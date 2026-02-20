В Индии стартовали международные военно-морские учения с участием ВМФ РФ
В индийском порту Вишакхапатнам состоялось торжественное открытие многонационального военно-морского учения «МИЛАН-2026». Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ходе церемонии открытия состоялся пеший парад экипажей кораблей. В учениях принимают участие представители более 50 стран. Видео мероприятия размещено в официальных аккаунтах российского военного ведомства.
В совместных маневрах с Военно-морскими силами Индии участие принимает фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота ВМФ России. В индийский порт он прибыл за сутки до официального старта учений. Российскую делегацию на учении «МИЛАН-2026» возглавляет главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
Вчера российский фрегат принял участие в международном смотр-параде флотов в акватории Бенгальского залива. С 21 по 24 февраля «Маршал Шапошников» проведет артиллерийскую стрельбу по мишеням в рамках морского этапа учения. До этого наши моряки-тихоокеанцы примут участие в совместных береговых учениях.
В программе совместных учений операции по досмотру судов-нарушителей и отработка действий по спасению терпящих бедствие в море. Кроме того, совместно с иностранными кораблями фрегат ТОФ ВМФ РФ отработает элементы противовоздушной и противолодочной обороны.
Учение «МИЛАН» проводится военно-морскими силами Индии с 1995 года с периодичностью раз в два года.
Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности – 2026» стартовали вчера в районе иранского порта Бендер-Аббас. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения Ирана и России в Оманском заливе и на севере Индийского океана являются плановыми и заблаговременно согласованными.
Нам бы, конечно, подобные маневры со стрельбами почаще проводить на Балтике и поближе к европейским берегам тех стран, в особенности Британии, которые уже открыто заявляют о намерениях захватывать суда «теневого флота» РФ. Это крепко остудило бы их пыл. Только вот дружественных морских государств в этом регионе у России нет, всё самим приходится.
Жаль, что союзная Белоруссия не имеет выхода к морю. Что, кстати, не помешало Зеленскому накануне подписать указ, который вводит запрет на заход белорусских невоенных судов и военных кораблей в территориальные воды Украины, ее внутренние воды и порты. Это не шутка, соответствующий документ принят официально в рамках объявления персональных санкций в отношении президента РБ Александра Лукашенко.
Оказывается, «феноменальными знаниями географии» умеет блистать не только бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок, но и киевские чиновники, включая Зеленского.
