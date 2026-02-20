Депутат ВРУ: власти тайно готовят законопроект о выборах во время войны

Глава киевского режима, комментируя периодически появляющуюся в прессе информацию о проведении уже в ближайшее время выборов на Украине, категорически отверг такую возможность. По его словам, их проведение возможно только после прекращения боевых действий, отмены военного положения, да еще предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Желательно, от США с ратификацией соответствующего документа Конгрессом.

С момента прекращения огня должно пройти не менее двух месяцев до плебисцита, категорично заявил Зеленский. Иными словами, в обозримом будущем такого совпадения обстоятельств точно не случится.

Я впервые слышу о намерении объявить план выборов 24 февраля. К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня.

Чтобы совсем уж подстраховаться от такого сценария, Зеленский объявил, что 90% украинцев якобы выступают против выборов. Люди понимают, что выборы во время боевых действий — «это ужасно», считает киевский узурпатор.



Однако тема эта из информационного поля не уходит. Сторонников проведения выборов, даже в период действия военного положения, на Украине хватает, в том числе среди политической элиты. Особенно сильны такие мнения среди так называемой оппозиции.

Депутат Верховной рады Украины (ВРУ) от партии «Европейская солидарность» («ЕС») Нина Южанина заявила в ходе общения по видео с одним из блогеров, что власти могут тайно разрабатывать альтернативный законопроект о выборах во время войны, а не после окончания конфликта. По словам нардепа, в парламенте ходит информация, что законопроект о выборах после войны, который публично разрабатывается в рабочих группах ВРУ, в итоге не будет принят.

Типа где-то кто-то пишет другой законопроект и он будет ключевым. Во время войны. И как бы власть не видит в этом ничего плохого, что для нас на самом деле является вызовом.

По мнению Южаниной, в случае проведения таких выборов возможна критика со стороны «недружественных к Украине» государств. При этом нардеп считает, что Зеленский и без выборов остается легитимным главой государства.



Очень похоже, что все эти противоречивые вбросы в информационное поле по поводу выборов — лишь проверка реакции общества и Запада, что должно подать сигналы Банковой, какую стратегию реализовывать в этом вопросе. Зеленскому и его окружению важно либо сохранить власть при любом раскладе, либо добиться железобетонных гарантий личной безопасности в случае ее потери.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:27
    Это, вроде как их внутренние дела, но... дирижер/режиссёр процессов всегда один и тот же...
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 13:57
      Это глупейший аргумент с выборами, рожденный в недрах нашего АП с МИД, видимо озвученный в Анкоридже и подхваченный Трампом, как одно из условий РФ. Сейчас под шумок переговоров британцы дадут команду и проведут эти выборы. Под дулом автомата выиграет выборы пан Зеленский, но .... они добьются прекращения огня на период выборов и перегруппировав силы вмажут по нам войсковой операцией с прорывом фронта. Как, Вы, заметили, британцы для ВСУ разрабатывают стремительные операции с захватом огромных территорий, как нас отогнали за Красный Лиман и вот только сейчас с годами, мы до него дошли. Также они чуть не дошли до Курска с АЭС и путем потерь наших бойцов и корейских братьев, мы смогли освободить территории Курской области, беря село за селом, блиндаж за блиндажом. Стремительные, дерзкие операции наша армия провела с выходом к Киеву, прорубили коридор в Крым, взяли Херсон и ЗАЭС. Затем начались переговоры...
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 13:46
    Ничего не изменится если клоуна поменять на английского Залужного. Ну если только незалежники временно приободрятся. До последнего какела - все уже решено.
    1. хрыч Звание
      хрыч
      0
      Сегодня, 14:47
      Английского клоуна на английского Залужного. Менять его не будут, Зеленский их вполне устраивает и медийная фигура. Залужный у них на случай скоропостижной смерти Шута, если вдруг ВВП нарушит обещание Нетаньяху, не трогать малыша, а скорей, от запрещенных препаратов и алкоголя. Также, Залужный оттянет голоса бандеровцев-западенцев у Порошенко и рускоязычных у Тимошенко. Пан Зеленский - заговоренный (или договоренный), защищен клятвой и Заветом. Ветхим конечно.
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 13:49
    Так чего майдан не организуют? Граждане украинцы сами говорили, что они не рабы, когда захотят тогда и поменяют власть. Вперёд и с песнями. Странный народ. request
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:01
      Нацисты - это не ссыкло Янукович, размажут по майдану