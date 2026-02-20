Австралия заказала тяжёлые десантные корабли для переброски войск через океан

799 8
Австралия заказала тяжёлые десантные корабли для переброски войск через океан

Австралийское Минобороны и местная судостроительная компания Austal подписали контракт примерно на четыре миллиарда долларов. Сделка производителя с правительством страны предполагает заказ на строительство восьми тяжелых десантных кораблей-доков LCH 100.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Новые боевые корабли позволят австралийским Вооруженным силам осуществлять десантные операции, реализовывать логистические задачи, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в ликвидации стихийных бедствий в Индо-Тихоокеанском регионе. Но, прежде всего, Австралия заказала тяжелые десантные катера для переброски войск через океан.

Длина корпуса боевого корабля составляет примерно 100 метров, а ширина – 16 метров. Он имеет водоизмещение около четырех тысяч тонн.

Корабль способен перевезти до 200 военнослужащих плюс, к примеру, шесть танков M1A2 SEP V3 Abrams или девять австралийских боевых машин пехоты Redback.

Предполагается спустить на воду первый такой LCH уже в этом году, а последний восьмой – в 2038-м.

Данное средство доставки не просто способно перевезти тот или иной груз. С его помощью можно доставить небольшую воинскую группировку вместе с военной техникой и высадить ее на побережье, даже если там нет оборудованных причалов.

Он может десантировать людей и технику через носовую аппарель прямо на берег, если есть возможность к нему подойти. В более сложных условиях корабль остается за пределами зоны прибоя, осуществляя высадку через кормовую аппарель с помощью плавучей техники, к примеру, катеров меньшего размера либо плавающих ББМ или БТР.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 00:03
    Ну да... В Австралии они уже всех победили, теперь в Европу побеждать десантируются... Кенгуру помогут...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +3
      Сегодня, 00:20
      Есть вариант поближе - в Персидский залив с американцами смотаться, на запах нефти.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 00:33
        Цитата: Lev_Russia
        В Австралии они уже всех победили, теперь в Европу побеждать десантируются..

        Цитата: Pharmacist
        Есть вариант поближе - в Персидский залив с американцами смотаться, на запах нефти.

        Вот почему людям не живётся спокойно? Сидели бы в своей Тьмутаракани тихо, не отсвечивая - глядишь, весь мир сошёл бы с ума, а они бы отсиделись, оазисом благоденствия остались.

        Нет же - охота показать, что "мы не какие-нибудь укутакены", "мы в гуще событий", "мы ОГО-ГО!..."
        Ну, и отловят, с учётом возможностей современного оружия, наравне со всеми.
        А, с учётом военных возможностей Австралии - то, что остальные как-нибудь переживут, Австралии хватит, чтобы отловить аборигенов, которых ещё не успели уничтожить, и учиться у них фигвамы-шалаши на баобабах строить... К истокам, так сказать, возвращаться...
  2. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 00:14
    Куда Австралия намылилась? В Корее и Вьетнаме они уже были.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 00:20
    Австралия в рамках АУКУС вроде как должна платить и напрягаться. Непонятно, зачем тратить такие деньги на корабли с не самыми лучшими характеристиками. Что хотят, остров захватить? Китайцев таким не испугать и к моменту постройки кораблей, ПКР три раза модернизируют.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 00:29
      Младший рядовой
      (Леонид Кузнецов)
      +1
      Сегодня, 00:20
      Новый
      Австралия в рамках АУКУС вроде как должна платить и напрягаться. Непонятно, зачем тратить такие деньги на корабли с не самыми лучшими характеристиками. Что хотят, остров захватить? Китайцев таким не испугать и к моменту постройки кораблей, ПКР три раза модернизируют.
      Вот, вот. Мир сошел с ума. И даже австралийские кенгуру-коалы туда же! Лишнее бабло появилось, и не знают куда его приспособить)?
  4. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 00:37
    Кенгуру насмотрелись фильмов из разряда "Крокодил Данди" и уверовали в некую "австралодоблесть".😁
  5. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 01:06
    4000т ВИ это тяжелый десантный корабль-док?
    Как по мне - наилегчайший. Меньше не бывает.