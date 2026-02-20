Командующий НГУ: Украина сможет долго воевать и не уступит своих земель

Украина якобы сможет еще долго воевать и не уступит своих земель России. Ни о какой передаче территорий не может быть и речи.

Такое заявление сделал журналистам командующий украинской Нацгвардией генерал Александр Пивненко.



Он сказал:

Мы можем еще воевать несколько лет – 100%. Но отдавать территории никто не будет.

По мнению генерала, для Киева победой станет полное возвращение всех ранее утраченных регионов. При этом он понимает, что быстро этого добиться не получится:

Может пройти несколько десятков лет – неважно.

Пивненко допускает возможность прекращения огня, но только без каких-либо территориальных уступок со стороны Киева. По его мнению, приоритетом должно быть сохранение украинской государственности и Вооруженных сил.

На текущий момент главной проблемой ВСУ, считает генерал, является дефицит дальнобойных средств поражения и нехватка людей для армии. Он отмечает, что недостаточное укомплектование украинских подразделений на передовой не позволяет им осуществлять полноценные ротации.

Генерал также заявил, что мобилизационный потенциал Украины сильно сократился. По его словам, в одном из украинских регионов уже совсем не осталось мужчин призывного возраста.


Пивненко утверждает, что за короткое время характер военных действий существенно изменился. Причину он видит в насыщенности линии боевого соприкосновения беспилотниками. Применение дронов сделало пехоту очень уязвимой, так как она стала мишенью на поле боя.
    По заявлению английского какого то таблоида и Путин готов ещё 1.5-2 года воевать.Вот только людей. , народ никто конечно не спросил , что же будет через эти 2 года?
      Как ни странно но этот ВСУшник прав 404 может воевать еще десятилетие, а даже утратив часть территории прейти к партизанско-диверсионной войне. Утраченный мобилизационный ресурс тоже не проблема, желающие повоевать на западные деньги найдутся среди тех же латиносов. Короче Россия получила свою Газу и делать что-то надо, тут надо начинать бить уже по спонсорам в первую очередь Британии.
    «Если враг не сдается, — его уничтожают» - так озаглавил свою статью, опубликованную 15 ноября 1930 года одновременно в газетах «Правда» и «Известия», Максим Горький.
    Впоследствии это повторил товарищ Сталин.
    Присоединяюсь!
    Скажу шёпотом, что хорошо иметь таких генералов, которые не знают, что образно говоря - неприступные крепости берут изнутри.
    Ну так как идёт эта война, лет 5 точно можно воевать, а потом с передовой вообще живых людей уберут и можно будет до бесконечности сливать бюджеты в дроны.
    Пусть у себя спросит: "А что потом?"
      А чего спрашиваешь то? И так понятно- Гражданская война!
        Да не будет ни какой гражданской войны - украинец это такой человек что пока ему не заплатишь он да же подыхая с голоду не выйдет протестовать против того что он подыхает с голоду а как только перекроют крантик .... ну вы поняли
    Ну да, осталось только понять, где они те земли.
    Да пусть дохнут дальше во славу просроченного занюханного обмудка. Как говорил товарищ Сталин: нет человека, нет проблемы. Это к свинопитекам относится в первую очередь