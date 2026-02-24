Украинский капитализм: из старого советского истребителя сварганить наземный ЗРК средней дальности

6 126 28
Украинский капитализм: из старого советского истребителя сварганить наземный ЗРК средней дальности
ЗРК «Шершень» в полном составе


Украина провела испытания зенитного ракетного комплекса «Шершень» с использованием пяти типов ракет, включая ракеты советского производства, ракеты из импортных поставок и ракеты украинского производства. К пяти типам ракет, вероятно, относятся: советские Р-27 с тепловой (инфракрасная ГСН) и полуактивной РЛ ГСН (средней дальности), Р-73 (малой дальности), американские AIM-7 E/F/G/M/P/R Sparrow (средней дальности) и AIM-9 L/M/P/R/X. Если поставлялись Францией ракеты Magic 2 вместе с истребителями «Мираж-2000», то эти ракеты тоже подойдут. Нужно отметить, что это далеко не первая попытка приземлить или приводнить ракеты «воздух-воздух». Первыми были американцы, ещё в начале 1960-х предпринята попытка сделать морской ЗРК на базе ракет «воздух-воздух» Sparrow, увенчавшаяся успехом – получился очень удачный морской ЗРК RIM-7 Sea Sparrow. Тайвань в настоящее время использует наземный вариант морского ЗРК Sea Sparrow в составе системы ПВО Skyguard. Армия США создала свой вариант наземного ЗРК малой дальности MIM-72 Chaparral на базе ракеты «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.




Тайваньский ЗРК Skyguard – Sparrow

Мультикалиберная платформа призвана снизить зависимость от одного поставщика ракет в условиях продолжающегося дефицита зенитных ракет, вызванного непрекращающимися российскими воздушными атаками.

Согласно сообщению украинского оборонного издания «Милитарный», Украина разработала и испытала новую мультикалиберную систему ПВО под названием «Шершен».

Главным «разработчиком» и системным интегратором является компания, входящая в Национальную ассоциацию оборонной промышленности Украины (НАУДИ), которая сотрудничает с несколькими украинскими фирмами, отвечающими за системы наведения и управления ракетами, а также за интеграцию радаров и пусковых установок.

В сообщении «Милитарный» говорится, что зенитно-ракетный комплекс «Шершен» (название с украинского переводится как «Шершень») был испытан с пятью типами ракет. В их число входят ракеты советского производства, ракеты иностранного производства и перспективные ракеты украинской разработки. Система спроектирована таким образом, чтобы с одной пусковой установки можно было использовать ракеты разных типов.

Сергей Гончаров, генеральный директор НАУДИ, объяснил логику этой концепции:

Это устраняет зависимость от одного поставщика, поскольку они работают в конкурентной среде и хотят привязать заказчика к себе на десятилетия. И тогда возникает ситуация, когда, условно, есть пусковые установки, но нет ракет, а объемы производства ракет, во-первых, невелики, а во-вторых, они с каждым годом становятся все дороже.


На переднем плане Р-27Т и Р-27Р

На опубликованных «Милитарным» фотографиях показана пусковая установка, оснащенная двумя ракетами Р-27: одна с инфракрасной ГСН, вторая с полуактивной РЛ ГСН. Р-27 (кодовое обозначение НАТО AA-10 Alamo) — ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, первоначально разработанная в Советском Союзе, а затем адаптированная в ряде стран для использования в качестве ЗУР для наземной системы противовоздушной обороны.

Украина столкнулась с острой нехваткой зенитных ракет в условиях интенсивных боевых действий и непрекращающихся крупномасштабных воздушных атак со стороны России. Существующие на вооружении Украины системы ПВО западного и советского производства привязаны к конкретным производителям и запасам ракет. В отсутствие совместимых ракет пусковые установки простаивают во время повторяющихся атак в ожидании поставок.

Система ПВО «Шершень» построена на объедках с «советского стола», доставшихся УССР от Великого СССР. После распада Советского Союза ВВС Украины унаследовали около 66-70 самолетов Су-27 первых серий, выпуска 1980-х годов. Нехватка средств, а также высокие требования к техническому обслуживанию Су-27 привели к дефициту запасных частей и ненадлежащему сервисному обслуживанию, в результате чего по состоянию на 2019 год на вооружении находилось около 34 лётных экземпляра, большая часть из них уже потеряна в ходе конфликта. Минимум 35 списанных в 2000-х годах самолётов в украинских закромах имелось, вот они-то, а точнее – их прицельное оборудование (СУВ), пусковые пилоны ракет «воздух-воздух» – и послужили основой будущих наземных эрзац-ЗРК средней дальности. «На безрыбье и рак рыба» – точнее не скажешь.

В состав прицельного комплекса РЛПК-27 истребителя Су-27 входила импульсно-доплеровская РЛС Н001, которая оснащена антенной Кассегрена диаметром 975 мм (1076 мм) с механическим сканированием по азимуту и углу места, и способна обнаруживать воздушные и наземные цели в условиях активных помех. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» в переднюю полусферу (на встречных курсах) — 80-100 км, в заднюю полусферу (на догонных курсах) — 30-40 км. Может одновременно сопровождать на проходе до 10 воздушных целей и обеспечивать перехват одной, представляющей наибольшую угрозу. Диапазон высот обнаруживаемых целей в телесном угле 120° от 50-100 м до 27 км. Работой РЛПК-27 управляет БЦВМ Ц100. РЛП Н001 для Су-27 был разработан ОКБ под руководством Виктора Гришина.

Первоначальная конструкция, известная как «Меч», предполагала использование передовых технологий, разработанных для экспериментальной программы радаров «Союз» под общим кураторством НПО «Исток». Планировалось, что он будет иметь много общего с РЛП Н019 «Рубин» МиГ-29. Н001 имеет антенну типа «кросс-кассегрейн» диаметром 1,075 м. Импульсно-доплеровская конструкция, работающая на волне в диапазоне 3 см с использованием средних и высоких частот повторения импульсов для оптимального обзора вниз, обеспечивает дальность поиска 80-100 км по цели с ЭПР 3 м² в ППС и 140 км по бомбардировщику с ЭПР 15 м² (Ил-28). РЛП может отслеживать (брать на АС) цель 3 м² на дальности до 65 км. При одновременной работе в режиме «поиск» и АС дальность поиска цели с ЭПР 3 м² снижается до 40 км. Азимутальные пределы составляют ±60°. Первые серийные образцы имели среднее время безотказной работы (MTBF) всего 5 часов, но более поздние модификации достигли 100 часов; в конечном итоге MTBF было увеличено до 200 часов. Для своего времени очень неплохой радар, лучше, чем AN/APG-63 истребителя F-15A.

Ракета Р-27 (АА-10 Alamo) — советская управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности, разработанная предприятием ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова (Москва). Выпускается компанией «Артем» (Киев) и компанией «Вымпел» (Москва). При этом «Артем» осуществлял только конечную сборку изделия, комплектуя головную часть (изделие 1101) двигателем и боевой частью. Р-27 обеспечивает перехват самолётов и БПЛА в дальнем и ближнем воздушном бою, а также крылатых ракет. Р-27 выпускается в версиях с инфракрасным наведением/ИК (Р-27Т, Р-27ЭТ) и полуактивным радиолокационным наведением/SARH (Р-27Р, Р-27ЭР). Ракеты семейства Р-27 производятся как российскими, так и украинскими производителями. Ракета Р-27 устанавливается на истребители МиГ-29 и Су-27, Су-30 и Су-35. Ракета Р-27 также производится по лицензии в Китае. Серийное производство Р-27 («изделие 470») организовано в 1984 году. В 1987 году ракета принята на вооружение (в вариантах Р-27ЭР и Р-27ЭТ). Модификации:

Р-27Р — вариант с полуактивной РЛ ГСН 9Б1101К. Дальность захвата цели с ЭПР 3 м² – 25 км (при секторе захвата цели 100 градусов), для поражения воздушных целей, в том числе при помеховом противодействии противника. Дальность пуска – 0,5-70 км.

Р-27ЭР — (Э – энерговооружённая) вариант с полуактивной РЛ ГСН увеличенной дальности. Ракета большего калибра – 260 мм вместо 230 мм у Р-27 и на 990 мм длиннее. Дальность пуска – 0,5-95 км. На вооружении в ВВС СССР с 1990 года.

Р-27Т — вариант с ИК ГСН. Дальность пуска – 50 км.

Р-27ЭТ — вариант с ИК ГСН и увеличенной дальностью пуска. Стартовый вес — 343 кг. Дальность пуска – 90 км. На вооружении в ВВС СССР с 1990 года.

Р-27П — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032, для поражения радиоизлучающих воздушных целей, обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска – 72 км.

Р-27ЭП — ракета с пассивной радиолокационной головкой самонаведения 9Б1032 и увеличенной дальностью пуска, для поражения радиоизлучающих воздушных целей, обеспечивая поражение самолётов, ставящих активные помехи. Дальность пуска – 110 км.

Дальность пуска ЗУР в наземном варианте не будет превышать для варианта Р-27Р/Т – 20-25 км, а для варианта Р-27ЭР/ЭТ – 35-40 км.

Придерживаясь концепции совместимости с различными калибрами, благодаря возможности использования различных типов ракет на одной пусковой установке, украинские «разработчики» стремились снизить зависимость от одного поставщика и расширить ассортимент доступных боеприпасов, включая устаревшие советские запасы и импортные ракеты.
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bongo Звание
    Bongo
    +7
    Сегодня, 03:29
    Сергей, в большинстве случаев с удовольствием Вас читаю, но не в этот раз! negative
    Давайте писать статьи на темы в которых мы разбирается? В этой публикации у вас много ляпов и вообще о чём она? Эта тема многократно "пережевана".
    Вот наиболее "выдающийся" ляп:
    На переднем плане Р-27Т и Р-27Р
    (фото ниже)
    На этом фото ПУ Skyguard с ЗУР Sparrow или Aspide. Не понятно, как эти ракеты можно спутать с Р-27? Форма крыла отличается кардинально!
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 03:36
      Цитата: Bongo
      Не понятно, как эти ракеты можно спутать с Р-27? Форма крыла отличается кардинально!

      Как понимаю это просто ошибка в подписи к фото. Уже все поменяли.
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +2
        Сегодня, 03:40
        Цитата: Дырокол
        Как понимаю это просто ошибка в подписи к фото. Уже все поменяли

        Возможно, что так. Но тема раскрыта слабо!
      2. Hexenmeister Звание
        Hexenmeister
        0
        Сегодня, 09:25
        Только еще и типы ракет в подписи нужно поменять местами, сначала полуактивная радиолокационная, а потом уже тепловая.
    2. sergeyketonov Звание
      sergeyketonov
      +7
      Сегодня, 03:47
      Сергей, Доброе утро ! (у нас глубокая ночь ещё) . Я прошу прощения, я виноват. Дело в том, что я до сих пор не разобрался, как фото размещать в этой системе, здесь сильно сложнее чем в "ворде". И я их просто насыпаю фотки на сайт и ребята-редакторы сами размещают, в первом варианте напутали. Сейчас исправили - молодцы, оперативно. Ещё раз прошу прощения !
      1. Bongo Звание
        Bongo
        +6
        Сегодня, 03:54
        Здравствуйте, Сергей!
        Уровень профессионализма авторов которые пишут для ВО к сожалению очень сильно упал. Тем более обидно, когда такие косяки появляются в вашей публикации. Да и тему эту можно было раскрыть существенно больше и обойтись без ненужных в публикации деталей.Какое отношение к наземной станции наведения имеют БРЛС установленные на МиГ-29 и Су-27? Там несколько иные режимы работы и дальности.

        Не то, что бы я великий специалист в этом вопросе, но если в будущем решите писать про ПВО, можете предварительно присылать текст мне. Помогу чем смогу.
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          +4
          Сегодня, 08:00
          Цитата: Bongo
          Тем более обидно, когда такие косяки появляются в вашей публикации.

          Ну,автор старается...автор учится...он больше не будет ! А косяки встречаются и у вас !
          1. Bongo Звание
            Bongo
            0
            Сегодня, 09:14
            Цитата: Nikolaevich I
            А косяки встречаются и у вас !

            Дабы не быть голословным Вас не затруднит процитировать косяки такого рода?
            1. Nikolaevich I Звание
              Nikolaevich I
              0
              Сегодня, 09:35
              Я не записывал специально в отдельную "книжечку" эти косяки...по возможности о них я сообщал вам сразу в комментах." Навскидку" могу вспомнить один : ваше заявление о 82-мм гранате к РПГ-2 ! К РПГ-2 "идёт" 80-мм граната ! Об этом я сообщал вам несколько лет назад ,когда вы выдавали серию статей "Противотанковые средства советской пехоты" и недавно , когда появились : "Противотанковые средства израильской армии" (или как там точнее?) Вы это проигнорировали в первый раз и повторили свою ошибку во второй раз ! Похоже,вы не любите признавать свои ошибки,в отличии от Кетонова !
              1. Bongo Звание
                Bongo
                0
                Сегодня, 09:39
                Цитата: Nikolaevich I
                Навскидку" могу вспомнить один : ваше заявление о 82-мм гранате к РПГ-2 ! К РПГ-2 "идёт" 80-мм граната !

                Да, и вы тут совершенно правы! Рад за вас!
                Цитата: Nikolaevich I
                Я не записывал специально в отдельную "книжечку" эти косяки...по возможности о них я сообщал вам сразу в комментах.

                Одын раз!
                Но вы пишите про "косяки" во множественном числе. Дабы не слыть балоболом будьте пожалуйста аккуратней в формулировках. wink
                1. Nikolaevich I Звание
                  Nikolaevich I
                  +1
                  Сегодня, 09:50
                  Цитата: Bongo
                  Одын раз!

                  Да бросьте ! Не "одын" раз ! Еще раз повторяю : не записывал специально косяки в "книжечку", но"множественность" помню. А своим ответом вы подтвердили моё мнение: Не любите вы признавать свои ошибки !
                  1. Bongo Звание
                    Bongo
                    0
                    Сегодня, 09:54
                    Цитата: Nikolaevich I
                    Да бросьте ! Не "одын" раз !

                    Никто не безупречен! Даже вы! Впрочем, обратил внимание, что с некоторых пор вы относитесь ко мне очень предвзято. Когда я вам успел в душу плюнуть?
                    Цитата: Nikolaevich I
                    Еще раз повторяю : не записывал специально косяки в "книжечку", но"множественность" помню.
                    Если не можете что-то подтвердить, то и не стоит об этом говорить, поскольку выглядит это жалко.
                    Цитата: Nikolaevich I
                    А своим ответом вы подтвердили моё мнение: Не любите вы признавать свои ошибки !

                    А вы любите? На ВО у меня опубликовано более 800 статей. У вас имеется уникальный шанс все их изучить и предоставить список "косяков". Удачи!
                    1. Nikolaevich I Звание
                      Nikolaevich I
                      0
                      Сегодня, 11:19
                      Цитата: Bongo
                      На ВО у меня опубликовано более 800 статей

                      Вот в том-то и дело ! Я найду ваши косяки,но для этого мне придётся "перелопатить" много "матерьялов", затратить(потерять ) много времени ! А оно мне надо ? Не надо ! yes
                      1. Bongo Звание
                        Bongo
                        0
                        Сегодня, 11:23
                        Цитата: Nikolaevich I
                        А оно мне надо ? Не надо !

                        Тогда не говорите о том, что доказать не в стоянии!
        2. Hexenmeister Звание
          Hexenmeister
          0
          Сегодня, 09:23
          Какое отношение к наземной станции наведения имеют БРЛС установленные на МиГ-29 и Су-27?
          Насколько я понял автора статьи, цель как раз и была использовать "все авиационное" для наземного ЗРК, и даже РЛС на картинке чем-то напоминает Н-001.
          Там несколько иные режимы работы и дальности.
          И тем не менее ничего не помешает Н-001 обнаруживать воздушные цели находясь в неподвижном состоянии на земле.
          1. Bongo Звание
            Bongo
            0
            Сегодня, 09:26
            Цитата: Hexenmeister
            Насколько я понял автора статьи, цель как раз и была использовать "все авиационное" для наземного ЗРК, и даже РЛС на картинке чем-то напоминает Н-001

            Что не рационально! no
            Цитата: Hexenmeister
            И тем не менее ничего не помешает Н-001 обнаруживать воздушные цели находясь в неподвижном состоянии на земле.

            Сравним ресурс и время наработки на отказ у авиационной Н-001 и специально созданной для сухопутного ЗРК станции наведения?
            1. Hexenmeister Звание
              Hexenmeister
              0
              Сегодня, 09:32
              А с чего Вы взяли, что подобный комплекс будет включаться на излучение на постоянной основе? Будут работать полузасадным методом! И потом какой наземный ЗРК сможет в таком объеме аппаратуры и энергии потребления похвастаться такой дальностью обнаружения, одновременного отслеживания до 10 трасс?
              1. Bongo Звание
                Bongo
                -1
                Сегодня, 09:36
                Цитата: Hexenmeister
                А с чего Вы взяли, что подобный комплекс будет включаться на излучение на постоянной основе?

                С того, что немного имею представления какие задачи ставятся перед объектовыми ЗРК и могу прикинуть время работы СНР при отражении волн дронов-камикадзе. Авиационная станция может рассматриваться как демонстратор технологий, но не более. no
                1. Hexenmeister Звание
                  Hexenmeister
                  0
                  Сегодня, 10:01
                  В любом случае Н-001 это одноцелевая станция, и никто с ее помощью не сможет сбить сразу "рой", однако и F-16 на Украине используются также последовательно по одной цели, и даже пяти часов наработки на отказ хватить, чтобы расстрелять весь имеющийся у такой системы запас ракет по Гераням и всяким крылатым ракетам, попавшим в зону поражения подобной системы.
                  1. Bongo Звание
                    Bongo
                    0
                    Сегодня, 10:06
                    Цитата: Hexenmeister
                    и даже пяти часов наработки на отказ хватить, чтобы расстрелять весь имеющийся у такой системы запас ракет по Гераням и всяким крылатым ракетам, попавшим в зону поражения подобной системы.

                    Да, но только удары КР и БПЛА наносятся практически каждую ночь. ЗРК с такой станцией дольше будет находиться в ремонте, чем в работе. Гораздо рациональней для обнаружения воздушных целей использовать оптоэлектронную систему в связке с тепловыми ракетами. А вообще в "незалежной" ЗРК с использованием авиационных ракет жуют уже больше 10 лет. Но работоспособные образцы до сих пор не появились.
                    1. Hexenmeister Звание
                      Hexenmeister
                      0
                      Сегодня, 10:16
                      ЗРК с такой станцией дольше будет находиться в ремонте, чем в работе
                      Осталось только определиться, пять часов или двести? А заодно при скорости 250 м/с 100 км будут пройдены за 400 секунд, то есть меньше 7 минут, и сколько раз даже за пять часов работы можно пускать ракеты по целям попавшим в зону поражения?
                      использовать оптоэлектронную систему
                      А при плохой погоде жаловаться в Лигу сексуальных реформ?
                      1. Bongo Звание
                        Bongo
                        0
                        Сегодня, 10:20
                        Цитата: Hexenmeister
                        Осталось только определиться, пять часов или двести?

                        Лениво искать цифирь, но разница примерно на порядок. Да и не рассчитаны авиационные БРЛС на длительную работу.
                        Цитата: Hexenmeister
                        А при плохой погоде жаловаться в Лигу сексуальных реформ?

                        А за погоду отвечает Лига сексуальных реформ ? what Не знал! request
                        Что касается ОЭС, то я устану перечислять на скольких ЗРК они используются
                      2. Hexenmeister Звание
                        Hexenmeister
                        0
                        Сегодня, 10:27
                        Что касается ОЭС, то я устану перечислять на скольких ЗРК они используются
                        Как дополнительный канал, вполне разумно его использовать, но не как основной "для наших" погодных условий. А связку Н-001 и варианты ракет Р-27Э вполне можно быстро увязать для наземной системы, но способны ли на Украине это сделать, я как-то сомневаюсь, так что полностью поддерживаю Ваше мнение
                        Но работоспособные образцы до сих пор не появились.
  2. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +5
    Сегодня, 04:32
    По сообщениям ГАХК «Артем», производитель ракет Р-27, несколько раз подвергалась обстрелам нашими войсками. Поэтому странно видеть подобные сообщения, которые говорят, что какая то НАУДИ продолжает заниматься новыми разработками вооружений вместо того, что бы после 4 лет непрерывных обстрелов пересесть на телеги со свиньями в упряжке. Какая то странная демилитаризация или я что то не понимаю.
  3. air wolf Звание
    air wolf
    -1
    Сегодня, 05:30
    А как же декоммунизация, документация на русском языке же, не в падло на москальском языке читать и думать, а на телячьей мове изрыгать быдлячие фразы drinks
  4. Naofumi Звание
    Naofumi
    +1
    Сегодня, 05:49
    К пяти типам ракет, вероятно, относятся: советские Р-27 с тепловой (инфракрасная ГСН) и полуактивной РЛ ГСН (средней дальности), Р-73 (малой дальности), американские AIM-7 E/F/G/M/P/R Sparrow (средней дальности) и AIM-9 L/M/P/R/X.

    Интересно, где они достанут AIM-7E? Музей ограбят? Да и AIM-7F еще попробуй найти. Даже у испанцев поди нет.
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 07:18
    Короче, типа ирландского рагу... "Долго совещались, стоит ли добавлять в котелок крысу, принесенную Монморенси"
  6. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    -1
    Сегодня, 08:54
    Стоит,пожалуй,отметить,что среди перечисленных модификаций Р-27 могла бы быть и с активной радиолокационной ГСН ! По моему,ещё при Союзе был разработан такой образец,но в производство он не успел попасть ! Однако на Украине сделали свой "самостийный" образец Р-27 с активной радиолокационной ГСН и имели серьёзные намерения запустить его в производство ! По моему это не успели осуществить до СВО,но не исключается,что они не пытаются сделать это сейчас ! Примеры подобного наблюдаются ! Кстати , ykpoпы разработали "единую" ГСН как для Р-27,так и для ЗУР С-125 ...