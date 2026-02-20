«Шутка» азербайджанского лётчика едва не закончилась фатально для корреспондента

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть, как неудачная «шутка» азербайджанского летчика едва не закончилась фатально для корреспондента телеканала CBC TV Эльмиры Мусазаде.

Камера оператора запечатлела, как во время мероприятий, посвященных столетию ВС Азербайджана, во время прямого эфира военный вертолёт, на большой скорости летевший на предельно малых высотах, приблизился к корреспонденту на чрезвычайно опасное расстояние, едва не зацепив в прямом эфире ведущую трансляцию мероприятия Мусазаде. Неизвестно, чем был продиктован этот, мягко говоря, глупый и неосмотрительный поступок азербайджанского летчика: желанием продемонстрировать «высший пилотаж» или стремлением произвести впечатление на привлекательного корреспондента.



Примечательно, что ВС Азербайджана предпочитают считать себя правопреемниками так называемой Азербайджанской Демократической Республики (АДР), в 1918 году провозглашенной Временным национальным советом мусульман Закавказья и просуществовавшей чуть более двух лет. В период с мая по октябрь 1918 года на большей части территории АДР находились турецкие войска, с ноября 1918 года по август 1919 года — в Баку и восточной части страны находились британские войска. Однако уже в апреле 1920 года в Баку вошли части 11-й армии РККА и в Азербайджане была установлена советская власть. Таким образом, Азербайджан считает себя преемником не Азербайджанской ССР, а подконтрольного иностранным интервентам буржуазного образования, возникшего на обломках Российской империи.

  1. mad-max78 Звание
    mad-max78
    -1
    Сегодня, 14:27
    Сотни аналогичных видео в сети, в чем криминал?
  2. sedoj Звание
    sedoj
    +3
    Сегодня, 14:29
    неудачная «шутка» азербайджанского летчика

    Какая там шутка. Он её сам в последний момент увидел.
  3. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 14:36
    Вах! Какой маладэц! Каспыйскы орол!
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 14:39
    . посвященных столетию ВС Азербайджана,

    "Фишка" этой новости именно в этом. Подумать только, столетие ВВС Азербайджана what
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:44
    Я вам один умный вещь скажу,только вы не обижайтесь.У этого лётчика нужно летные права забрать! . . . hi