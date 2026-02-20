Военные доложили Трампу о готовности нанести удар по Ирану в субботу

Американское военное командование доложило Трампу о полной готовности сил, сгруппированных рядом с Ираном. Это позволяет нанести удар уже завтра, в субботу. Формально решение еще не принято, и в Вашингтоне делают вид, что колеблются. Но масштаб предварительной подготовки ясно дает понять – вариант с открытой интервенцией прорабатывался не для галочки.

Прямо сейчас к берегам Ближнего Востока стянуты две авианосные группы, порядка 50 истребителей и около 70 военно-транспортных бортов. Одна группа уже развернута в Оманском заливе, вторая занимает позиции у побережья Израиля. Можно предположить, что это просто акт демонстрации силы, но не исключен вариант и с планами на реальное применение в бою.

По данным западной прессы, планируется «ограниченный» удар по военным и правительственным объектам Ирана. Цель – заставить Тегеран принять ультиматум по новой ядерной сделке. Американцы хотят, чтобы Иран отказался не только от ядерной программы, но и от баллистических ракет. Кроме того, если страна примет условия США, она не сможет поддерживать своих союзников.

Переговоры в Женеве по ближневосточному вопросу прогресса не дали: Тегеран на уступки идти не готов. Теперь мяч на стороне Вашингтона. Трамп уведомлен, решение за ним.
  tralflot1832
    tralflot1832
    Сегодня, 13:15
    Военные сначала доложили в СМИ ,а потом Трампу о готовности нанести удар по Ирану в субботу? wassat
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 13:16
    ❝ Тегеран на уступки идти не готов. Теперь мяч на стороне Вашингтона ❞ —

    — Не мяч, а меч ...
  Ivan№One
    Ivan№One
    Сегодня, 13:16
    В субботу у него гольф
    Попросит на воскресенье перенести
    роман66
      роман66
      Сегодня, 13:55
      Да и евреи в субботу не могут
      yuriy55
        yuriy55
        Сегодня, 14:01
        Цитата: роман66
        Да и евреи в субботу не могут

        А для них специальные показательные выступления по субботам...
      Ua3qhp
        Ua3qhp
        Сегодня, 14:02
        Да и евреи в субботу не могут
        У евреев суббота заканчивается вечером.
        А тут надо управиться за выходные, что бы биржа не дернулась. Падение своего состояния главный не любит, а паника на бирже это непредсказуемо.
  Десница ока
    Десница ока
    Сегодня, 13:19
    Думаю, это намеренная дезинформация, что ударят 21 февраля, в субботу... Поскольку, именно еврейские элиты заведуют этой планируемой агрессией против Ирана, в субботу они это дело не начнут, точно ( грех)... Возможно - в воскресенье.., когда в Иране, вроде должны будут вздохнуть, расслабиться, по мнению сионо-англосакских стратегов...
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 13:21
    Хоть бы время сообщили, изверги. Израилю приготовиться. Надеюсь чубайсы с пугачевыми не сбегут.
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 13:26
    Говорят,что к зданиям Пентагона и ЦРУ колоннами движутся сотни грузовых фур доверху груженных коробками с только что испечённой пиццей . . . winked
  МятныйПряник
    МятныйПряник
    Сегодня, 13:42
    Можно предположить, что это просто акт демонстрации силы

    Когда такие силы стянуты, это уже не может быть демонстрацией силы. Значит план утверждён и удары последуют.
    Скобаристан
      Скобаристан
      Сегодня, 13:55
      К КНДР, на память, три авианосные группы подтягивали одномоментно. И...ничего. Да там есть ядерка. Но все все. Количество сил не гарантирует что ее применят
      МятныйПряник
        МятныйПряник
        Сегодня, 14:13
        Иран не граничит с Россией, и ситуация другая.
        guest
          guest
          Сегодня, 14:17
          Цитата: МятныйПряник
          Иран не граничит с Россией, и ситуация другая.

          По суше границы, к сожалению, больше нет.
        Скобаристан
          Скобаристан
          Сегодня, 14:27
          Тогда тем более не понятно зачем было гнать к берегам КНДР громадные силы , если всем известно что там есть сухопутная граница с РФ. Ведь в первой фразе вы сказали что большие силы просто так не собираются и обязательно должны быть использованы. А в ситуации с Ираном просто наблюдаем .
  yuriy55
    yuriy55
    Сегодня, 14:00
    Военные доложили Трампу о готовности нанести удар по Ирану в субботу

    Таким образом дали понять иранскому руководству, что превентивный удар со стороны Ирана будет засчитан, как защита суверенитета страны.
  Earl
    Earl
    Сегодня, 14:07
    Разве сионистам можно в шаббат прятаться от прилетевших в ответ иранских ракет?