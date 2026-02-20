Самолет из США, пересекший российское небо, оказался президентским бортом

Таинственный «самолет из США», пересекший воздушное пространство России утром, перестал быть загадкой. Борт оказался президентским Boeing 787 Шавката Мирзиёева. Глава Узбекистана возвращался с саммита «Совета мира» в Вашингтоне и летел домой самым коротким маршрутом – через Мурманскую область, Архангельск, Киров и Уфу. Далее курс лежал на Казахстан, Ташкент, а затем и Бишкек.Любопытная деталь: формально между Россией и США прямое авиасообщение прервано. Американцы первыми закрыли небо для наших перевозчиков, Москва ответила симметрично. Но для высоких гостей, как выясняется, правила могут быть гибкими.На фоне истерики западных стран о «тотальной изоляции» России узбекский борт спокойно идет по согласованному маршруту через всю страну. Никаких скандалов, никаких нарушений – обычная дипломатическая рутина. Видимо, в Вашингтоне тоже понимают, что географию не обманешь, и президенту быстрее лететь через северные широты, чем огибать Россию в обход.Интересно и то, что после посадки в Ташкенте самолет почти сразу отправился дальше. Визит в Киргизию – уже внутрирегиональные дела. А вот сам перелет через Россию стал лишним напоминанием: санкции санкциями, а воздушные коридоры для тех, кто хочет вести диалог, остаются открытыми.

