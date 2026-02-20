Я впервые слышу о намерении объявить план выборов 24 февраля. К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня.

Типа где-то кто-то пишет другой законопроект и он будет ключевым. Во время войны. И как бы власть не видит в этом ничего плохого, что для нас на самом деле является вызовом.

Глава киевского режима, комментируя периодически появляющуюся в прессе информацию о проведении уже в ближайшее время выборов на Украине, категорически отверг такую возможность. По его словам, их проведение возможно только после прекращения боевых действий, отмены военного положения, да еще предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Желательно, от США с ратификацией соответствующего документа Конгрессом.С момента прекращения огня должно пройти не менее двух месяцев до плебисцита, категорично заявил Зеленский. Иными словами, в обозримом будущем такого совпадения обстоятельств точно не случится.Чтобы совсем уж подстраховаться от такого сценария, Зеленский объявил, что 90% украинцев якобы выступают против выборов. Люди понимают, что выборы во время боевых действий — «это ужасно», считает киевский узурпатор.Однако тема эта из информационного поля не уходит. Сторонников проведения выборов, даже в период действия военного положения, на Украине хватает, в том числе среди политической элиты. Особенно сильны такие мнения среди так называемой оппозиции.Депутат Верховной рады Украины (ВРУ) от партии «Европейская солидарность» («ЕС») Нина Южанина заявила в ходе общения по видео с одним из блогеров, что власти могут тайно разрабатывать альтернативный законопроект о выборах во время войны, а не после окончания конфликта. По словам нардепа, в парламенте ходит информация, что законопроект о выборах после войны, который публично разрабатывается в рабочих группах ВРУ, в итоге не будет принят.По мнению Южаниной, в случае проведения таких выборов возможна критика со стороны «недружественных к Украине» государств. При этом нардеп считает, что Зеленский и без выборов остается легитимным главой государства.Очень похоже, что все эти противоречивые вбросы в информационное поле по поводу выборов — лишь проверка реакции общества и Запада, что должно подать сигналы Банковой, какую стратегию реализовывать в этом вопросе. Зеленскому и его окружению важно либо сохранить власть при любом раскладе, либо добиться железобетонных гарантий личной безопасности в случае ее потери.