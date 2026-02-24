Украинский капитализм: из старого советского истребителя сварганить наземный ЗРК средней дальности
ЗРК «Шершень» в полном составе
Украина провела испытания зенитного ракетного комплекса «Шершень» с использованием пяти типов ракет, включая ракеты советского производства, ракеты из импортных поставок и ракеты украинского производства. К пяти типам ракет, вероятно, относятся: советские Р-27 с тепловой (инфракрасная ГСН) и полуактивной РЛ ГСН (средней дальности), Р-73 (малой дальности), американские AIM-7 E/F/G/M/P/R Sparrow (средней дальности) и AIM-9 L/M/P/R/X. Если поставлялись Францией ракеты Magic 2 вместе с истребителями «Мираж-2000», то эти ракеты тоже подойдут. Нужно отметить, что это далеко не первая попытка приземлить или приводнить ракеты «воздух-воздух». Первыми были американцы, ещё в начале 1960-х предпринята попытка сделать морской ЗРК на базе ракет «воздух-воздух» Sparrow, увенчавшаяся успехом – получился очень удачный морской ЗРК RIM-7 Sea Sparrow. Тайвань в настоящее время использует наземный вариант морского ЗРК Sea Sparrow в составе системы ПВО Skyguard. Армия США создала свой вариант наземного ЗРК малой дальности MIM-72 Chaparral на базе ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.
Тайваньский ЗРК Skyguard – Sparrow
Мультикалиберная платформа призвана снизить зависимость от одного поставщика ракет в условиях продолжающегося дефицита зенитных ракет, вызванного непрекращающимися российскими воздушными атаками.
Согласно сообщению украинского оборонного издания «Милитарный», Украина разработала и испытала новую мультикалиберную систему ПВО под названием «Шершен».
Главным «разработчиком» и системным интегратором является компания, входящая в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (НАУДИ), которая сотрудничает с несколькими украинскими фирмами, отвечающими за системы наведения и управления ракетами, а также за интеграцию радаров и пусковых установок.
В сообщении «Милитарный» говорится, что зенитно-ракетный комплекс «Шершен» (название с украинского переводится как «Шершень») был испытан с пятью типами ракет. В их число входят ракеты советского производства, ракеты иностранного производства и перспективные ракеты украинской разработки. Система спроектирована таким образом, чтобы с одной пусковой установки можно было использовать ракеты разных типов.
Сергей Гончаров, генеральный директор НАУДИ, объяснил логику этой концепции:
На переднем плане Р-27Т и Р-27Р
На опубликованных «Милитарным» фотографиях показана пусковая установка, оснащенная двумя ракетами Р-27: одна с инфракрасной ГСН, вторая с полуактивной РЛ ГСН. Р-27 (кодовое обозначение НАТО AA-10 Alamo) — ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, первоначально разработанная в Советском Союзе, а затем адаптированная в ряде стран для использования в качестве ЗУР для наземной системы противовоздушной обороны.
Украина столкнулась с острой нехваткой зенитных ракет в условиях интенсивных боевых действий и непрекращающихся крупномасштабных воздушных атак со стороны России. Существующие на вооружении Украины системы ПВО западного и советского производства привязаны к конкретным производителям и запасам ракет. В отсутствие совместимых ракет пусковые установки простаивают во время повторяющихся атак в ожидании поставок.
Система ПВО «Шершень» построена на объедках с «советского стола», доставшихся УССР от Великого СССР. После распада Советского Союза ВВС Украины унаследовали около 66-70 самолетов Су-27 первых серий, выпуска 1980-х годов. Нехватка средств, а также высокие требования к техническому обслуживанию Су-27 привели к дефициту запасных частей и ненадлежащему сервисному обслуживанию, в результате чего по состоянию на 2019 год на вооружении находилось около 34 лётных экземпляра, большая часть из них уже потеряна в ходе конфликта. Минимум 35 списанных в 2000-х годах самолётов в украинских закромах имелось, вот они-то, а точнее – их прицельное оборудование (СУВ), пусковые пилоны ракет «воздух-воздух» – и послужили основой будущих наземных эрзац-ЗРК средней дальности. «На безрыбье и рак рыба» – точнее не скажешь.
