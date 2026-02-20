Зеленский назвал компромиссом то, что Киев вообще разговаривает с Москвой

Зеленский назвал компромиссом то, что Киев вообще разговаривает с Москвой

Украина не пойдет ни на какие компромиссы с Россией по территориальному вопросу, никакого вывода украинских войск с Донбасса не будет. Зеленский снова обозначил свою позицию.

«Нелегитимный» в разговоре с журналистами подтвердил, что не намерен принимать условия России для завершения конфликта. По его словам, никаких компромиссов не будет, Киев и так, мол, пошел навстречу Москве, согласившись на переговоры. Киевский клоун назвал требования России ультиматумом, который киевская хунта никогда не примет. Единственное, на что Зеленский согласен, — это остановка боевых действий по линии фронта.



Нашим компромиссом есть уже то, что мы говорим с агрессором о компромиссах. Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа «стоим там, где стоим». Это большой компромисс.


В принципе, ничего нового «нелегитимный» не сказал, эти заявления он делает не в первый раз, но с каждым днем они становятся все истеричнее. В последнее время Зеленский раздает много интервью, в которых использует мат. Как отмечают украинские ресурсы, клоуну явно нужен психиатр, потому что с психическим здоровьем у Зеленского явно что-то не то. Свидетельством могут послужить все те же заявления, противоречащие друг другу.
  1. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 14:19
    Клоун был бы умнее, если б заныкался с украденным. Наркотики зло!
    1. Русич Звание
      Русич
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: Младший рядовой
      Клоун был бы умнее, если б заныкался с украденным. Наркотики зло!

      У него нет выбора. Пока идёт СВО-он живёт. И он выполняет поставленную задачу "до последнего украинца". Кстати, последним украинцем будет он сам.
  2. RuAbel Звание
    RuAbel
    -2
    Сегодня, 14:19
    Прям Гитлер в 45-м! А Буданов тем временем жизнь себе выторговывает у него за спиной. Обещайте им что угодно, ...
  3. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    0
    Сегодня, 14:20
    Поездка российской делегации в Швейцарию воспринято как слабина. Вот и растявкался болезный.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      -1
      Сегодня, 14:38
      Если это воспринято как слабина, какого кукуя тогда они заистерили, узнав, что главой переговорной группы будет Мединский?
  4. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 14:21
    . Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа «стоим там, где стоим». Это большой компромисс.

    Зеля, не напрягайся. Не нужны нам твои одолжения.
    Хотя сам же везде носится и выпрашивает перемирия под разными соусами.
  5. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +1
    Сегодня, 14:21
    Ну, значит не договорились.
    И пора бы его замочить обломками дрона
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:24
    Мединский закончил на " крещении ",cправедливого мира по Зеленскому не будет.Пусть он изосрется на бесконечном круглосуточном марафоне " потужности " на украинском ТВ.На украинском ТВ - " они уже штурмуют Москву со всех сторон ".Мантра 404 ых.- меня не убьют ,когда мы победим " русню".
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 14:28
    Киев и так, мол, пошел навстречу Москве, согласившись на переговоры.

    Эти переговоры стимулируют ВСУ на линии фронта и вызывают, мягко говоря, "неоднозначную реакцию" у наших воинов. Кому, зачем и для чего они нужны - большой вопрос.
    p.s. Трамп и США - враги России. У них есть свои цели и свои интересы. Разрушить Россию и заполучить ее природные богатства. И очень плохо, что кое кто надеется, что это не так.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      -1
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Дилетант
      мягко говоря, "неоднозначную реакцию" у наших воинов


      И это ОЧЕНЬ мягко, особенно у воинов отдающих жизни и здоровье на направлениях, которые вообще планируется обменять в открытую…
    2. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -4
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Дилетант
      Эти переговоры стимулируют ВСУ на линии фронта и вызывают, мягко говоря, "неоднозначную реакцию" у наших воинов

      Это лишь ваше частное мнение. Ничем не обоснованное, кстати. Как обычно yes

      Цитата: Дилетант
      Кому, зачем и для чего они нужны - большой вопрос

      Трампу они нужны, у него выборы очередные на носу.

      Цитата: Дилетант
      Трамп и США - враги России

      Ну, в общем и целом - скорее да, чем нет.

      Цитата: Дилетант
      У них есть свои цели и свои интересы

      Точно.

      Цитата: Дилетант
      Разрушить Россию и заполучить ее природные богатства

      Детский сад, штаны на лямках. Нет, там другой интерес.

      Вы, Федя, аналитиком в состоянии... не быть (с) я и Аркадий Райкин.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 14:37
        Это лишь ваше частное мнение. Ничем не обоснованное, кстати. Как обычно

        Да, это мое личное мнение. И отчитываться или доказывать его вам я не считаю нужным.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -3
          Сегодня, 14:37
          Цитата: Дилетант
          доказывать его вам я не считаю нужным

          Все проще - вы этого сделать не в состоянии.
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            +1
            Сегодня, 14:39
            Все проще - вы этого сделать не в состоянии.

            Естественно. Упертому демагогу доказать что-то невозможно. Пустая трата времени.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              -2
              Сегодня, 14:43
              Цитата: Дилетант
              Упертому демагогу доказать что-то невозможно

              Кто хочет что-то сделать - ищет способы. Кто не хочет - ищет причины.

              Вы нашли причину, мои поздравления yes laughing
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:49
    ❝ Мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа «стоим там, где стоим» ❞ —

    — Ну тогда где стоите, там и полежите ...