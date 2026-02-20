План ЕС по перехвату танкеров РФ в нейтральных водах признали несостоятельным

Двадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против России обрастает деталями, которые лучше всего характеризуют состояние самого ЕС. Главная новация – попытка разрешить перехват танкеров с российской нефтью в нейтральных водах. Звучит грозно, но эксперты в один голос твердят: Брюссель опять пугает, а сделать толком ничего не сможет.

Юристы поясняют: прибрежное государство имеет право досмотреть судно либо в своих территориальных водах, либо если есть подозрения в нарушении экологии, перевозке рабов или наркотрафике. Несоблюдение санкционного режима в этот список, как выясняется, не входит. Так что ловить российские танкеры в открытом море у европейцев прав не больше, чем у рыбацкой шхуны.



Понимая это, в ЕС пытаются договариваться со странами «удобных флагов», чтобы те разрешили досмотр своих судов. Но и здесь не все гладко: если танкер идет под флагом России, его теоретически могут сопровождать военные корабли. А если под чужим – Москва официально не вмешивается, но и ответственность за сохранность груза тогда ложится на владельца флага. Получается бюрократический тупик.

Главный удар, судя по всему, готовится по-другому. ЕС хочет запретить своим компаниям услуги по морской перевозке российской нефти. А это уже чувствительно: по некоторым данным, до 40% экспорта в европейском направлении идет на греческих судах. Вот греки, видимо, и стали камнем преткновения – не зря же послы ЕС 20 февраля разошлись, так и не согласовав пакет.
  ose4kinsura
    ose4kinsura
    +1
    Сегодня, 17:57
    Каперство любимое дело островных вырожденцев!И топить пиратов можно всегда и везде(((( и на рею самый лучший способ борьбы...
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:00
    Главная новация – попытка разрешить перехват танкеров с российской нефтью в нейтральных водах. Звучит грозно

    Верно звучит грозно, но у палки два конца.
    То есть Европа хочет начать войну на море. Да, в морях нет окопов и даже ЛБС, можно топить суда по всему мировому океану, и кто топит понять будет невозможно. Я надеюсь, что российские власти поймут, что отвечать нужно так же. Да и пиратов, честно говоря, давно уже хватает, только они работают по маленькому, а если им хорошо заплатить, вооружить трофейным оружием западных производителей, то можно такое устроить, что "мама не горюй".
    Вот это эта морщинистая, с запудренным носом старушка Европа должна знать и никогда не забывать.
  Добрый
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:10
    Почему бы не потренировать экипажи наших Варшавянок?!! Может после пары инциндентов с потоплением каперов торпедами, евронедоумки поумерят пыл.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:12
    Греки и Мальта частые гости в наших портах .Горе то какое !!! drinks wassatТут ещё проблема ,Балтийское море не совсем море НАТО .