В состав прицельного комплекса РЛПК-27 истребителя Су-27 входила импульсно-доплеровская РЛС Н001, которая оснащена антенной Кассегрена диаметром 975 мм (1076 мм) с механическим сканированием по азимуту и углу места, и способна обнаруживать воздушные и наземные цели в условиях активных помех. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» в переднюю полусферу (на встречных курсах) — 80-100 км, в заднюю полусферу (на догонных курсах) — 30-40 км. Может одновременно сопровождать на проходе до 10 воздушных целей и обеспечивать перехват одной, представляющей наибольшую угрозу. Диапазон высот обнаруживаемых целей в телесном угле 120° от 50-100 м до 27 км. Работой РЛПК-27 управляет БЦВМ Ц100. РЛП Н001 для Су-27 был разработан ОКБ под руководством Виктора Гришина.
Первоначальная конструкция, известная как «Меч», предполагала использование передовых технологий, разработанных для экспериментальной программы радаров «Союз» под общим кураторством НПО «Исток». Планировалось, что он будет иметь много общего с РЛП Н019 «Рубин» МиГ-29. Н001 имеет антенну типа «кросс-кассегрейн» диаметром 1,075 м. Импульсно-доплеровская конструкция, работающая на волне в диапазоне 3 см с использованием средних и высоких частот повторения импульсов для оптимального обзора вниз, обеспечивает дальность поиска 80-100 км по цели с ЭПР 3 м² в ППС и 140 км по бомбардировщику с ЭПР 15 м² (Ил-28). РЛП может отслеживать (брать на АС) цель 3 м² на дальности до 65 км. При одновременной работе в режиме «поиск» и АС дальность поиска цели с ЭПР 3 м² снижается до 40 км. Азимутальные пределы составляют ±60°. Первые серийные образцы имели среднее время безотказной работы (MTBF) всего 5 часов, но более поздние модификации достигли 100 часов; в конечном итоге MTBF было увеличено до 200 часов. Для своего времени очень неплохой радар, лучше, чем AN/APG-63 истребителя F-15A.
Ракета Р-27 (АА-10 Alamo) — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (Москва). Выпускается компанией «Артем» (Киев) и компанией «Вымпел» (Москва). При этом «Артем» осуществлял только конечную сборку изделия, комплектуя головную часть (изделие 1101) двигателем и боевой частью. Р-27 обеспечивает перехват самолётов и БПЛА в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет. Р-27 выпускается в версиях с инфракрасным наведением/ИК (Р-27Т, Р-27ЭТ) и полуактивным радиолокационным наведением/SARH (Р-27Р, Р-27ЭР). Ракеты семейства Р-27 производятся как российскими, так и украинскими производителями. Ракета Р-27 устанавливается на истребители МиГ-29 и Су-27, Су-30 и Су-35. Ракета Р-27 также производится по лицензии в Китае. Серийное производство Р-27 («изделие 470») организовано в 1984 году. В 1987 году ракета принята на вооружение (в вариантах Р-27ЭР и Р-27ЭТ). Модификации:
Р-27Р — вариант с полуактивной РЛ ГСН 9Б1101К. Дальность захвата цели с ЭПР 3 м² – 25 км (при секторе захвата цели 100 градусов), для поражения воздушных целей, в том числе при помеховом противодействии противника. Дальность пуска – 0,5-70 км.
Р-27ЭР — (Э – энерговооружённая) вариант с полуактивной РЛ ГСН увеличенной дальности. Ракета большего калибра – 260 мм вместо 230 мм у Р-27 и на 990 мм длиннее. Дальность пуска – 0,5-95 км. На вооружении в ВВС СССР с 1990 года.
Р-27Т — вариант с ИК ГСН. Дальность пуска – 50 км.
Р-27ЭТ — вариант с ИК ГСН и увеличенной дальностью пуска. Стартовый вес — 343 кг. Дальность пуска – 90 км. На вооружении в ВВС СССР с 1990 года.
Р-27П — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032, для поражения радиоизлучающих воздушных целей, обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска – 72 км.
Р-27ЭП — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032 и увеличенной дальностью пуска, для поражения радиоизлучающих воздушных целей, обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска – 110 км.
Дальность пуска ЗУР в наземном варианте не будет превышать для варианта Р-27Р/Т – 20-25 км, а для варианта Р-27ЭР/ЭТ – 35-40 км.
Придерживаясь концепции совместимости с различными калибрами, благодаря возможности использования различных типов ракет на одной пусковой установке, украинские «разработчики» стремились снизить зависимость от одного поставщика и расширить ассортимент доступных боеприпасов, включая устаревшие советские запасы и импортные ракеты.
