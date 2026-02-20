Пять стран планируют создать производство БПЛА для защиты от «российской угрозы»

В Польше сегодня встречаются министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. На повестке дня – создание совместного производства автономных беспилотников. Уходящий год показал европейским стратегам то, что они и так могли наблюдать в ходе специальной военной операции: дешевый дрон зачастую эффективнее дорогой ракеты. Особенно когда речь идет о перехвате воздушных целей.

Формальным поводом для экстренной милитаризации называют «российскую угрозу» и «сомнения в надежности США». По сути, европейцы лихорадочно пытаются заткнуть дыры в собственной оборонке, которую годами разоряли в угоду бюджетной экономии. Теперь же выясняется, что воевать современными методами они не готовы, и приходится учиться на ходу.



Инициатива LEAP, которую анонсируют министры, предполагает создание не просто дронов, а полностью автономных платформ, способных принимать решения без человека. Звучит гордо, но за этим стоит банальное желание сэкономить на солдатах и попытаться противопоставить хоть что-то российским «Гераням» и «Ланцетам». Правда, одно дело – обещать «кредитные инструменты» и бюджетную гибкость, и совсем другое – развернуть производство в масштабах, сопоставимых с российским ВПК.

Пока же заявления о «защите от гибридных угроз» выглядят как попытка успокоить собственное население. Европа осознала, что ее оборонный суверенитет – фикция, а надежды на «зонтик» НАТО могут развеяться в любой момент. Теперь придется раскошеливаться.
  1. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 15:37
    ГЛАВНОЕ -что бы создали производство(хотя бы сборку) в ОДНОМ месте.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:40
    предполагает создание не просто дронов, а полностью автономных платформ, способных принимать решения без человека.
    . Дроны уничтожители, бьют все что летит и шевелится... на кино похоже. Будет дорого... дорого, на счёт эффективности, сомнительно, на счёт всего остального прочего... фиг её знает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:52
      Цитата: rocket757
      Дроны уничтожители, бьют все что летит и шевелится... на кино похоже.

      Сейчас да, а через пару лет, кино уже будет похоже на действительность. Наука и производства не стоят на месте.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:06
        И ждёт нас всех Скайнет, восстание машин!
        А так, разговор на эту тему
        Портит нервную систему!
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:46
    Инициатива LEAP, которую анонсируют министры, предполагает создание не просто дронов, а полностью автономных платформ, способных принимать решения без человека.

    А если дрон вдруг "ошибётся" и нанесёт урон и с человеческими жертвами другому государству как отмазываться будут? Я не я и "лошадь не моя? belay
    Так ведь после этого их "лошадей" все отстреливать начнут. Вдруг снова "взбрыкнут, оно людям надо?
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:49
    По сути, европейцы лихорадочно пытаются заткнуть дыры в собственной оборонке, которую годами разоряли в угоду бюджетной экономии.
    Мощностей у них хватает, уже есть предложения автозаводы Германии перевести на выпуск БПЛА, За пару лет наклепают по всей Европе миллионы. Тут уже простой войнушкой, можно и не обойтись.
    Европа пытается устроить "Янов день" у бочки с порохом.
  5. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 15:54
    Новые понятия как "опережающее развитие" не пустословие, а реальность. Производство дронов это не исчерпывающие элементы комплекса процессов. Поэтому есть очевидные преимущества и текущий опыт производства и использования.
  6. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 16:03
    Абрам!
    Да-а-?…
    Эти поцы собираются раскошеливаться на «зонтики» от русских.
    Ой вэй! «Зонтик» дадут каждому?
    Не каждому…
    И в чём цимес?
    В уверенности, что русские забоятся «не каждого»…
    А что русские..??..
    А русские уверены, что эти, таки, полные идиёты…
    Почему..?
    Русские не боятся никого.