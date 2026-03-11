Многоуровневый эшелонированный комплекс защиты стационарных объектов
«Триглав» и «Вий»
Ещё совсем недавно беспилотные летательные аппараты представлялись большинству людей чем-то немыслимым из далёкого будущего. Но не прошло и пары-тройки лет с начала СВО, и БПЛА сейчас определяют не только стратегию и тактику военных действий, но и необходимость защиты от них оборонных, инфраструктурных и гражданских объектов на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
Развитие беспилотных средств нападения буквально на глазах происходит такими темпами, что в обиходе часто приходится слышать горькие шутки о том, что пройдёт совсем немного времени и сцены апокалипсиса, показанные в голливудских фильмах вроде «Терминатора» будут напоминать человечеству не более, чем старые добрые сказки типа «Курочки Рябы».
Что касается средств защиты, то исторически они всегда появлялись позднее, чем средства нападения, поскольку защита требует анализа угроз и разработки соответствующих мер противодействия и, до появления конкретного вида угрозы, необходимость в соответствующей защите обычно недооценивается.
В настоящее время наш оборонно-промышленный комплекс всё более оперативно реагирует на потребности фронта, создает подобные устройства и активно совершенствует их, в зависимости от запросов Вооруженных Сил Российской Федерации.
Однако, широкое применение противником БПЛА против гражданского населения, предприятий, учреждений, жилых домов, как в прифронтовой полосе, так и на значительном от неё расстоянии, в большинстве своём показывает пока ещё довольно низкую эффективность средств защиты. Масштаб применения БПЛА противником по гражданским объектам не позволяет оказывать противодействие только силами противовоздушной обороны.
Ущерб, приносимый атаками беспилотников на гражданские объекты, выражается повреждением инфраструктуры, гибелью людей, воздействием на морально-психологическое состояние населения.
Поэтому перед промышленностью России стоит немаловажная задача по разработке и выпуску таких средств, которые могли бы применяться в массовом порядке для защиты таких объектов и гражданского населения.
В органах власти и управления страны об этом, естественно, постоянно задумываются. Например, 21 января 2026 года комитет Государственной думы по энергетике предложил «разрешить охране энергетических объектов применять боевое огнестрельное оружие для защиты от атак беспилотников». Даст ли это какой-либо эффект в плане защиты безопасности объектов энергетики в текущих условиях, весьма сомнительно, разве что в единичных случаях.
Между тем, российские производители в самое ближайшее время закончат создание и испытания многоуровневого эшелонированного комплекса для защиты стационарных объектов наземного и морского базирования.
Речь идёт о комплексе обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам для защиты стационарных объектов «Триглав» в сочетании с модулем оптического обнаружения «Вий», дополнительным модулем перехвата БПЛА «Хорс» и установкой радио и оптического обнаружения и лазерного поражения «ET-3-360» («ET-10-360»).
Комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам для защиты стационарных объектов «Триглав» обладает системой радиочастотного обнаружения, программного обеспечения с применением искусственного интеллекта, позволяющих с высокой эффективностью обнаруживать и идентифицировать БПЛА, а также «глушить» их системой подавления видеоканалов, каналов управления и навигации путём генерации помех, блокировки каналов управления и навигации (в том числе и групповых БПЛА). Обнаружение работает на расстоянии до 3 км, радиоподавление на расстоянии до 2500 метров от объекта по азимуту 360 градусов и углу места 85 градусов. Комплекс позволяет в автоматизированном режиме передать команду тревоги, а система радиочастотного обнаружения работает в пассивном режиме, что позволяет быть максимально незаметной для радиоразведки. Система радиоподавления запускается в автоматическом режиме на короткий промежуток времени.
Система защиты от БПЛА и малоразмерных целей аэродромного и не аэродромного базирования, позволяет своевременно обнаружить, подавить каналы управления и спутниковой навигации, LTE, 4G.
Комплекс может применяться в местах большого скопления гражданского населения (стадионы, концертные площадки, развлекательные мероприятия, торговые центры и т.п.), в случае, когда традиционные системы безопасности являются неэффективными или малоэффективными.
