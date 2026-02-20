Зеленский назвал компромиссом то, что Киев вообще разговаривает с Москвой
Украина не пойдет ни на какие компромиссы с Россией по территориальному вопросу, никакого вывода украинских войск с Донбасса не будет. Зеленский снова обозначил свою позицию.
«Нелегитимный» в разговоре с журналистами подтвердил, что не намерен принимать условия России для завершения конфликта. По его словам, никаких компромиссов не будет, Киев и так, мол, пошел навстречу Москве, согласившись на переговоры. Киевский клоун назвал требования России ультиматумом, который киевская хунта никогда не примет. Единственное, на что Зеленский согласен, — это остановка боевых действий по линии фронта.
Нашим компромиссом есть уже то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа «стоим там, где стоим». Это большой компромисс.
В принципе, ничего нового «нелегитимный» не сказал, эти заявления он делает не в первый раз, но с каждым днем они становятся все истеричнее. В последнее время Зеленский раздает много интервью, в которых использует мат. Как отмечают украинские ресурсы, клоуну явно нужен психиатр, потому что с психическим здоровьем у Зеленского явно что-то не то. Свидетельством могут послужить все те же заявления, противоречащие друг другу.
