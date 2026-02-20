Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищении денег на курских фортификациях

Ленинский районный суд Курска поставил точку в деле о хищении денег на строительстве фортификаций в Курской области. Бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин получил девять лет колонии общего режима. Его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов – восемь и семь соответственно.

Директор фирмы-подрядчика «КТК Сервис» Андрей Воловиков отправится за решетку на восемь с половиной лет. И всем им придется раскошелиться: штрафы от 600 до 900 тысяч рублей плюс солидарное взыскание 152,8 миллиона в пользу пострадавшего региона.



Суть преступления: деньги, выделенные на строительство фортификаций на госгранице, ушли в карман, а не в бетон и колючую проволоку. Обвинение настаивало, что подрядчик «КТК Сервис» был выбран не случайно – фирма, по сути, пустышка, хозяйственной деятельности не вела и с задачей не справилась. Зато ее руководитель, видимо, отлично справлялся с задачей освоения бюджета.

Подсудимые вины не признали и к хищениям, по их словам, непричастны. Но суд, изучив материалы, решил иначе. Примечательно, что приговор еще не вступил в силу – адвокаты наверняка попробуют оспорить. Однако стоимость арестованного имущества фигурантов позволяет надеяться, что регион если не укрепления, то хотя бы деньги назад получит.

Особый цинизм ситуации в том, что воровали не на строительстве торгового центра или дворца культуры, а на объектах, которые в прямом смысле должны защищать страну. Пока одни рискуют жизнями на передовой, другие «развивают» корпорации, осваивая миллионы, предназначенные для обороны.
  Ирек
    Ирек
    +4
    Сегодня, 17:26
    Таких надо по закону военного времени на виселицу , а у них даже имущество не конфисковали.
    Монтесума
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:09
      Цитата: Ирек
      а у них даже имущество не конфисковали.

      А если прочесть публикацию внимательно?
      Однако стоимость арестованного имущества фигурантов позволяет надеяться, что регион если не укрепления, то хотя бы деньги назад получит.
      Василенко Владимир
        Василенко Владимир
        -1
        Сегодня, 18:15
        Цитата: Монтесума
        Однако стоимость арестованного имущества фигурантов позволяет надеяться, что регион если не укрепления, то хотя бы деньги назад получит.
        я вас умоляю, там основное записано на "мурку", "жучку" и "мышку", через 5 лет выйдут на свободу с чистой совестью и будут смеется над плебеями которые впахивают с утра и до вечера, что бы на еду заработать
  Fitter65
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 17:32
    Бывший глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин получил девять лет колонии общего режима. Его заместители Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов – восемь и семь соответственно.
    Директор фирмы-подрядчика «КТК Сервис» Андрей Воловиков отправится за решетку на восемь с половиной лет. И всем им придется раскошелиться: штрафы от 600 до 900 тысяч рублей плюс солидарное взыскание 152,8 миллиона в пользу пострадавшего региона.
    Можно было короче написать. были помилованы. Они даже не обделались лёгким испугом. Загубив столько жизней.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 17:37
    Самое интересное кто и как контролировал строительство фортификаций в установленные сроки?
    Ведь надо же проверять качество работ...должен быть военный представитель от армии следящий за этим делом...неужели его там не было?
  navigator777
    navigator777
    -1
    Сегодня, 17:45
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Самое интересное кто и как контролировал строительство фортификаций в установленные сроки?
    Ведь надо же проверять качество работ...должен быть военный представитель от армии следящий за этим делом...неужели его там не было?

    Главные виновные в Курской трагедии, подонки, никогда не понесут наказания
  tabex
    tabex
    +1
    Сегодня, 17:47
    Любят наши правители своего собрата чиновника. Мало дали. А надо бы расстрел с отсрочкой или пж с возможностью скостить срок, если деньги вернёт.
  РР_Вернадский
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 17:49
    Особый цинизм ситуации в том, что воровали не на строительстве торгового центра или дворца культуры, а на объектах, которые в прямом смысле должны защищать страну.

    ... а наказание, как за торговый центр или дворец культуры ...
  bon jorno
    bon jorno
    +1
    Сегодня, 17:49
    неужели расстреляли кого то...
  Александр Х
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 17:49
    А почему нельзя квалифицировать по ст. 275 УК РФ Государственная измена?

    В соответствии со статьей 275 УК РФ

    Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации... помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации
    А как квалифицировать, как не оказанте помощи противнику в захвате части территории России путем не возведения необходимых оборонительных сооружений...
    И это плвлекло гибель многих военных и гражданских лиц РФ...

    Какой то добренький суд.
    navigator777
      navigator777
      0
      Сегодня, 18:06
      Ну вы даёте, это ещё доказать надо, что цель была не украсть а именно навредить, но в любом случае был заказчик работ, наблюдатели за выполнением, приёмщик, давайте этих персонажей тоже за измену, вза преступный сговор с этими ворами, вот это будет справедливо тогда. А так получается что эти гражданские люди сами там себе чего то строили по своему усмотрению и безнадзорно и разворовали все укрепления у бедных несчастных солдатиков, не дав им выполнить свой долг, предатели короче.
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:50
    Пока одни рискуют жизнями на передовой, другие «развивают» корпорации, осваивая миллионы, предназначенные для обороны.

    "Лаврентий, что полагается таким товарищам ?"
    "Десять лет без права переписки товарищ Сталин".
  Фразах
    Фразах
    +1
    Сегодня, 17:50
    Показательная порка. Осталось привлечь ещё 99,9% фигурантов к ответственности. Но там походу железобетонная броня.
    Василенко Владимир
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Фразах
      Показательная порка

      это не порка, так в угол поставили и пожурили
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:12
    восемь с половиной лет. И всем им придется раскошелиться: штрафы от 600 до 900 тысяч рублей плюс солидарное взыскание 152,8 миллиона в пользу пострадавшего региона.
    это насмешка над здравым смыслом, огромное количество погибших мирных жителей и военных защищавших регион, репутационные потери страны, финансовые и моральные потери местного населения и за все это 8 лет?!!!!!!!