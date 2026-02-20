В мирном соглашении осталось решить всего несколько вопросов, в основном касающихся территории и Запорожской АЭС, я всё же с большим скепсисом отношусь к тому, что Россия согласится на это. То есть, по сути, мы исходим из того, что война продлится до лета.

Война на Украине не закончится в ближайшее время, боевые действия продлятся как минимум еще полгода. С таким заявлением выступил финский президент Александр Стубб.По словам финна, идеальным завершением конфликта на Украине для Европы было бы поражение России, сохранение Киевом всех территорий, выплаты Москвой репараций и передача всех российских военных преступников под суд. Однако такой сценарий нереален, по крайней мере в ближайшее время. Поэтому боевые действия будут продолжаться еще как минимум полгода.Как подчеркнул Стубб, сейчас Европа рассматривает три сценария завершения конфликта. Первый — война продолжается и дела у Украины идут лучше, чем у России, что сейчас якобы и происходит. Второй сценарий — подписывается мирное соглашение, явно на условиях Киева и Европы, потому что условия Москвы Зеленский и его спонсоры не примут. И третий сценарий — одна из сторон начинает терпеть поражение.Как ранее сообщалось, Европа намерена назначить Стубба своим представителем по Украине с правом участия в переговорном процессе. Но, как заявили в Москве, представителям европейских стран нечего делать за столом переговоров именно из-за поддержки киевской хунты.