Стубб: В идеале Европу устроило бы поражение России и выплата репараций Киеву

Война на Украине не закончится в ближайшее время, боевые действия продлятся как минимум еще полгода. С таким заявлением выступил финский президент Александр Стубб.

По словам финна, идеальным завершением конфликта на Украине для Европы было бы поражение России, сохранение Киевом всех территорий, выплаты Москвой репараций и передача всех российских военных преступников под суд. Однако такой сценарий нереален, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому боевые действия будут продолжаться еще как минимум полгода.



Как подчеркнул Стубб, сейчас Европа рассматривает три сценария завершения конфликта. Первый — война продолжается и дела у Украины идут лучше, чем у России, что сейчас якобы и происходит. Второй сценарий — подписывается мирное соглашение, явно на условиях Киева и Европы, потому что условия Москвы Зеленский и его спонсоры не примут. И третий сценарий — одна из сторон начинает терпеть поражение.

В мирном соглашении осталось решить всего несколько вопросов, в основном касающихся территории и Запорожской АЭС, я всё же с большим скепсисом отношусь к тому, что Россия согласится на это. То есть, по сути, мы исходим из того, что война продлится до лета.


Как ранее сообщалось, Европа намерена назначить Стубба своим представителем по Украине с правом участия в переговорном процессе. Но, как заявили в Москве, представителям европейских стран нечего делать за столом переговоров именно из-за поддержки киевской хунты.
  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +2
    Сегодня, 12:13
    Давайте проще, остеклованный ЕС и миллиард изнасилованных европеек?
    Ну а чо, сами понавыдумывали черных легенд, время воплотить им их в жизнь.
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      +1
      Сегодня, 12:35
      И ни одна сволочь бы не пикнула, уверен. Их надо душить и мордовать до полусмерти. Раньше они ещё маскировались, когда в руководстве империи находились родственники европейских элит. И то война за войной была. А сейчас все маски сброшены. Их надо гасить окончательно и бесповоротно.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:14
    ❝ Стубб: В идеале Европу устроило бы поражение России и выплата репараций Киеву ❞ —

    — Этого, видимо, во время гольфа сильно по башке клюшкой стукнули – заговаривается ...
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 12:14
    Сделали из финнов подсвинок. А ведь нормально жили, теперь еще за НАТО платить надо.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Младший рядовой
      А ведь нормально жили

      Не то что нормально, а жили как "у Христа за пазухой".
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    +1
    Сегодня, 12:19
    в идеале на тебя нас рать, фин не умный
  5. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +1
    Сегодня, 12:19
    Стубб похож не на президента страны, а на директора (хозяина) фирмы по изготовлению губозакаточных машинок. Хорошо рекламирует свою фирму и её товар ...
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:23
    Но, как заявили в Москве, представителям европейских стран нечего делать за столом переговоров именно из-за поддержки киевской хунты

    Их место в туалете, где они в Женеве фюреру указания давали,
  7. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:25
    В идеале Россию, да и скорее всего весь остальной мир, устроило бы отсутствие Европы и США как таковых.....
  8. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 12:28
    По словам финна, идеальным завершением конфликта на Украине для Европы было бы поражение России, сохранение Киевом всех территорий, выплаты Москвой репараций и передача всех российских военных преступников под суд

    Ага.. Рожа не треснет? Тут уже медикаментозное видимо не поможет, придется вскрывать...
  9. Карельский Звание
    Карельский
    0
    Сегодня, 12:47
    Или он реально с явно выраженными признака идиотизма,или фотографии так подбирают и редактируют?А его заявление о том,что как только поступит команда,то финны ударят по ядерным объектам России на северо-западе?Какая стадия ?