Комплекс может, кроме предупреждения и борьбы с террористическими атаками, забросом химических и взрывчатых веществ внутрь охраняемого периметра, также применяться для обнаружения и ликвидации БПЛА, занимающихся промышленным шпионажем или предотвращением создания помех при обеспечении воздушного движению вблизи территории аэропортов.
Комплекс «Триглав» представляет собой совокупность программно-аппаратных средств, предназначенных для выполнения задач по функциональному назначению. Конструкция изделия обеспечивает возможность его развертывания для стационарного применения на открытой местности или оборудованной площадке.
Комплекс непрерывно функционирует в пассивном режиме обнаружения, сканируя частотные диапазоны используемые для работы БПЛА. При обнаружении излучений радиоэлектронных средств в заданных диапазонах частот происходит проверка на принадлежность их к БПЛА с последующим определением типа протокола передаваемых данных. Далее в зависимости от настроек Комплекса происходит автоматический или ручной переход в активный режим постановки помех каналам управления и передачи данных БПЛА, а также спутниковым системам навигации (ГНСС).
Комплекс комплектуется всенаправленными и направленными антеннами, что позволяет обнаруживать и подавлять неограниченное число БПЛА, приближающихся с любого направления.
Возможные виды охраняемых объектов: аэропорты, порты, АЭС, ГОК, спортивные объекты и сооружения, объекты и инфраструктура ТЭК и НПЗ, объекты ФСИН, режимные и специальные объекты, прочие объекты гражданского предназначения.
Комплекс «Триглав» эффективно обеспечивает обнаружение и подавление для большинства стандартных квадрокоптеров категорий микро и мини (DJI Mavic Mini, Autel Nano и аналоги), а также средних (DJI Mavic 3, Autel EVO, большинство FPV-дронов и аналоги), квадрокоптеров тяжёлого типа (DJI T40, XAG P100, JTILEP JT40 и аналоги), в том числе в части подавления БПЛА с дополнительно установленными усилителями сигналов управления и средствами перестроения на нестандартные частоты управления. «Триглав» имеет большое расстояние гарантированного поражения, не менее 700 м по прямой видимости для большинства квадрокоптеров, функционирующих по каналам управления в диапазоне частот 2,400-2,485 ГГц, а также для БПЛА самолётного типа двигающихся по средствам радиоуправления («Чаклун», «Лютый» и др).
Однако, «Триглав» будет неэффективен для обнаружения БПЛА самолетного типа и квадрокоптеров, двигающихся в режиме «радиомолчания». Поэтому он дополнительно оборудован оптическим модулем «Вий».
Модуль оптического обнаружения «Вий» обнаруживает БПЛА всех типов во всепогодном режиме, в том числе самолетного типа и управляемые по оптоволокну, в режиме радиомолчания 24 часа/7 дней в неделю – в автоматическом режиме без участия оператора. «Вий 01/18/К» обеспечивает возможность обнаружения целей, в первую очередь двигающихся в режиме радиомолчания (Sonicmodell, AR Wing Pro, «Бобр» и аналоги), до 5 км днем и до 3 км ночью. Комплектность составляет до 18 камер и дополнительные сервера обработки в составе комплекса. Угол захвата одной камеры составляет 20 градусов. Может работать, как отдельно, так и в составе комплекса «Триглав» с автоматическим включением модуля радиочастотного подавления с рабочей областью обнаружения до 360º (по азимуту) и до 30º (по углу места).
Комплекс «Триглав» в сочетании с оптическим модулем «Вий» успешно прошел испытания на полигонах МО, ВУНЦ ВВС и УЦ института МВД. Комплекс включён в каталог оборонно-промышленного комплекса России рекомендованных средств противодействия БПЛА.
Российские разработчики для дальнейшей оптимизации борьбы с вражескими БПЛА изобрели ещё несколько комплексов для работы в сочетании с уже существующим «Триглавом», дополненным оптическим модулем «Вий».
Комплекс перехвата БПЛА «Хорс» оборудован системой перехвата и ликвидации БПЛА с применением дронов-перехватчиков. Работает совместно с комплексом «Триглав» и управляется модулем оптического обнаружения «Вий». Создан с использованием искусственного интеллекта и специальных алгоритмов. «Хорс» имеет скорость перехвата целей до 350 км/ч, на расстоянии до 2 км с захватом цели и её физическим уничтожением с точностью попадания более 90%.
