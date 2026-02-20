План ЕС по перехвату танкеров РФ в нейтральных водах признали несостоятельным

Двадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против России обрастает деталями, которые лучше всего характеризуют состояние самого ЕС. Главная новация – попытка разрешить перехват танкеров с российской нефтью в нейтральных водах. Звучит грозно, но эксперты в один голос твердят: Брюссель опять пугает, а сделать толком ничего не сможет.Юристы поясняют: прибрежное государство имеет право досмотреть судно либо в своих территориальных водах, либо если есть подозрения в нарушении экологии, перевозке рабов или наркотрафике. Несоблюдение санкционного режима в этот список, как выясняется, не входит. Так что ловить российские танкеры в открытом море у европейцев прав не больше, чем у рыбацкой шхуны.Понимая это, в ЕС пытаются договариваться со странами «удобных флагов», чтобы те разрешили досмотр своих судов. Но и здесь не все гладко: если танкер идет под флагом России, его теоретически могут сопровождать военные корабли. А если под чужим – Москва официально не вмешивается, но и ответственность за сохранность груза тогда ложится на владельца флага. Получается бюрократический тупик.Главный удар, судя по всему, готовится по-другому. ЕС хочет запретить своим компаниям услуги по морской перевозке российской нефти. А это уже чувствительно: по некоторым данным, до 40% экспорта в европейском направлении идет на греческих судах. Вот греки, видимо, и стали камнем преткновения – не зря же послы ЕС 20 февраля разошлись, так и не согласовав пакет.

