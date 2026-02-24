Отразить и атаковать: возможности Ирана в конфликте с США
Комплекс «Хайбер Шекан» с баллистической ракетой на публичном мероприятии
США стягивают силы на Ближний Восток и, по всей видимости, готовят нападение на Иран. В свою очередь, вооружённые силы Исламской республики готовятся к возможной агрессии. Для её отражения могут использоваться разнообразные средства и вооружения, действующие на суше, на море и в воздухе. Их грамотное и комплексное применение позволит, как минимум, нарушить действия потенциального противника или даже предостеречь его от необдуманных шагов.
Нападающая сторона
По известным данным, США перебрасывают на Ближний Восток силы и средства разных видов вооружённых сил и родов войск. Формируется полноценная межвидовая группировка, способная вести боевые действия во всех средах. К настоящему времени из открытых публикаций и официальных заявлений стали известны некоторые особенности такой группировки.
Так, в Персидский залив переброшена одна авианосная ударная группа. Ещё одна направляется к нему. Две группы включают пару авианосцев с несколькими десятками самолётов и вертолётов. Также в АУГ входят крейсера и эсминцы с управляемым ракетным вооружением, ударным и зенитным. По-видимому, их сопровождают подлодки, в т.ч. несущие крылатые ракеты.
На ближневосточные авиабазы переводятся дополнительные подразделения тактической авиации. Они оснащены техникой разных типов, и особый упор делается на современные истребители-бомбардировщики F-35. Это указывает на некоторые особенности гипотетических авиаударов.
Ракетный корабль «Шахид Сулеймани»
Также поступают сообщения об усилении сухопутной части американского контингента. Особый интерес в этом контексте представляет возможное развёртывание дополнительных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. США собираются защищать свои базы от иранских ракет.
Когда именно может начаться операция против Ирана, пока неизвестно. Также под вопросом её возможный замысел, выделяемые силы и средства и другие особенности. Однако можно предположить, что Пентагон планирует полномасштабные удары с привлечением межвидовой группировки.
Оборона на море
Первые рубежи иранской обороны находятся на удалении от его территории — на море. Используя различные вооружения, Иран может и должен атаковать и поражать силы противника вдали от своих берегов. При этом возможны последствия не только военного характера.
На протяжении долгих лет иранское командование угрожает применить в кризисной ситуации морские мины. Минные заграждения могут появиться в разных районах. В первую очередь в этом контексте упоминают Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы. По иностранным оценкам, иранские ВМС могут использовать порядка 5-6 тыс. мин. Их установкой займутся надводные суда и малые подлодки разных типов.
Производство ракет «Фатех-110»
Морские мины должны создать угрозу для кораблей противника. Вражеский флот не сможет свободно действовать в тех или иных районах. Кроме того, будет фактически заблокировано коммерческое судоходство в регионе. На проверку и расчистку потенциально опасных районов потребуется время и соответствующие силы.
Также Иран имеет возможность атаковать корабли и суда противника с использованием противокорабельных ракет. Имеется достаточно широкая номенклатура подобного вооружения с разными характеристиками. ПКР используются в составе береговых ракетных комплексов, на кораблях и катерах, а также на самолётах. По разным оценкам, вооружённые силы Ирана могут в минимальное применить до нескольких сотен ракет, что достаточно для нанесения большого урона любой корабельной группировке потенциального противника.
Широко представлены дозвуковые ПКР с дальностью не менее 250-300 км, такие как «Ноор», «Ковсар» или «Наср». Интересной разработкой является противокорабельная баллистическая ракета «Халидж-э Фарс», выполненная на базе «наземного» боеприпаса «Фатех-110». Она способна поражать цели на дальностях до 300 км. При этом характерная траектория и высокая скорость падения на цель дают высокие боевые качества.
Для поражения надводных целей также могут использоваться ударные БПЛА разных моделей. Иран активно развивал это направление и, по разным данным, теперь может организовывать массированные налёты с применением техники ряда типов. При этом БПЛА могут работать вместе с ПКР — это должно перегрузить ПВО противника и повысить вероятность успешного её прорыва.
