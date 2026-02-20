Несмотря на призывы фон дер Ляйен, ЕС не согласовал 20-й пакет санкций против РФ

Представители стран Евросоюза на очередной встрече послов не смогли согласовать очередной, уже 20-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает государства-члены ЕС «незамедлительно» одобрить новые санкции против России.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, в преддверии мероприятия с участием глав МИД стран ЕС дипломаты стран объединения намереваются провести еще одну встречу, чтобы обсудить новые санкции против России. О разработке нового санкционного пакета ранее сообщили глава евродипломатии Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Предполагается, что очередной пакет санкций должен ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, а также максимально нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций. Как известно, потери Евросоюза от антироссийских санкций уже достигли отметки в 1,5-2 триллиона евро.



Между тем, в отличие от нерешительных послов стран Евросоюза, Трамп подписал указ о продлении на год санкций против России из-за ситуации на Украине. Администрация Трампа без колебаний продлила ограничительные меры, введенные еще при Обаме и Байдене. Примечательно, что продление американских санкций произошло несмотря на продолжающийся переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса, в котором США взяли на себя роль «посредников».
  1. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 15:52
    Как известно, потери Евросоюза от антироссийских санкций уже достигли отметки в 1,5-2 триллиона евро.

    Совершенно плевать на их потери, а больше обращать внимание на свои, о которых, как известно ничего не известно.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:56
    продление американских санкций произошло несмотря на продолжающийся переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса

    Может пора Трампу безухому сказать - "Мы как то без вас разберёмся, примкните к европейцам, которые в туалете заседают".
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 16:10
    Ах какая затейница! Интересно, что она еще напридумывала! laughing
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:13
    На зло папочки, отморожу уши...
    Впрочем, там ведь все не за просто так делается, те кому положено, свое поимел и дальше будет иметь, а евробюрократии, которая у них на содержании, свои плюшки получает, не без этого.
    Как у нас... а как у нас, преодолевать будем, как всегда! soldier