, визы выданы не были.МИД Белоруссии:Между тем на первом заседании так называемого «Совета мира» – трамповской альтернативы ООН присутствовали представители ближневосточных нефтяных монархий (ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар), бывших среднеазиатских республик СССР (Казахстана, Узбекистана, Монголии), а также делегации из на время «забывших» о своей извечной вражде Армении и Азербайджана. Также свое присутствие на мероприятии обозначили Индонезия, Иордания, Монголия, Пакистан, Парагвай, Аргентина, Камбоджа, Венгрия, Болгария и непризнанное Косово.По словам командующего наспех сформированного при участии «Совета мира» международного контингента в секторе Газа генерал-майора Джаспера Джефферса, в миротворческой миссии будут участвовать войска Албании, Индонезии, Казахстана, Косово и Марокко. Долгосрочной целью является присутствие в секторе 12 тысяч полицейских и 20 тысяч солдат ISF.