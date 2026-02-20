Трамп угрожает ответными мерами на ограничение поставок оружия из США в Европу

Американский президент Дональд Трамп угрожает ответными мерами на возможное ограничение поставок оружия из США в Европу. Он не допустит, чтобы американским оборонным компаниям ограничили доступ на европейский рынок вооружений.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на оказавшийся у него в распоряжении официальный документ.



В опубликованной статье сказано следующее:

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС предпочтет отечественных производителей в рамках перевооружения континента.

В Европе уже задумались над вопросом «импортозамещения» в оборонной сфере и ограничения американских поставок, но Пентагон такие размышления категорически не одобряет.

Журналисты находят в политике Вашингтона по отношению к ЕС нечто парадоксальное. Он требует от Брюсселя большей самостоятельности, но не хочет, чтобы его зависимость от США ослабла.

СМИ так описывает этот «парадокс»:

В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний.

Ранее издание сообщало, ссылаясь на оборонное ведомство ФРГ, что европейцы рассматривают идею отказа от самолетов ДРЛО, выпускаемых американской компанией Boeing. Они хотят, чтобы их заменила техника, произведенная в странах ЕС.
