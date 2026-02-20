В Киеве пьяный дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих

826 6
В Киеве пьяный дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих

Украинцам пора начинать привыкать к росту числа преступлений, совершаемых побывавшими на передовой военнослужащими. Домой они попасть могут только тремя способами: будучи убитыми, получив тяжелое ранение или просто сбежав из подразделения.

Термин «дезертирство» официальные власти стараются использовать как можно реже. Он заменен более мягким определением — самовольное оставление части (СОЧ, на украинском — СЗЧ). Хотя в условиях военного положения самоволка, да еще с передовой, безо всяких условностей считается дезертирством.



Проблема с самоволкой очень серьезная. По заявлениям некоторых депутатов Верховной рады, даже чиновников и военных, таковых насчитывается как минимум 200-250 тысяч. На деле, их намного больше. Причем обратно в часть возвращаются единицы.

Некоторые из этих дезертиров, оказавшись на гражданке, пускаются во все тяжкие. Наверняка у многих посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — серьезное психическое заболевание, которое развивается у людей, переживших тяжелое травматическое событие. Военные являются одной из наиболее уязвимых групп, особенно с учетом того, что демобилизация в ВСУ не проводится с самого начала конфликта.

Очередной инцидент с таким вот дезертиром, который официально, естественно, причислен к категории самовольщиков, случился в Киеве. Полиция сообщает, что 26-летний военнослужащий ВСУ из числа самовольно оставивших часть в состоянии алкогольного опьянения подошел на улице к 28-летнему прохожему, нецензурно обругал его, а затем ударил ножом в шею. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

На этом пьяный самовольщик не успокоился. Далее он подошел к 56-летней женщине, провел ее домой, а у подъезда начал настойчиво напрашиваться в гости на ночь. Когда женщина ему отказала, военный порезал ей лицо.

Виновника инцидентов вскоре задержала полиция. Другие подробности пока не сообщаются.



Еще более серьезный инцидент с участием военнослужащего произошел в городе Сторожинец Черновицкой области. Вчера поздно вечером мужчина бросил гранату, скорее всего, светошумовую, в пытавшихся его задержать полицейских. В результате взрыва двое стражей порядка получили ранения, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Судя по видео с нагрудной камеры полицейского, граната попала прямо в него. Второму медицинская помощь была оказана на месте.

Бросивший гранату военный сбежал, позднее его задержали. В его машине обнаружили еще несколько «опасных предметов», сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Обстоятельства происшествия и мотивы действий подозреваемого устанавливаются.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:22
    ❝ Домой они попасть могут только тремя способами: будучи убитыми, получив тяжелое ранение или просто сбежав из подразделения ❞ —

    — Первый способ предпочтительней ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 12:52
      Польский европарламентарий уже высказал предложение о необходимости закрыть границы Польши и всего ЕС для украинских ветеранов из-за резкого подъёма преступности с их стороны.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:24
    Почитаешь наши сводки по "бытовухе" - немногим лучше.
    1. solar Звание
      solar
      +2
      Сегодня, 12:30
      То же самое было после Афгана и Чечни. Участие в боевых действиях накладывает отпечаток на психику. :((
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 12:50
        Цитата: solar
        То же самое было после Афгана и Чечни. Участие в боевых действиях накладывает отпечаток на психику. :((

        У нас вывод из Афгана и Чечня совпали с 90-ми - а потому людям, которым не нашлось места в мирной жизни, были рады в разных ОПГ. У кого-то хватило ума башку туда не сунуть, у кого-то - наоборот... И Афган с Чечнёй - тут не причина, а один из факторов. И без них кому надо было туда вляпаться - вляпались бы.
        На Украине сейчас ситуация не лучше наших 90-х. А потому ничего удивительного тоже нет.

        И, по моему мнению, бытовуха, описанная в статье никакого отношения к войне не имеет. Персонаж - из тех недоделанных, кто и без войны бы нашёл приключений на своё седалище. Дезертир, пьяный, нож - китайская "гаражная" "бабочка"...
        Тут не в войне дело, а в воспитании конкретного персонажа, которое отсутствовало начисто. Вот и выросло быдло - "ни богу свеча, ни чёрту кочерга".
        Биомусор, что бы мне "общечеловеки" не говорили...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 12:28
    Пусть режут друг- друга,сами.Рад за хоамадян. Они получили " свободу" за которую- скакали. И это только,начало..