Разведывательно-ударный БПЛА «Абабиль-2»
Свой вклад в борьбу с морскими целями могут сделать подводные силы ВМС. В их составе имеются ДЭПЛ нескольких типов. Основой таких сил являются три лодки проекта 877 российской постройки. Также Иран построил достаточно крупный флот малых субмарин. Все подобные вымпелы несут торпедное вооружение и могут атаковать корабли и подлодки противника.
Противовоздушная оборона
Очевидно, что в начале своей операции США проведут массированный удар с применением широкой номенклатуры воздушных средств нападения. В нём будут задействованы крылатые ракеты разных типов, а также авиация и её средства поражения. Подобный первый удар будет направлен на уничтожение основных средств обнаружения, командных пунктов и критической инфраструктуры иранских вооружённых сил.
Иран знает о подобных угрозах и давно готовится к их отражению. К настоящему времени он построил многочисленную и развитую систему противовоздушной обороны. В её состав входят комплексы и изделия собственной разработки, а также различные импортные образцы. Представлены системы всех классов, от орудий ближней зоны до дальнобойных ракет. Кроме того, создана сеть радиолокаторов, освещающих обстановку в опасных регионах, а также развёрнуты контуры связи и управления.
За обнаружение целей отвечают РЛС разных типов, от систем раннего предупреждения до собственных локаторов на ЗРК. Так, воздушную угрозу на дальностях от 1000-1100 км должны выявлять стационарные локаторы «Сепехр» и «Кадир». РЛС зенитных систем, в зависимости от их типа, засекают воздушные цели на расстоянии в десятки или сотни километров. Также имеются различные системы радиоэлектронной разведки и пассивной локации.
РЛС «Кадир»
Также существует эшелонированная система перехвата на основе различных ракетных и артиллерийских систем и комплексов. Так, на дальности до 250-300 км поражение целей осуществляется системами С-300ПМУ2 российского производства и иранской «Бавар-373». Также имеется целый ряд ЗРС большой и средней дальности местной разработки. Последним рубежом противовоздушной обороны являются артиллерийские системы разных калибров и ПЗРК, тоже широко представленные в войсках.
Некоторый вклад в защиту от воздушного нападения должна сделать истребительная авиация. Однако Иран, по объективным причинам, не может похвастаться крупным современным парком самолётов. Самыми новыми истребителями в ВВС являются Су-35, закупленные несколько лет назад. Однако их количество пока невелико, что ограничивает боеспособность.
Ответный удар
Кризисы последних лет показали, что Иран имеет все возможности для нанесения ответных ударов по объектам противника в пределах своего региона. На нападение он может ответить массированным применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных БПЛА. Более того, такие возможности уже демонстрировались на практике.
На вооружении ракетных войск имеется большое количество комплексов разных классов, от тактических до систем средней дальности. На пусковые позиции по всей стране одновременно могут выйти сотни комплексов с разными боевыми задачами и установленными целями.
ЗРС «Бавар-373» иранской разработки
Приняты меры по защите ракетных комплексов от первого удара. Значительная их часть размещается в специальных подземных сооружениях. Используется маскировка таких тоннелей и выходов из них, а кроме того, на местности развёртываются ложные цели. Всё это повышает вероятность успешного ответа с необходимыми количественными показателями.
Используя имеющиеся ракетные комплексы, Иран может атаковать объекты противника на удалении до 1500-2000 км от своих границ. Уже демонстрировалась возможность разрушения различных строений и других объектов. Возможно, иранские ракеты способны поражать и защищённые цели, в т.ч. заглубленные.
Готовы к ответу
В целом Иран готовился к отражению гипотетической американской агрессии с конца семидесятых годов — эти процессы начались практически сразу после Исламской революции. В рамках такой логики в последние десятилетия иранские вооружённые силы создали или закупили большое количество разнообразных ударных и оборонительных систем.
Обстановка в регионе вновь ухудшилась, и опять возникли риски начала реального конфликта. Иран готов к такому развитию событий. Используя имеющуюся матчасть, он может отражать атаки противника и наносить ему урон. Иранское командование рассчитывает на то, что США учтут существующую угрозу и посчитают такой урон неприемлемым. Они должны будут отказаться от агрессивных планов — или им придётся столкнуться с чрезмерными потерями.
Информация