«Большая ошибка»: постпред США предостерёг Европу от закупок собственного оружия

Постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер предостерег Европу от «серьезной ошибки», по его мнению, выражающейся в предпочтении к закупкам собственных, а не американских вооружений.

В интервью изданию Bloomberg Паздер заявил, что правило «Сделано в Европе» будет прямо противоречить не только условиям, но и духу согласованного в Шотландии рамочного соглашения о торговле.



Американский постпред:
Думаю, это будет серьезной ошибкой. Я сказал бы, особенно в сфере обороны.


Как отмечает американская пресса, США еще в начале февраля пригрозили Европе ответными мерами, если те будут закупать свое, а не американское оружие. Вашингтон решительно выступает против любых изменений в Директиве, препятствующей любым ограничениям возможностей американского ВПК. Администрация США считает недопустимой поддержку правительствами стран Евросоюза собственной военной промышленности. Американцы прямо называют стремление Европы развивать собственный ВПК «протекционистской и дискриминационной политикой», направленной на вытеснение американских компаний со своего рынка.

При этом Белый дом требует от европейских членов НАТО тратить на оборону не менее 5% от ВВП, закупая вооружения у американских производителей. Однако не все страны ЕС согласны с этим требованием США и в ущерб американским интересам стремятся закупать вооружения и военную технику преимущественно европейского производства.
  1. РР_Вернадский Звание
    РР_Вернадский
    +1
    Сегодня, 17:52
    Взаимоотношение между США и Европой можно описать как общение шерифа, с позором выгнанного из посёлка, с кучкой стукачей
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: РР_Вернадский
      Взаимоотношение между США и Европой можно описать как общение шерифа, с позором выгнанного из посёлка, с кучкой стукачей

      "А где ж я столоваться буду?" (с)
      Я понимаю, что США найдут, куда без Европы своё оружие пристроить. И Европа, рано или поздно, сможет своими силами заместить американское оружие - при Гитлере же смогла.
      Но вот так, прямо сейчас, отрезать от Америки европейский рынок, немалая часть которого - Украина... Это более, чем серьёзно и Трамп им горла грызть за это будет.

      Что-то мне подсказывает, что блефует Европа. И им СЛИШКОМ дорого самим всё это делать, да и Америка не разрешит так вот своевольничать.
      Шериф - он на то и шериф, что у него "кольт" есть. Из которого он один в посёлке может стрелять на ЗАКОННОМ основании.
  2. Аригин Звание
    Аригин
    0
    Сегодня, 17:54
    Невидимая рука рынка вооружений выразила озабоченность.
  3. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:55
    Постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер предостерег Европу от «серьезной ошибки», по его мнению, выражающейся в предпочтении к закупкам собственных, а не американских вооружений.

    Конечно. Такие деньжищи и мимо пин дос ного хавальника. А откаты пин дос ные корпорации с чего будут политикам платить? laughing
  4. алек Звание
    алек
    0
    Сегодня, 18:05
    противоречить не только условиям, но и духу согласованного в Шотландии рамочного соглашения о торговле.

    Это когда под радостный визг немецкой гинекологини нагнули ЕС на дохреналярды долларов?