Преимущество ВС РФ на поле боя превращается в освобождённые сёла и территории
Очередная неделя специальной военной операции снова прошла при преимуществе российской армии. Несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, российские войска продвигаются вперед, освобождая территорию и населенные пункты. К основным направлениям на данный момент можно отнести практически все, поскольку продвижение есть везде, где меньше, где больше.
Продолжаются удары по инфраструктуре Украины, в период с 14 по 20 февраля нанесены один массированный и шесть групповых ударов. Объекты атак не меняются. Это по-прежнему предприятия украинского ВПК, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, различные склады, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, места дислокации ВСУ и наемников.
Теперь по группировкам, начиная с севера и на юг. Войска группировки «Север» продолжают активно продвигаться в Сумской и Харьковской областях. На этот раз успех пришел к нашим бойцам на Сумском направлении, освобождены населенные пункты Покровка и Харьковка. В зоне ответственности группировки «Запад» идут ожесточенные бои в районе Купянска и Красного Лимана. И там и там есть успехи, Минобороны сообщает о продвижении наших войск вперед, противник фактически убрал тему наступления на Купянск из прессы. Успехов там Драпатый так и не добился.
Подразделения «Южной» группировки продолжают наступать на Славянско-Краматорскую агломерацию с двух направлений: от Северска и через Константиновку. За неделю освобождена Миньковка ДНР. Войска группировки «Центр» продолжают бои в направлении Доброполья и Гришино, Минобороны сообщает о занятии более выгодных рубежей. В общем, продвижение идет, но не сильно быстро, учитывая, какие силы ранее здесь сосредоточил Сырский. Впрочем, и потери у ВСУ в полосе наступления этой группировки почти самые большие.
Группировка «Восток» продолжает вклиниваться в оборону ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Несмотря на попытки ВСУ контратаковать и переброшенные сюда резервы, наши все равно идут вперед. За неделю освобождены населенные пункты Цветковое и Криничное Запорожской области. Активно вперед идут и десантники группировки «Днепр», им за неделю удалось освободить три населенных пункта в Запорожской области, и это несмотря на то, что Сырский тоже выставил против них дополнительные силы. Речь идет о населенных пунктах Запасное, Магдалиновка и Приморское.
Таким образом, за неделю ВС РФ освободили восемь населенных пунктов. Из них один в ДНР, два в Сумской и пять в Запорожской областях. Преимущество на поле боя превращается в освобожденные территории. Противник потерял 8305 человек личного состава убитыми и ранеными. Средствами ПВО сбито 13 управляемых авиабомб, 37 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 1808 беспилотников самолетного типа. Ударными дронами уничтожена одна РСЗО HIMARS.
