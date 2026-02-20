Сеул не исключает присоединения к программе НАТО по закупкам оружия для Киева

1 018 11
Сеул не исключает присоединения к программе НАТО по закупкам оружия для Киева

Южная Корея может присоединиться к запущенной США и НАТО программе закупок американского оружия для Украины, в настоящее время Сеул рассматривает такую возможность. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Южная Корея не поставляет оружие на Украину, хотя после начала СВО ей неоднократно поступали предложения выделить пакеты военной помощи киевской хунте. Сеул выделял, но только нелетальные, а также осуществлял гуманитарную и экономическую поддержку Киева. И вот на конец четвертого года войны Южная Корея задумалась о присоединении к программе PURL, в рамках которой в США закупается оружие для Украины.



Пока окончательное решение не принято, но, как заявляют в Сеуле, присоединение к этой программе поможет Южной Корее углубить связи с НАТО, в том числе в вопросах продажи своих вооружений альянсу. На сегодняшний день все контракты на поставки вооружений Сеул заключает с отдельными странами, а не с НАТО в целом. В общем, переговоры идут.

В Министерстве обороны Южной Кореи подтвердили, что получили приглашение от НАТО присоединиться к программе PURL, однако в подробности вдаваться не стали. Пока Сеул привержен нелетальной поддержке Киева.

На сегодняшний день позиция Сеула по оказанию помощи пострадавшей от войны стране сосредоточена на гуманитарной помощи и другом нелетальном военном оборудовании.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:16
    На кукуевских придётся тратится самим и перспектив, получить, что то в замен, нет и не будет!
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: rocket757
      перспектив, получить, что то в замен, нет и не будет!


      Для Сеула перспектива «получить что то взамен» есть всегда! Ким Чен Ин! wassat
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:44
        Корейские дела... как, что, когда будет, даже гадать смысла нет, все в тумане.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:39
      А что здесь нового? Корейцы и раньше поставляли в бандерлянд "гуманитарку" - дизель-генераторы и топливо, палатки, медикаменты и т. д. Лично с моей точки зрения - это никакая не гуманитарка. Деньги, которые куев должен был потратить на закупку всего этого, потрачены на закупку вооружения и б/к. Так какая же это гуманитарка? Это лицемерие. Мы вам в правый карман ложим миллиард на гуманитарку, а вы, из левого кармана, этот миллиард потратите на оружие. Кого они все пытаются обмануть? А японцы, вообще, поставки бронежилетов называли гуманитаркой - они же не стреляют.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 13:18
    Это не Корея задумалась о присоединении к этой прорамме, это "папочка" велит. laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Уарабей
      Это не Корея задумалась о присоединении к этой прорамме, это "папочка" велит. laughing

      Ваша правда, Александр.
      Даже если сильно денег европейских хочется - тут Трамп обещает, что у них у самих вот-вот громыхнёт. У него сейчас просто руки заняты установлением мира во всем мире - Венесуэла, Куба. Гренландия, Иран, Палестина, Украина... А немного текущие дела разгребёт - и туда полезет "мир наводить и демократию защищать". Вот тогда и поймут в Сеуле, что стреляют пушки, а не евро.
      Возможно, они и рады бы "на склад" поработать. В вопросе обороны ничего "лишним запасом" не бывает. Да Главный не велит. Видимо, его планы по "миротворчеству" таки и на АТР, поближе к Китаю, тоже простираются.

      Вот только опасность для Трампа вполне реальная есть. А ну как после Ирана собственные штаны отстирывать придётся? Какой уж тут Китай и, тем более, Сеул...
  3. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +1
    Сегодня, 13:21
    США перестают оказывать финансовую помощь ВСУ, Европа одна финансово не вытягивает, вот и пытаются склонить на свою сторону Южную Корею и возможно другие страны, цель как то дотянуть до следующих президентских выборов в США, а там возможно придут демократы и опять начнут финансировать.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      США перестают оказывать финансовую помощь ВСУ, Европа одна финансово не вытягивает, вот и пытаются склонить на свою сторону Южную Корею и возможно другие страны

      Трамп ещё не пытался Европу за горло взять, "за яблочко". Так-то у Европы ещё есть, какого сала вытопить - пока ещё не Бразилия и не Пакистан.
      Может, на десерт оставляет? А может, просто "щадящий режим эксплуатации" включил. Надавит сильнее - чего-нибудь да выдавит. Но сломать денежную-то европейскую машинку может...
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:35
    ЮК давно наклеила и пролжает клеить полякам танчики и САУ. За это заплачены деньги. А кто сейчас будет платить? Но мысль интересная - финансово потрясти подконтрольно демократическим силам южнокорейцев. С кого бы еще деньжат стрясти.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:50
    Товарищ Ким Чен Ын ,дайте пожалуйста испытать на 404 ваши шайтан трубы 600 мм на " кроликах " с Украины. В ЮК будут впечатлены. Кстати я не пропустил статью - кого и как наказали в ЮК за попытку военного переворота ( это у них нацспорт)..
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:52
    Цитата: Младший рядовой
    ЮК давно наклеила и пролжает клеить полякам танчики и САУ. За это заплачены деньги. А кто сейчас будет платить? Но мысль интересная - финансово потрясти подконтрольно демократическим силам южнокорейцев. С кого бы еще деньжат стрясти.

    У поляков в итоге получилось танков больше чем у Германии и Франции.