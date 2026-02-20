Экс-аналитик ЦРУ: только Путин пытается удержать мир от новой гонки вооружений

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн убежден, что только президент России Владимир Путин пытается удержать мир от очередной гонки вооружений.

В то время как США увеличивают свой и без того непомерно большой внешний долг, чтобы вливать еще больше денег в компании, связанные с военно-промышленным комплексом, России вовсе не обязательно это делать. Макговерн напомнил, что российская сторона еще в 2016 году продемонстрировала свое военное превосходство. Тогда Путин собрал западных журналистов и подчеркнул, что Западу не удастся задушить Россию своими санкциями, и продемонстрировал «альтернативные методы».



Бывший аналитик ЦРУ отметил, что альтернативными методами России являются ее внушительный ядерный арсенал, а также БРСД «Орешник», «Буревестник», который способен в течение практически неограниченного времени находиться в воздухе, а также «Посейдон» – подводный аппарат, способный уничтожить часть восточного побережья США или большую часть Британии. Исходя из этого, маловероятно, что Россия будет участвовать в гонке вооружений.

Макговерн напоминает западной аудитории, что Путин более 25 лет потратил на восстановление страны, которая фактически лежала в руинах после вызванных развалом СССР перипетий 90-х годов. Россия сейчас является весьма благополучной страной с достаточно устойчивой экономикой. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, Путин стремится выстроить максимально возможные приличные отношения с США и таким образом уберечь мир от гонки вооружений.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:03
    маловероятно, что Россия будет участвовать в гонке вооружений.
    Если подумать, тщательнее присмотрется... все, кто может, участвуют в разных "гонках"!!! По разному, с разными задачами и целями, с краткосрочными и долгосрочными программами...
    Главное в таких гонках, кто не успел, тот опоздал и нам есть к чему стремится, это факт! soldier
  2. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:11
    только Путин пытается удержать мир от новой гонки вооружений
    - тяжко ему наверно, и правда как раб на галерах..... bully
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:21
      Кто темп задает и кто с бичом ходит по галере
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 17:22
    Спорное утверждение экс-агента ЦРУ.
    Исторические процессы не может остановить ни один президент на Земле.
    Это все равно что пытаться остановить океанский лайнер в Атлантическом океане.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:28
    ВВП не временный президент как остальные .
  5. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 17:31
    Точно.
    Сначала пропиарили 3000 армат, кучу гиперзвука ,буревесник, посейдон ,пересвет, несколько терминаторов, солнцепеки, .... Сми долго ржали над отсталыми натовцами....

    А когда те бросились догонять (+ китай ,иран, корея. израиль и т.п.).... "только президент России Владимир Путин пытается удержать мир от очередной гонки вооружений."
    Работают как на галерах. Тото милиардеров все больше...., и вывоз сырья из России - бесконечные рекорды....
  6. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:13
    Уберечь мир от гонки вооружений, можно только суперсовременным оружием. Хотя и не всегда к сожалению.