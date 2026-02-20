Самолет из США, пересекший российское небо, оказался президентским бортом

Самолет из США, пересекший российское небо, оказался президентским бортом

Таинственный «самолет из США», пересекший воздушное пространство России утром, перестал быть загадкой. Борт оказался президентским Boeing 787 Шавката Мирзиёева. Глава Узбекистана возвращался с саммита «Совета мира» в Вашингтоне и летел домой самым коротким маршрутом – через Мурманскую область, Архангельск, Киров и Уфу. Далее курс лежал на Казахстан, Ташкент, а затем и Бишкек.

Любопытная деталь: формально между Россией и США прямое авиасообщение прервано. Американцы первыми закрыли небо для наших перевозчиков, Москва ответила симметрично. Но для высоких гостей, как выясняется, правила могут быть гибкими.



На фоне истерики западных стран о «тотальной изоляции» России узбекский борт спокойно идет по согласованному маршруту через всю страну. Никаких скандалов, никаких нарушений – обычная дипломатическая рутина. Видимо, в Вашингтоне тоже понимают, что географию не обманешь, и президенту быстрее лететь через северные широты, чем огибать Россию в обход.

Интересно и то, что после посадки в Ташкенте самолет почти сразу отправился дальше. Визит в Киргизию – уже внутрирегиональные дела. А вот сам перелет через Россию стал лишним напоминанием: санкции санкциями, а воздушные коридоры для тех, кто хочет вести диалог, остаются открытыми.
  1. RuAbel Звание
    RuAbel
    +12
    Сегодня, 16:58
    Сегодня авторы ВО все пальцы себе высосали))) Спокойный день – кошмар для журналиста!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 17:09
      Цитата: RuAbel
      Сегодня авторы ВО все пальцы себе высосали

      Про инструкции для ПВО, да как такое допустили. Всё как всегда - "всё пропало, вокруг предатели, иду в запой !"
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 17:10
        иду в запой !
        - только грозятся laughing
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 17:17
          Эта угроза вполне выполнима
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 17:18
            кому от этого хуже? - нехай идут..., запой нынче дело не дешевое и опасное bully
            1. роман66 Звание
              роман66
              0
              Сегодня, 17:19
              Будь прокляты все те, кто поднял цену на коньяк и виски
              1. faiver Звание
                faiver
                +2
                Сегодня, 17:20
                ой и не говорите............... laughing drinks
              2. Piramidon Звание
                Piramidon
                0
                Сегодня, 17:47
                Пусть будут ещё больше прокляты те, кто разрешил у нас продавать любое бухло только 2 часа в день (с 12:00 до 14:00)
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  0
                  Сегодня, 17:48
                  Чума им на головы и геморой в задницу!
              3. RuAbel Звание
                RuAbel
                -1
                Сегодня, 18:04
                Так импортозамещение давно уже ж!
  2. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 16:58
    Еще один показатель что переизбыток информации тоже не есть хорошо....
  3. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 16:58
    Глава Узбекистана возвращался с саммита «Совета мира» в Вашингтоне и летел домой самым коротким маршрутом
    А впечатления какие он там привез?
    Если на "Совете мира" хоть слово о мире скажешь, то ты не жилец? bully
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:18
      Цитата: мерцание
      Если на "Совете мира" хоть слово о мире скажешь, то ты не жилец?

      Ну у кого какие понятия о мире, вот у Трампа мир, это украсть чужого президента, чужую нефть так же, грозить под видом выдуманной демократии другим государствам, бомбить не согласных. При этом орать - "Гренландия, Канада, Куба, Мексика мои, так как всегда были мои, кто следующий !!"
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 16:58
    А ну как американцы грохнули того президента и съели потроха?
    Яб не пущал...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:59
    Вот так и подогрева ют интерес к...
    А что это было? Просто географически реальность и не более того.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:16
      Цитата: rocket757
      А что это было?

      Утром была интрига во всех новостях про "неизвестный американский самолёт над Россией", и каких только предположений не было в интернете, а оказалась всё абсолютно прозаично. Как верно замечено:
      Цитата: rocket757
      Просто географически реальность и не более того.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 18:16
      Сегодня специалисты из ВО все планки антирейтингов побили и продолжают.

      "Любопытная деталь: формально между Россией и США прямое авиасообщение прервано. Борт оказался президентским Boeing 787 Шавката Мирзиёева. Глава Узбекистана возвращался с саммита «Совета мира» в Вашингтоне и летел домой самым коротким маршрутом".

      Какая связь между авиасообщением США - Россия и самолетом Узбекистана?
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 18:25
        Какая связь между авиасообщением США - Россия и самолетом Узбекистана?

        Похоже автор не понял смысла им самим написанной статьи. Впрочем, как и большинство комментаторов
  6. MidnightBear Звание
    MidnightBear
    +1
    Сегодня, 17:04
    Неплохой кликбейт в заголовке
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:10
      Цитата: MidnightBear
      Неплохой кликбейт в заголовке

      Попрошу на ВО не выражаться! negative smile
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:12
    Самолёт из США, пересекший российское небо, оказался президентским бортом ❞ —

    — Надо же так заинтриговать – я уже думал, Трамп в Ростов прилетел ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Надо же так заинтриговать – я уже думал, Трамп в Ростов прилетел

      Зачем ему Ростов, он к зятю полетит, там свои.
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:14
    Трампон "общак" собрал,теперь интерес у него к "Совету мира" пропадёт...не царское дело - мир устанавливать..
  9. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 17:37
    Имхо, писали ,что частные самолеты неоднократно летали в НАТО . в.т.ч. якобы ,возили Элиту в европейские медклиники .
    Видел видео с отдыхающей "елитой" в куршавеле уже после 24 го...
    Толбоев магомед омарович вообще в интервью (до СВО) заявлял ,что у него под боком мини аэродром Нато. летают туда-сюда без таможни, чтото возят, Курирует Кремль.
    Дело житейское.
  10. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    +2
    Сегодня, 17:42
    Бред. Чей борт!? Мы что запретили Узбекистану над своей территорией летать? Когда.?
  11. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 17:48
    А вот сам перелет через Россию стал лишним напоминанием: санкции санкциями, а воздушные коридоры для тех, кто хочет вести диалог, остаются открытыми.

    богу - богово, кесарю - кесарево..
    а...