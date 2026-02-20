Символическая помощь: Украина получит оборудование шести европейских ТЭС

Капитально разрушенная ударами ВС РФ, пока еще не окончательно, украинская энергосистема нуждается в срочном восстановлении. И главная проблема не только в финансировании.

Все энергообъекты, начиная с АЭС и заканчивая подстанциями, были построены и введены в эксплуатацию в период УССР. В настоящее время у украинских энергетиков нет необходимого оборудования для их восстановления. Купить его просто негде, да и не на что.



В декабре прошлого года стало известно, что Украина вынуждена срочно искать оборудование для ремонта поврежденных объектов своей энергетической системы в разных странах Европы. И вроде нашли. Правда, сложно сказать, насколько это поможет исправить ситуацию по стране в целом.

Вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что на заседании Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже достигнута договоренность о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС. Бывшее в употреблении оборудование готовы предоставить Латвия, Австрия, Финляндия, Хорватия, Франция и Германия.

Все будет перемещено и быстро смонтировано. Речь идет о как минимум шести выведенных из эксплуатации ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет передано Украине. Они обеспечат украинцев теплом.

Помимо этого, европейские спонсоры готовы предоставить Киеву на восстановление энергетики 600 миллионов евро. Более 250 миллионов евро составят взносы в Фонд поддержки энергетики Украины. Соединенные Штаты готовы добавить еще 276 миллионов долларов в виде отдельной помощи в рамках проекта SPARK. До конца этого года Франция выделит гуманитарную помощь на 71 миллион евро.

С Парижем подписана дорожная карта в сфере гражданской ядерной энергетики. С Канадой заключен меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере. На деле всё это откровенный пиар — помощь сугубо символическая с учетом масштабов разрушений. Особенно б/у оборудование.

Для понимания. Только для восстановления полностью выведенной из строя Дарницкой ТЭЦ-4 (на фото) в Киеве потребуется около 700 миллионов долларов. Для ремонта и запуска всех генерирующих объектов в одной только украинской столице потребуется около семи миллиардов евро, сообщил директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко. Причем деньги нужны срочно, как и оборудование, иначе к следующему отопительному сезону работу ТЭЦ и ТЭС даже частично восстановить не получится.



Что касается текущего состояния украинской энергосистемы, то на сегодня без электроснабжения остаются потребители в Николаевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Полностью или частично без электричества остаются 40 населенных пунктов. В большинстве регионов действуют почасовые отключения, в отдельных областях применяются аварийные отключения. В частности, в Одессе без электроснабжения остаются 68,4 тыс. домов.

При этом ДТЭК сообщает, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,9% выше, чем в это же время предыдущего дня. Прибавка в пределах статистической погрешности.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:24
    ❝ Все будет перемещено и быстро смонтировано ❞ —

    — После чего снова оперативно выведено из строя нашими ракетами и беспилотниками ...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 16:39
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — После чего снова оперативно выведено из строя нашими ракетами и беспилотниками ...

      Я бы рекомендовал еще в процессе пару раз прорядить там всех.
      Но скажут что "они же мирные а мы НЕТАКИЕ".
      Хотя враг так делал не раз на Донбасе, и надо алаверды...
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:38
    Какое топливо будут использовать на этих ТЭЦ? Не наш ли газ?