В Киеве пьяный дезертир ВСУ напал с ножом на прохожих

Украинцам пора начинать привыкать к росту числа преступлений, совершаемых побывавшими на передовой военнослужащими. Домой они попасть могут только тремя способами: будучи убитыми, получив тяжелое ранение или просто сбежав из подразделения.Термин «дезертирство» официальные власти стараются использовать как можно реже. Он заменен более мягким определением — самовольное оставление части (СОЧ, на украинском — СЗЧ). Хотя в условиях военного положения самоволка, да еще с передовой, безо всяких условностей считается дезертирством.Проблема с самоволкой очень серьезная. По заявлениям некоторых депутатов Верховной рады, даже чиновников и военных, таковых насчитывается как минимум 200-250 тысяч. На деле, их намного больше. Причем обратно в часть возвращаются единицы.Некоторые из этих дезертиров, оказавшись на гражданке, пускаются во все тяжкие. Наверняка у многих посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — серьезное психическое заболевание, которое развивается у людей, переживших тяжелое травматическое событие. Военные являются одной из наиболее уязвимых групп, особенно с учетом того, что демобилизация в ВСУ не проводится с самого начала конфликта.Очередной инцидент с таким вот дезертиром, который официально, естественно, причислен к категории самовольщиков, случился в Киеве. Полиция сообщает, что 26-летний военнослужащий ВСУ из числа самовольно оставивших часть в состоянии алкогольного опьянения подошел на улице к 28-летнему прохожему, нецензурно обругал его, а затем ударил ножом в шею. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.На этом пьяный самовольщик не успокоился. Далее он подошел к 56-летней женщине, провел ее домой, а у подъезда начал настойчиво напрашиваться в гости на ночь. Когда женщина ему отказала, военный порезал ей лицо.Виновника инцидентов вскоре задержала полиция. Другие подробности пока не сообщаются.Еще более серьезный инцидент с участием военнослужащего произошел в городе Сторожинец Черновицкой области. Вчера поздно вечером мужчина бросил гранату, скорее всего, светошумовую, в пытавшихся его задержать полицейских. В результате взрыва двое стражей порядка получили ранения, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии. Судя по видео с нагрудной камеры полицейского, граната попала прямо в него. Второму медицинская помощь была оказана на месте.Бросивший гранату военный сбежал, позднее его задержали. В его машине обнаружили еще несколько «опасных предметов», сообщает пресс-служба Нацполиции Украины. Обстоятельства происшествия и мотивы действий подозреваемого устанавливаются.