Атака на Иран – потенциальная или все-таки реальная?
Даже не беря пока в голову все, что относится к корабельной группировке флота США, идущей куда-то в сторону Ирана, глядя на то, что творится в воздухе, можно сделать выводы о том, что все происходящее, часть какого-то действия, которому пока нельзя дать четкого определения: то ли это будет трагедия покорения Ирана, то ли очередной цирк шапито.
Большая группа самолетов американских ВВС направляется на Ближний Восток, чтобы усилить уже находящиеся там силы, пока президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нападения на Иран. Онлайн-трекеры показывают, что истребители F-22 «Раптор», истребители F-16 «Файтинг Фалкон», радиолокационные самолёты E-3 «Сентри» и самолёт-разведчик U-2 «Дракон Леди» (господи, даже этого ветерана припахали!) либо пересекают Атлантику, либо только что прибыли в Европу. Кроме того, седьмой эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием типа «Арли Бёрк», «Пинкни», недавно был направлен в зону ответственности Центрального командования США.
Как ныне сбирается… но вот как-то странно собирается Трамп кошмарить иранцев
Да, два дня назад в небесах американцы затеяли весьма впечатляющее шоу для тех, кто следит за трекерами. Всего в ней по данным следивших за этим, участвовало более 30 единиц F-16, 15 единиц F-35А и дюжина F-22 самой древней модификации, отправка которых вызвала достаточно бурные дискуссии в американских экспертных кругах.
Цель пребывания этих уже очень немолодых машин толком не определена. В предыдущем материале я уже позволил себе высказаться на тему того, что ВВС Ирана не станут устраивать войнушку типа «самолет на самолет», потому что ни их самолеты, ни тем более иранские пилоты к этому не готовы совершенно.
Зачем гнать на другую сторону мира, да еще к тому же весьма старые машины? Ответ напрашивается только один – чтобы поиметь повод их списать! Тут нечего греха таить, у ВВС США давно чешутся и руки, и крылья втихую списать «Рапторы», потому что кроме уничтожения бюджета они ни для кого опасности не представляют.
Один час полета F-22 практически равен одному часу полета В-2, а весьма сложная и капризная конструкция требует к себе повышенного внимания и обслуживания, что тоже прекрасно измеряется в долларах.
В общем, ценность F-22 более чем сомнительная, что показывает впечатляющий список побед «Рапторов» из одного пункта над китайским пузырем типа «аэростат».
И вот F-22 отправляются на войну против Ирана. Очень глубокомысленно, потому что «чистый» истребитель F-22, для которого у Ирана нет соперников, он там смотрится как клоун на арене цирка во время выступления тяжелоатлетов, учитывая наличие в группировке самолетов, которые могут справляться не только с функциями истребителя по завоеванию превосходства, но и с обязанностями бомбардировщика. А понты нарезать могут и F-35.
Но даже с перелетом что-то пошло не так:
Это известные нам ребятки из The War Zone написали в «той самой» соцсети… Впрочем, они у нас все скоро будут запрещены, так что не важно, где они это написали.
В общем, самолет-заправщик приболел в полете и заразил двух «Рапторов». Потому было решено отправить обратно всю шестерку, видимо, чтобы они заразу среди других не распространяли.
Так уж вышло, что у «Рапторов» в очередной раз не получилось показать удаль богатырскую, но ничего, все-таки еще шесть богатырей будут иметь шансы это сделать.
А что остальные?
Полет американских самолетов на восток оказался весьма напряженным этапом общего наращивания сил, который начался после того, как Трамп начал угрожать Ирану. В совокупности силы, которые сейчас стягиваются на Ближний Восток, в сочетании с возможностями ВВС Израиля, включающими сотни истребителей, а также бомбардировщиками ВВС США на базах Ближнего Востока, способными действовать в рамках концепции «глобальной воздушной мощи», достаточны для проведения масштабной операции, которая может продлиться не дни, а недели.
