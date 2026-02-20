Президент Польши постановил отменить предоставление помощи украинским беженцам

До недавнего времени в польском законодательстве действовало закон, предоставляющий особые привилегии гражданам Украины из-за вооруженного конфликта на территории этой страны. Теперь же президент Польши постановил отменить предоставление помощи украинским беженцам, отменив действие положений данного документа.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети его пресс-секретарь Рафал Лешкевич.



Чиновник написал:

Президент Республики Польша подписал закон о прекращении действия решений, вытекающих из Закона об оказании помощи гражданам Украины.

Предполагается пересмотреть положения этого и ряда других документов, предусматривающих получение специального статуса и особых льгот для прибывших в Польшу украинских граждан.

Упомянутый выше закон, действие которого Навроцкий решил отменить, был принят в 2022 году. Он предусматривал для беженцев с Украины особый правовой статус и многочисленные льготы. Благодаря этому украинцы пользовались льготными условиями при проживании, обучении и трудоустройстве. Теперь большинство из них отменяются, что ставит украинских граждан в равное положение с другими иностранцами.

Незадолго до этого в Германии ввели новый порядок получения украинцами выплат. Теперь их размер уменьшается. Это связано с тем, что вместо более выгодных пособий по безработице им станут начислять более скромные выплаты, которые в ФРГ полагаются просителям убежища.
  1. Aken Звание
    Aken
    0
    Сегодня, 14:22
    Видать, вконец бандерлоги поляков достали.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:26
    Депортировать когда начнут?
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 14:37
      *Залез на бронетранспортёр и зажал в руках кепку*

      Тваищи украинцы не поддавайтесь на провокации объединитесь вас в польше аж цельный миллион тратящихся в рабском труде на польскую буржуазию и главное помните что бы свергнуть любое правительство нужно не более 10% а вас еще больше - вы сила способная не только заставить пшехов вас увжать но платить вам дань и тогда не вы будете рабами а они
  3. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 14:26
    А как же вечная халява??? А как же кружева забугорные??? «А нас то за шо???» wassat
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:26
    Украинцы чесанут куда угодно, лишь бы не 404 ую- даже в Зимбабве .Навроцкий ярый Трампист .
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 14:37
      Цитата: tralflot1832
      лишь бы не 404 ую- даже в Зимбабве

      Зато какое пособие в Зимбабве, на тачках не увезёшь. fellow
  5. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 14:27
    Очень плохо, что приостановил! Надо было всячески наращивать помощь, особенно молодым людям призывного возраста!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:39
    Цитата: Анатоль Клим
    Зато какое пособие в Зимбабве

    Это вроде Претория ,если я не ошибаюсь .