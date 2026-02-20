Европа заплатит: США сократили военную и финансовую поддержку Украины в 40 раз
Согласно докладу Пентагона, объемы военной и финансовой помощи Украине сократились более чем в 40 раз по сравнению с пиковыми значениями в 2022 году. На 2025 год было согласовано лишь 3,92 миллиарда долларов. А на весь 2026-й и вовсе смешные на этом фоне 220 миллионов.
Формально аудиторы объясняют это внутриполитическими раскладами и пересмотром бюджетных приоритетов. По сути, Америка устала кормить проект, который не приносит быстрых дивидендов. Еще недавно Киеву обещали золотые горы, а теперь выясняется, что содержание такого «партнера» – дорогое удовольствие даже для экономики США.
Показательно, что сокращение происходит на фоне громких заявлений о поддержке «до победного конца». Видимо, в Вашингтоне решили, что победный конец для украинской армии можно финансировать по остаточному принципу. Тем более что основное бремя начинают перекладывать на европейских союзников.
Россия неоднократно предупреждала, что накачка Украины оружием – это игра с огнем. И, судя по всему, в Пентагоне эти риски наконец-то начали осознавать. Другое дело, что даже урезанные объемы поставок продолжают подпиливать конфликт, однако теперь уже не теми темпами, которые позволяли бы Киеву строить иллюзии о военной победе в конфликте.
220 миллионов на год – это даже не символическая поддержка, а жест, граничащий с полным безразличием. Для сравнения: раньше эта сумма уходила за несколько дней.
Информация