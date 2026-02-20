В России общественники призвали ввести штрафы за «зумерство»

В России общественники призвали ввести штрафы за «зумерство»

В России зародилась идея бороться с «зумерством» при помощи штрафов и принудительных образовательных курсов. Общественники возмущены тем, что молодежь плохо знает историю и не чтит «траекторию движения государства». Видимо, предлагается наказывать рублем за то, что подростки не проявляют интереса к некоторым страницам этой самой траектории.

Идея сама по себе неплохая: подрастающее поколение обязано знать героев и историю страны. Вопрос лишь в методах. Штраф за «историческую безграмотность» – конструкция настолько же абсурдная, сколь и невыполнимая. Кто будет измерять эту грамотность? Создавать специальные комиссии по выявлению «зумеров»? И не приведет ли это к тому, что вместо реальных знаний мы получим очередную кампанию по заучиванию лозунгов?



Понятно желание старших товарищей вбить в юные головы «правильную» картину мира. Но если подходить к делу с умом, то начинать стоит не с карательных мер, а с создания такого образовательного и культурного контента, который самим зумерам будет изучать интереснее, чем смотреть клипы в TikTok и на похожих платформах.

Пока же инициатива больше смахивает на попытку объявить вне закона само понятие «зумер» и свойственного ему критического мышления. Вместо штрафов за незнание истории, может, стоит задуматься о качестве ее преподавания?
  1. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 14:20
    и не чтит «траекторию движения государства»

    Я не зумер. Но это про меня. Не чтю. И хотел бы развернуть.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Aken
      Я не зумер

      А в телефоне торчите бесперечь. Зумер, зумер yes

      Цитата: Aken
      Но это про меня. Не чтю

      Ну, так зумер и есть, однозначно laughing

      Цитата: Aken
      И хотел бы развернуть

      Как, опять? belay Нунафиг, нинада... дайте помереть спокойно am
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 14:38
        Я в телефоне не торчу. Это всего лишь телефон.
        Я не чтю то, что чтят зумеры
        Зумеры умрут не скоро. Но мне они помереть дадут. Они добрые.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          +1
          Сегодня, 14:41
          Цитата: Aken
          Я не чтю то, что чтят зумеры

          В этом мы с вами похожи yes

          Цитата: Aken
          Зумеры умрут не скоро

          Да плевать на них слюной. А я вот лично больше не хочу геволюций при своей жизни - хватит, надоело.

          Цитата: Aken
          хотел бы развернуть

          Нинада yes
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 14:43
            Я не про революцию. Я про возврат к истокам.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              0
              Сегодня, 14:45
              Цитата: Aken
              Я не про революцию. Я про возврат к истокам.

              Технически - одно от другого ничем отличаться не будет. Очередной бардак а-ля 90-е. Нинада, надоело уже.
  2. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 14:22
    Штрафы - наше всё!
    ........................................
    1. Bazyl LIVE
      Bazyl LIVE
      0
      Сегодня, 14:34
      Делать надо все с умом и расстановкой. Нужно издать справочник в котором будет 2000 - 2500 вопросов/ответов. Ввести в законодательство норму, что граждане начиная с определённого года рождения обязаны иметь в наличии этот справочник и знать его на память. Далее любой сотрудник МВД в любом общественном месте может подойти задать десяток – другой вопросов. Ответил правильно свободен, не ответил – штраф. Для особо злостно незнающих общественные работы или еще чего придумать. Вот тогда будет порядок. Считаю, что такая инициатива достойна рассмотрения.
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Neo-9947
      Штрафы - наше всё!

      Предлагаю сечь розгами tongue
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 14:24
    Эту "гениальную" идею, изложил товарищ, известный как Виталий Бородин. Если посмотреть чем он прославился, можно сделать вывод, что обычный популист, который лезет во все щели. laughing
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 14:31
    А фамилии этих маразматиков нельзя ли привести?
  6. двп Звание
    двп
    +1
    Сегодня, 14:33
    Неплохо было бы сначала самих " общественников"проверить на знание истории и культуры. А то может они Владимира Святого от Владимира Мономаха не смогут отличить.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:42
      Все всех критикуют.
      А Вы правый уклон от левого отличите?
      Как фамилия Кондрашки, который хватил?
      Какова была в девичестве фамилия Пьера Синебрюхова?
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:33
    Общественники возмущены тем, что молодежь плохо знает историю и не чтит «траекторию движения государства».
    Правда чтоль? А чему учат в школах и показывают в телевизорах? Что растили то и выросло.
  8. РМТ Звание
    РМТ
    0
    Сегодня, 14:37
    С этой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
    Виталий Бородин родился 13 ноября 1983 года в Липецкой области. Свою трудовую биографию он начал в уголовном розыске города Ельца Липецкой области, куда попал после окончания военного училища.
    По данным СМИ, в начале 2009 года он начал заниматься бизнесом и занял должность директора экономической безопасности в строительной фирме «Стройинвест». В 2012 году Бородин стал вице-президентом компании.
    Одновременно с этим он учился на кафедре национальной безопасности в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2015 году получил диплом магистра и решил заняться госуправлением.

    Политическая карьера Бородина началась с работы в Молодежном антикоррупционном проекте, запущенном партией «Единая Россия». Параллельно он работал в общественном совете при Управлении внутренних дел по Северо-Западному административному округу города Москвы и в экспертном совете при комитете Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции.
    В 2016 году Бородин самовыдвигался в Госдуму, в 2019 году — ненадолго присоединился к партии «Народ против коррупции».
    Также он работал на посту советника главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова на общественных началах. Последней его должностью на госслужбе стал пост заместителя главы администрации городского округа Солнечногорск по безопасности.