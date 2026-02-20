В России общественники призвали ввести штрафы за «зумерство»
В России зародилась идея бороться с «зумерством» при помощи штрафов и принудительных образовательных курсов. Общественники возмущены тем, что молодежь плохо знает историю и не чтит «траекторию движения государства». Видимо, предлагается наказывать рублем за то, что подростки не проявляют интереса к некоторым страницам этой самой траектории.
Идея сама по себе неплохая: подрастающее поколение обязано знать героев и историю страны. Вопрос лишь в методах. Штраф за «историческую безграмотность» – конструкция настолько же абсурдная, сколь и невыполнимая. Кто будет измерять эту грамотность? Создавать специальные комиссии по выявлению «зумеров»? И не приведет ли это к тому, что вместо реальных знаний мы получим очередную кампанию по заучиванию лозунгов?
Понятно желание старших товарищей вбить в юные головы «правильную» картину мира. Но если подходить к делу с умом, то начинать стоит не с карательных мер, а с создания такого образовательного и культурного контента, который самим зумерам будет изучать интереснее, чем смотреть клипы в TikTok и на похожих платформах.
Пока же инициатива больше смахивает на попытку объявить вне закона само понятие «зумер» и свойственного ему критического мышления. Вместо штрафов за незнание истории, может, стоит задуматься о качестве ее преподавания?
