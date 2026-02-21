Атака на Иран – потенциальная или все-таки реальная?

Как ныне сбирается… но вот как-то странно собирается Трамп кошмарить иранцев

«Шесть истребителей пятого поколения F-22A Raptor, вылетевших с материковой части США с курсом на британскую авиабазу Лейкенхит, были вынуждены прекратить перелёт и развернуться обратно. Причиной стало нештатное состояние самолёта-заправщика, который должен был обеспечивать дозаправку в воздухе и фактически сопровождать группу на трансатлантическом участке маршрута. Кроме того, вызывало опасение состояние двух самолетов из этой группы. До потенциального театра боевых действий отправится лишь половина из запланированных машин».

А что остальные?

Эсминец класса «Арли Берк» «Пинкни»

Авианосец USS «Джеральд Р. Форд» и часть его ударной группы направляются на Ближний Восток .

«Интеллектуальное управление Ормузским проливом»

«Вооруженные беспилотники, использовавшиеся в учениях и способные поражать как воздушные, так и морские цели, являются одними из новейших стратегических платформ ВМС Корпуса стражей исламской революции. Они широко используются, хотя их названия и технические характеристики остаются засекреченными», — утверждает официальное иранское издание FARS News.

«Мы постоянно слышим, что они направили военный корабль к берегам Ирана, — сказал Хаменеи. — Военный корабль, безусловно, опасное оружие, но еще опаснее оружие, способное его потопить».

Переговоры в Швейцарии