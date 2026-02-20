Символическая помощь: Украина получит оборудование шести европейских ТЭС

Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине. Они обеспечат украинцев теплом.

Капитально разрушенная ударами ВС РФ, пока еще не окончательно, украинская энергосистема нуждается в срочном восстановлении. И главная проблема не только в финансировании.Все энергообъекты, начиная с АЭС и заканчивая подстанциями, были построены и введены в эксплуатацию в период УССР. В настоящее время у украинских энергетиков нет необходимого оборудования для их восстановления. Купить его просто негде, да и не на что.В декабре прошлого года стало известно, что Украина вынуждена срочно искать оборудование для ремонта поврежденных объектов своей энергетической системы в разных странах Европы. И вроде нашли. Правда, сложно сказать, насколько это поможет исправить ситуацию по стране в целом.Вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что на заседании Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже достигнута договоренность о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС. Бывшее в употреблении оборудование готовы предоставить Латвия, Австрия, Финляндия, Хорватия, Франция и Германия.Помимо этого, европейские спонсоры готовы предоставить Киеву на восстановление энергетики 600 миллионов евро. Более 250 миллионов евро составят взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Соединенные Штаты готовы добавить еще 276 миллионов долларов в виде отдельной помощи в рамках проекта SPARK. До конца этого года Франция выделит гуманитарную помощь на 71 миллион евро.С Парижем подписана дорожная карта в сфере гражданской ядерной энергетики. С Канадой заключен меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. На деле всё это откровенный пиар — помощь сугубо символическая с учетом масштабов разрушений. Особенно б/у оборудование.Для понимания. Только для восстановления полностью выведенной из строя Дарницкой ТЭЦ-4 (на фото) в Киеве потребуется около 700 миллионов долларов. Для ремонта и запуска всех генерирующих объектов в одной только украинской столице потребуется около семи миллиардов евро, сообщил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко. Причем деньги нужны срочно, как и оборудование, иначе к следующему отопительному сезону работу ТЭЦ и ТЭС даже частично восстановить не получится.Что касается текущего состояния украинской энергосистемы, то на сегодня без электроснабжения остаются потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Полностью или частично без электричества остаются 40 населенных пунктов. В большинстве регионов действуют почасовые отключения, в отдельных областях применяются аварийные отключения. В частности, в Одессе без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домов.При этом ДТЭК сообщает, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Прибавка в пределах статистической погрешности.