До недавнего времени в польском законодательстве действовало закон, предоставляющий особые привилегии гражданам Украины из-за вооруженного конфликта на территории этой страны. Теперь же президент Польши постановил отменить предоставление помощи украинским беженцам, отменив действие положений данного документа.Об этом сообщил на своей странице в соцсети его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.Чиновник написал:Предполагается пересмотреть положения этого и ряда других документов, предусматривающих получение специального статуса и особых льгот для прибывших в Польшу украинских граждан.Упомянутый выше закон, действие которого Навроцкий решил отменить, был принят в 2022 году. Он предусматривал для беженцев с Украины особый правовой статус и многочисленные льготы. Благодаря этому украинцы пользовались льготными условиями при проживании, обучении и трудоустройстве. Теперь большинство из них отменяются, что ставит украинских граждан в равное положение с другими иностранцами.Незадолго до этого в Германии ввели новый порядок получения украинцами выплат. Теперь их размер уменьшается. Это связано с тем, что вместо более выгодных пособий по безработице им станут начислять более скромные выплаты, которые в ФРГ полагаются просителям убежища.

