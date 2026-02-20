Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн убежден, что только президент России Владимир Путин пытается удержать мир от очередной гонки вооружений.В то время как США увеличивают свой и без того непомерно большой внешний долг, чтобы вливать еще больше денег в компании, связанные с военно-промышленным комплексом, России вовсе не обязательно это делать. Макговерн напомнил, что российская сторона еще в 2016 году продемонстрировала свое военное превосходство. Тогда Путин собрал западных журналистов и подчеркнул, что Западу не удастся задушить Россию своими санкциями, и продемонстрировал «альтернативные методы».Бывший аналитик ЦРУ отметил, что альтернативными методами России являются ее внушительный ядерный арсенал, а также БРСД «Орешник», «Буревестник», который способен в течение практически неограниченного времени находиться в воздухе, а также «Посейдон» – подводный аппарат, способный уничтожить часть восточного побережья США или большую часть Британии. Исходя из этого, маловероятно, что Россия будет участвовать в гонке вооружений.Макговерн напоминает западной аудитории, что Путин более 25 лет потратил на восстановление страны, которая фактически лежала в руинах после вызванных развалом СССР перипетий 90-х годов. Россия сейчас является весьма благополучной страной с достаточно устойчивой экономикой. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, Путин стремится выстроить максимально возможные приличные отношения с США и таким образом уберечь мир от гонки вооружений.