Самолет F-15E Strike Eagle ВВС США, приписанный к 391-й экспедиционной истребительной эскадрилье, дозаправляется от самолета-заправщика KC-135
По меньшей мере 36 истребителей F-16 также направляются на Ближний Восток. По имеющимся данным, 12 из них находятся на авиабазе Авиано в Италии, 12 — на авиабазе Шпангдалем в Германии и 12 — на объединенной базе Национальной гвардии Мак-Энтайр в Южной Каролине.
Вот как раз эти самолеты много лучше «Рапторов» (и дешевле) могут использоваться для защиты от беспилотников и ракет в режиме «воздух-воздух» или в режиме «воздух-земля». На Ближнем Востоке уже находится некоторое количество истребителей F-16 ВВС США, так что этот отряд четко исполняет роль усиления уже имеющихся сил.
Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) E-3 Sentry приземлились на авиабазе Милденхолл в Великобритании, о чем мы уже писали, и то, что дальше их путь будет лежать на Ближний Восток, сомнений не вызывает.
Благодаря радару кругового обзора и усовершенствованной системе связи, а также пассивным датчикам эти самолеты будут играть важнейшую роль в управлении воздушным боем союзников и отслеживании иранских угроз, особенно, как считают сами американцы, беспилотников и крылатых ракет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry с позывным DENALI01 приземляется на авиабазе Милденхолл в Великобритании
Кроме того, в регион направляется как минимум один самолет-разведчик U-2 Dragon Lady.
U-2 может вести высотное наблюдение, а также служить каналом связи между истребителями-невидимками F-22 и F-35 Lighting II. Присутствие этого ветерана вообще сложно объяснить, особенно при наличии нескольких Е-3, которые много более эффективны, чем старый самолет, основной функцией которого являлась фоторазведка, с которой сегодня много лучше справляются спутники.
18 истребителей-невидимок F-35A Lightning II вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании и направились в Муваффак-Салти в центральной части Иордании, которая стала центральным узлом для американских тактических истребителей и других самолетов, как и в операции «Полуночный удар».
Эти переброски последовали за предыдущими перемещениями истребителей F-35A Lighting II, F-15E Strike Eagle, истребителей радиоэлектронной борьбы E/A-18G Growler и других самолетов в Муваффак-Салти, где они присоединились к уже дислоцированным там самолетам, в том числе и самолетам непосредственной авиационной поддержки A-10 Thunderbolt II.
Там же размещены беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты специального назначения MC-130 и другие американские средства борьбы за мир и демократию. На базе Принца Султана в Саудовской Аравии становится все теснее, и потому все эти силы перебрасываются в Муваффак-Салти, несмотря на заявления Аммана о том, что он не позволит использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по Ирану.
Не исключено, правда, что Иордания сделала это заявление для внутренней аудитории, которая опасается войны с Ираном, особенно если это будет означать, что им придется воевать на стороне Израиля. Ответный удар ракетными силами Ирана вполне возможен, а практика показала, что «вся королевская конница и вся королевская рать» не в состоянии отразить такой удар.
На море, с учетом прибытия «Пинкни», у ВМС США теперь 12 надводных боевых кораблей в этом регионе, включая ударную группу из авианосца «Авраам Линкольн» и трех эсминцев класса «Арли Бёрк», три таких же корабля класса «Арли Бёрк», развернутых самостоятельно, в регионе Центрального командования США и еще два в Средиземном море, а также три прибрежных боевых корабля (LCS), которые сейчас также находятся в зоне ответственности Центрального командования США. Там также находятся атомные подводные лодки, по крайней мере одна, которая по уставу сопровождает каждую авианосную ударную группу. Возможны еще подводные лодки с крылатыми ракетами (SSGN), но их наличие пока не раскрывается.
Кроме того, авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд» сейчас находится в зоне ответственности 6-го флота. Авианосец и три его эскортных корабля «Арли Бёрк» по приказу Трампа направились на Ближний Восток из Карибского бассейна, где они участвовали в операции по захвату президента Венесуэлы Мадуро.
