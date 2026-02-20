Для армии Британии разработан навигационный ресивер Q40, не боящийся РЭБ

1 206 9
Для армии Британии разработан навигационный ресивер Q40, не боящийся РЭБ

Британия старается заполучить преимущество на поле боя за счёт технологий так называемой глобальной геолокации, или «геолокации для людей и вещей».

Сообщается, что в военных целях британцы собираются внедрить новое приёмно-передающее устройство Q40 от QinetiQ. Как пишет западная пресса, это устройство позволит «использовать геолокацию в качестве нетрадиционного оружия».

Из презентации устройства:

Ресивер Q40 обеспечивает передачу многоуровневых данных о местоположении, его смене с течением времени (PNT) с высокой степенью синхронизации, позволяя войскам, транспортным средствам и беспилотникам поддерживать навигацию даже в условиях радиоэлектронной борьбы.

Добавляется, что ресивер позволяет контролировать крупные массивы данных с местоположением не только бойцов на поле боя, но даже управляемых боеприпасов. Всё это призвано дать возможность командованию оперативно принимать решения, использования полученные данные, которые могут быть проанализированы посредством искусственного интеллекта.

Позиционируется система как сетецентрическое управление живой силой, техникой и боеприпасами для получения оптимального результата в бою.

В отличие от обычных приемников, Q40 не зависит от сигнала одного спутника. В случае атаки на одну частоту он может беспрепятственно и мгновенно переключаться на другие, обеспечивая непрерывную работу. Так что, если верить производителям, РЭБ ему не страшна.

При этом предлагается две версии: MicroStrike для управляемых боеприпасов и MicroPNT для наземной техники, носимых солдатами систем и беспилотных летательных аппаратов.

Важное добавление от британской прессы:

Такое приёмно-передающее устройство не подпадает под ограничения для передачи союзникам.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 13:33
    сказочники из разваливающейся британской армии...на каждую хитрую опу..найдется свой лом.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 13:36
    Так что, если верить производителям, РЭБ ему не страшна.

    А, если не верить, то на всякое «хитрое» приёмо-передающее устройство найдётся средство РЭБ с широкополосным спектром подавления...
  3. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 13:41
    На какую "другую частоту" этот приёмник будет переключаться? Все частоты систем геопозиционирования - строго фиксированные, заглушить их любой дальнобойщик может с помощью копеечного китайского девайся, вставляемого в гнездо прикуривателя... Опять эти легкндарные британские учёные распилили кучу бобла на совершенно бесполезную фигню.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:41
    Много канальные устройство приёма, хранение, передачи данных...
    Что сначит, что потеря одного канала приёма данных не может повлиять на что? Есть дублирующий канал с теми же данными? Кстати, а кто сказал, что системы РЭБ подавляют/портят информацию в одном узком диапазоне, а все остальные работают нормально, без помех?
    Сложнее, устойчивое, защищенные становятся рабочие устройства, но и системы РЭБ становятся более активными, агрессивными...
    В общем, не проверишь, не узнаешь. soldier
  5. bk316 Звание
    bk316
    +1
    Сегодня, 13:44

    В отличие от обычных приемников, Q40 не зависит от сигнала одного спутника. В случае атаки на одну частоту он может беспрепятственно и мгновенно переключаться на другие,

    На другие ЧТО?
    Спутники? Так это даже бытовые GPS приемники умеют.
    Частоты? Так тут надо что бы спутники переключались, какой смысл переключаться на частоту, на которой ничего не передается?

    Сдается мне что тут речь, о том что саксы наконец сваяли чип, а скорей всего просто поставили китайский (ИЛИ НАШ belay сейчас такой у меня на столе валяется) который кроме жпс работает с глонасом беджоу и галилео.
    Ведь у них до сих пор приемники были односистемные. wassat
  6. MrFox Звание
    MrFox
    0
    Сегодня, 13:57
    Почитал первоисточники. Просто чип который может переключаться между GPS, Galileo и Глонасс. Остальное рекламная мура
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:15
    В случае атаки на одну частоту он может беспрепятственно и мгновенно переключаться на другие
    И что здесь нового?
  8. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    0
    Сегодня, 14:25
    В отличие от обычных приемников, Q40 не зависит от сигнала одного спутника. В случае атаки на одну частоту он может беспрепятственно и мгновенно переключаться на другие, обеспечивая непрерывную работу.

    Что бы GPS/GNS нормально работало надо получить сигнал от 4х спутников.

    Частоты «переключиться»?
    GPs
    L1 (1575,42 МГц): Гражданский (C/A-код) и военный (P/Y-код) сигналы. Основной диапазон для большинства навигаторов, смартфонов и Garmin.
    L2 (1227,60 МГц): Используется для более точного определения координат, лучше огибает препятствия.
    L5 (1176,45 МГц): Современный гражданский сигнал повышенной точности (Safety of Life), используемый в новых устройствах.
    L3 (1381,05 МГц): Применяется для обнаружения ядерных взрывов и спеццелей.
    L4 (1379,91 МГц): Исследовательский диапазон для изучения ионосферы.

    Они сделали простой GNSS приёмник Q40, который сам «переключается» с Navstar (L1)на ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, как все гражданские, но выдерживающий перегрузки и не попадающий под ограничения ITAR и имеющий разъем SOSA.
    Можно клепать где хочешь.
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 14:31
    Что самое смешное, столь мощный научный прорыв прорыв произошел в мелкобритании, где уже давно забыли такое понятие, как НИОКР))) я так понимаю, фирма Квантик, хапнула не слабый аванс от британского МО и теперь, надо выдавать хоть что-нибудь, во что не стыдно поверить)))