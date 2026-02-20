Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении денег на курских фортификациях
Ленинский районный суд Курска поставил точку в деле о хищении денег на строительстве фортификаций в Курской области. Бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин получил девять лет колонии общего режима. Его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов – восемь и семь соответственно.
Директор фирмы-подрядчика «КТК Сервис» Андрей Воловиков отправится за решетку на восемь с половиной лет. И всем им придется раскошелиться: штрафы от 600 до 900 тысяч рублей плюс солидарное взыскание 152,8 миллиона в пользу пострадавшего региона.
Суть преступления: деньги, выделенные на строительство фортификаций на госгранице, ушли в карман, а не в бетон и колючую проволоку. Обвинение настаивало, что подрядчик «КТК Сервис» был выбран не случайно – фирма, по сути, пустышка, хозяйственной деятельности не вела и с задачей не справилась. Зато ее руководитель, видимо, отлично справлялся с задачей освоения бюджета.
Подсудимые вины не признали и к хищениям, по их словам, непричастны. Но суд, изучив материалы, решил иначе. Примечательно, что приговор еще не вступил в силу – адвокаты наверняка попробуют оспорить. Однако стоимость арестованного имущества фигурантов позволяет надеяться, что регион если не укрепления, то хотя бы деньги назад получит.
Особый цинизм ситуации в том, что воровали не на строительстве торгового центра или дворца культуры, а на объектах, которые в прямом смысле должны защищать страну. Пока одни рискуют жизнями на передовой, другие «развивают» корпорации, осваивая миллионы, предназначенные для обороны.