Наличие двух авианосцев с истребителями F/A-18E-F Super Hornet и самолетами радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также одного авианосца с истребителями F-35C, сопровождаемых эсминцами с системой «Иджис» и ракетами, значительно увеличивает мобильную огневую мощь, что повышает гибкость планирования.
«Интеллектуальное управление Ормузским проливом»
Пока США наращивают свои силы, Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для проведения учений с боевой стрельбой. Это первый случай, когда Иран перекрывает часть пролива с тех пор, как в январе Трамп пригрозил Ирану военными действиями.
Учения под названием «Интеллектуальное управление Ормузским проливом» начались в понедельник. Они включают в себя стрельбу противокорабельными крылатыми ракетами по целям, а также операции с участием морских беспилотников и подводных лодок ВМС КСИР, которые проводятся с трех из пяти иранских островов, на которых размещены базы КСИР.
Представитель Центрального командования Вооружённых сил США, которое ранее предостерегало от действий Ирана в Ормузском проливе, во вторник отказался от комментариев.
Во вторник утром верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с предупреждением в адрес американских военных кораблей. На той стороне это выступление сразу окрестили угрозой, но чем угроза отличается от предупреждения? Исключительно возможностью ее исполнения.
Иранский лидер не уточнил, о каком именно оружии идет речь, но все дело в том, что у Ирана такого оружия на сегодняшний день более чем.
Переговоры в Швейцарии
Тем временем, пока обе стороны бряцают оружием, непрямые переговоры в Швейцарии при посредничестве Омана завершились во вторник соглашением о «наборе руководящих принципов», по словам министра иностранных дел Ирана. Аббас Арагчи заявил, что обе стороны договорились обменяться проектами возможной сделки. Однако Арагчи «был столь же позитивен, сколь и уклончив, не вдаваясь в подробности о том, что обсуждалось и когда может состояться следующий раунд переговоров», как отметила The New York Times.
Арагчи заявил иранскому государственному телевидению, что переговоры были «более конструктивными» и позволили добиться «хорошего прогресса» по сравнению с предыдущим раундом переговоров в Омане в этом месяце.
Тем не менее между Вашингтоном и Тегераном по-прежнему существует большой разрыв во мнениях о том, каким должно быть будущее. Трамп не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие или возможность его создания, в то время как Арагчи «подчеркнул, что право Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях является неотъемлемым, не подлежащим обсуждению и юридически закреплённым». Так он ответил на вопрос официального иранского информационного агентства IRNA.
В интервью Fox News во вторник посол США в НАТО Мэтт Уитакер заявил, что администрация Трампа готова к переговорам, но отметил, что, по словам Трампа, сказанным журналистам на борту президентского самолёта в понедельник, «для Ирана это будет очень плохой день», если он решит не заключать соглашение.
Хотя эти переговоры могут перейти в следующий раунд, не стоит забывать, что за три дня до «Полуночного удара» Белый дом заявил, что Трамп примет решение «в течение двух недель» о том, наносить ли удар или продолжать переговоры.
Вообще, конечно, на стенах ближневосточного театра уже развешано столько ружей, что хоть одно да пальнет. Наблюдаемое усиление военно-воздушных и военно-морских сил США в регионе дает Трампу больше возможностей и, что самое главное, повышает вероятность того, что атака нанесет серьезный ущерб иранскому режиму, что может сыграть важную роль в переговорах. Однако не стоит забывать о возможностях Ирана.
Суть происходящего в том, что мы вроде бы видим, как формируется именно тот состав сил, который можно было бы ожидать в случае масштабной воздушной кампании против Ирана, особенно если Израиль намерен играть в ней ведущую роль, используя все свои ресурсы, но вот то, как это делается, пока что вызывает много сомнений. Присутствует какой-то такой элемент несерьезности в том, что делают Соединенные Штаты. Древние разведчики, "Рапторы" первой серии, на ладан дышащие... Действительно как-то все не очень серьезно, наиграно. Что, правда, ничуть не умаляет возможностей созданной группировки.
