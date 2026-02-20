Командующий НГУ: Украина сможет долго воевать и не уступит своих земель
Украина якобы сможет еще долго воевать и не уступит своих земель России. Ни о какой передаче территорий не может быть и речи.
Такое заявление сделал журналистам командующий украинской Нацгвардией генерал Александр Пивненко.
Он сказал:
По мнению генерала, для Киева победой станет полное возвращение всех ранее утраченных регионов. При этом он понимает, что быстро этого добиться не получится:
Пивненко допускает возможность прекращения огня, но только без каких-либо территориальных уступок со стороны Киева. По его мнению, приоритетом должно быть сохранение украинской государственности и Вооруженных сил.
На текущий момент главной проблемой ВСУ, считает генерал, является дефицит дальнобойных средств поражения и нехватка людей для армии. Он отмечает, что недостаточное укомплектование украинских подразделений на передовой не позволяет им осуществлять полноценные ротации.
Генерал также заявил, что мобилизационный потенциал Украины сильно сократился. По его словам, в одном из украинских регионов уже совсем не осталось мужчин призывного возраста.
Пивненко утверждает, что за короткое время характер военных действий существенно изменился. Причину он видит в насыщенности линии боевого соприкосновения беспилотниками. Применение дронов сделало пехоту очень уязвимой, так как она стала мишенью на поле боя.
