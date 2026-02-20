Трамп угрожает ответными мерами на ограничение поставок оружия из США в Европу
Американский президент Дональд Трамп угрожает ответными мерами на возможное ограничение поставок оружия из США в Европу. Он не допустит, чтобы американским оборонным компаниям ограничили доступ на европейский рынок вооружений.
Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на оказавшийся у него в распоряжении официальный документ.
В опубликованной статье сказано следующее:
В Европе уже задумались над вопросом «импортозамещения» в оборонной сфере и ограничения американских поставок, но Пентагон такие размышления категорически не одобряет.
Журналисты находят в политике Вашингтона по отношению к ЕС нечто парадоксальное. Он требует от Брюсселя большей самостоятельности, но не хочет, чтобы его зависимость от США ослабла.
СМИ так описывает этот «парадокс»:
Ранее издание сообщало, ссылаясь на оборонное ведомство ФРГ, что европейцы рассматривают идею отказа от самолетов ДРЛО, выпускаемых американской компанией Boeing. Они хотят, чтобы их заменила техника, произведенная в странах ЕС.
Информация