Фото «Хорс»
Поражаемые цели: БПЛА самолетного типа «Лютый», «Бобер», UJ-22 Airborne.
Комплекс перехвата БПЛА «Хорс» прошел заводские испытания и готовится к испытаниям на специализированном полигоне.
Для дополнения конфигурации комплекса обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам для защиты стационарных объектов «Триглав», совмещённого с модулем оптического обнаружения «Вий» и системой перехвата БПЛА «Хорс», разработан аппарат радио и оптического обнаружения и лазерного поражения БПЛА «ET-3-360» («ET-10-360»).
Система радиолокации этого комплекса будет работать в «x»-диапазоне частот с возможностью обнаружения БПЛА до 10 км, оптико-электронная система обнаружения обеспечит отслеживание целей до 5 км, их захват до 3 км по азимуту 360 градусов. Лазерно-энергетическая установка с охлаждением мощностью 3 кВт обеспечит возможность лазерного поражения целей до 1.5 км со средним временем воздействия 4-5 сек по азимуту ± 175 градусов и высоте –19/+49 градусов.
Скорость реакции данного лазерного комплекса, невозможность противодействия, а также ничтожно низкая стоимость одного «выстрела», зависящая только от источника энергии, выгодно отличают его, по сравнению с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). К тому же, если боезапас ЗРК конечен и постоянное пополнение его зависит от многих факторов, лазерные установки могут действовать неограниченно долго. Это говорит о том, что в ближайшее время лазерное оружие будет развиваться ускоренными темпами, сравнимыми с быстротой развития БПЛА.
Сейчас за границей создаются разные системы лазерной противодроновой борьбы: США (DE M-SHORAD, HELIOS), Великобритания (DragonFire), Германия (HEL Effector). Однако, пока ни одна из этих систем не выпускается серийно. Как и созданные в России несколько типов таких изделий, например, высокоэнергетическая лазерная установка для уничтожения летательных аппаратов проекта «Посох».
Во всяком случае, разрабатываемая система радио и оптического обнаружения и лазерного поражения БПЛА «ET-3-360» («ET-10-360»), интегрированная в комплекс «Триглав» создаваемая сугубо для защиты гражданского сектора весьма перспективна и, по соотношению «цена-качество» совершенно приемлема.
Фото «ET-3-360»
результаты работы лазера
«ET-10-360»
Многоуровневый эшелонированный комплекс защиты стационарных объектов, в состав которого входят комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам для защиты стационарных объектов «Триглав», в сочетании с оптическим модулем оптического обнаружения «Вий», дополнительным модулем перехвата БПЛА «Хорс» и разрабатываемой перспективной установкой радио и оптического обнаружения и лазерного поражения «ET-3-360» («ET-10-360»), позволит осуществить построение системы противодроновой защиты инфраструктурных объектов транспорта, энергетики, предприятий, учреждений, мест массового нахождения людей. Помимо воздушных целей, комплекс позволяет организовать защиту водных акваторий от ударов безэкипажных катеров.
Но и это ещё не всё. В настоящее время разработан, испытан и скоро будет запущен в производство модуль радиопомех «Тифон» («Тифон-50», «Тифон-100»). Он предназначен для создания помех в канале управления FPV-дронами и комплектуется всенаправленными антеннами, что позволяет обнаруживать и подавлять неограниченное число БПЛА, приближающихся с любого направления. Модуль может быть установлен для прикрытия одиночных объектов, так сказать, в «облегчённом» варианте, по сравнению с ранее описанным нами многоуровневым эшелонированным комплексом защиты стационарных объектов.
Фото «Тифон»
События, развернувшиеся в первой половине XXI века, в очередной раз поставили под угрозу само существование России. Ежедневно десятки и сотни вражеских БПЛА обрушиваются на российские промышленные и гражданские объекты, нанося серьёзный материальный ущерб и унося человеческие жизни, именно поэтому предлагаемые нами меры защиты востребованы и своевременны. Создаваемый российскими инженерами многоуровневый эшелонированный комплекс защиты стационарных объектов станет надёжным барьером таким атакам.
