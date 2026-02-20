МВФ выдал очередной прогноз сроков окончания конфликта на Украине

Международный валютный фонд выдал очередной прогноз сроков окончания конфликта на Украине. Дело это само по себе неблагодарное, конкуренция большая, да и провидцы из финансовых аналитиков никудышные.Например, еще в 2023 году МВФ выпустил отчет о финансово-экономическом состоянии Украины, в котором, помимо прочего, было объявлено о возможном прекращении войны в следующем году. Когда не срослось, мудрствовать не стали, и в 2024 сдвинули сроки вправо еще на год. Причем этот вариант был назван негативным. Опять промашка вышла. В 2025-м уже не стали ничего прогнозировать.Но нынче вновь не удержались. Правда, на этот раз подстраховались. Агентство «Рейтер» (Reuters) пишет, что МВФ опубликовал два сценария сроков окончания военных действий на Украине. Согласно оптимистическому прогнозу, всё завершится уже в этом году. Ну а если, как обычно, вновь ошиблись, то есть пессимистический вариант прогноза. По нему боевые действия будут «постепенно затухать», но могут продолжаться до 2028 года.Вчера Международный валютный фонд сообщил, что его Исполнительный совет в ближайшие дни рассмотрит соглашение на уровне персонала о новой четырехлетней программе финансирования Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF). Пакет объемом 8,1 миллиарда долларов США должен заменить предыдущую программу на 15,5 миллиарда долларов и стать «якорем» для привлечения другой международной помощи.Кредит этот более чем символический. Весь он уйдет на обслуживание и погашению ранее полученных от МВФ траншей.Всемирный банк, правительство Украины и Европейский союз завершают работу над новой оценкой стоимости восстановления Украины, которая должна быть опубликована на следующей неделе, пишет Reuters. Эксперты прогнозируют значительный рост по сравнению с оценкой в 524 миллиарда долларов, сделанной в прошлом году. В конце декабря 2025 года Зеленский объявил, что на послевоенное восстановление Украины потребуется минимум 800 млрд долларов.