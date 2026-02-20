Норвегия отозвала солдат с Ближнего Востока на фоне возможной атаки США на Иран

Осло приняло решение о передислокации части своего военного контингента с Ближнего Востока. Порядка шестидесяти человек, занятых «обучением местных сил», возвращаются домой или перебрасываются в другие точки региона. Официальная причина – соображения безопасности и невозможность выполнять «основные задачи».

Примечательный момент: норвежцы ссылаются на опыт «других стран», которые уже поступили аналогично. Похоже, союзники по НАТО коллективно решили, что находиться в зоне потенциального удара США по Ирану – удовольствие ниже среднего. Тем более после того, как Вашингтон в лице Дональда Трампа выкатил Тегерану ультиматум и сообщил о готовности удара уже в субботу.



Европейцы, включая скандинавов, начали спешно разводить фигуры, пока большие дяди не начали выяснять отношения всерьез. Норвежский контингент, который еще вчера учил иракских коллег военной науке, сегодня сам оказался в положении тех, кого надо спасать. Кто именно и где теперь будет доучивать «местные силы» – вопрос открытый.

Показательно, что Осло предпочло не уточнять, сколько именно солдат снято с позиций, из каких конкретно стран их вывозят и во сколько это обошлось. Видимо, чтобы лишний раз не нервировать ни Вашингтон, ни Тегеран.
  1. хрыч Звание
    хрыч
    0
    Сегодня, 16:13
    Нанести бы по АУГ и Израилю упреждающий удар. Нет, будут наблюдать за строительством эшафота с надеждой на милость палача и что выторгуют себе чего. Базар восточный на всю голову. Один чёрт придется иранцам сражаться, но в более невыгодных условиях.
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:14
    Если сказали про субботу,то ждите в пятницу....пятница для мусульман день основной молитвы....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:15
    Крысы бегут... они, хоть и мелкие, но жить хотят не меньше других.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:18
    Насколько знаю - евреям в Норвегии не рекомендовано афишировать свою национальность .Мигранты в Норвегии это не любят .Очень не любят .
  5. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 16:20
    занятых «обучением местных сил»
    - laughing, норвежские инструкторы обучают военных с Ближнего Востока в снегу окапываться? lol
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:28
    Кстати в ЦАХАЛ служат около сотни Норвежцев с двойным гражданством Норвегия- Израиль .Наверно это их касается. wassat
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:35
    Цитата: хрыч
    Один чёрт придется иранцам сражаться, но в более невыгодных условиях.
    Будем надеяться, что у Ирана большие запасы гиперзвуковых ракет!