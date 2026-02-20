Несмотря на призывы фон дер Ляйен, ЕС не согласовал 20-й пакет санкций против РФ
8414
Представители стран Евросоюза на очередной встрече послов не смогли согласовать очередной, уже 20-й пакет антироссийских санкций. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывает государства-члены ЕС «незамедлительно» одобрить новые санкции против России.
Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, в преддверии мероприятия с участием глав МИД стран ЕС дипломаты стран объединения намереваются провести еще одну встречу, чтобы обсудить новые санкции против России. О разработке нового санкционного пакета ранее сообщили глава евродипломатии Кая Каллас, президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Предполагается, что очередной пакет санкций должен ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, а также максимально нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций. Как известно, потери Евросоюза от антироссийских санкций уже достигли отметки в 1,5-2 триллиона евро.
Между тем, в отличие от нерешительных послов стран Евросоюза, Трамп подписал указ о продлении на год санкций против России из-за ситуации на Украине. Администрация Трампа без колебаний продлила ограничительные меры, введенные еще при Обаме и Байдене. Примечательно, что продление американских санкций произошло несмотря на продолжающийся переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса, в котором США взяли на себя роль «посредников».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация