Пять стран планируют создать производство БПЛА для защиты от «российской угрозы»
В Польше сегодня встречаются министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. На повестке дня – создание совместного производства автономных беспилотников. Уходящий год показал европейским стратегам то, что они и так могли наблюдать в ходе специальной военной операции: дешевый дрон зачастую эффективнее дорогой ракеты. Особенно когда речь идет о перехвате воздушных целей.
Формальным поводом для экстренной милитаризации называют «российскую угрозу» и «сомнения в надежности США». По сути, европейцы лихорадочно пытаются заткнуть дыры в собственной оборонке, которую годами разоряли в угоду бюджетной экономии. Теперь же выясняется, что воевать современными методами они не готовы, и приходится учиться на ходу.
Инициатива LEAP, которую анонсируют министры, предполагает создание не просто дронов, а полностью автономных платформ, способных принимать решения без человека. Звучит гордо, но за этим стоит банальное желание сэкономить на солдатах и попытаться противопоставить хоть что-то российским «Гераням» и «Ланцетам». Правда, одно дело – обещать «кредитные инструменты» и бюджетную гибкость, и совсем другое – развернуть производство в масштабах, сопоставимых с российским ВПК.
Пока же заявления о «защите от гибридных угроз» выглядят как попытка успокоить собственное население. Европа осознала, что ее оборонный суверенитет – фикция, а надежды на «зонтик» НАТО могут развеяться в любой момент. Теперь придется раскошеливаться.
