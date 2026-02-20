Удары под энергетической инфраструктуре стали золотой жилой для Зеленского
Деньги не пахнут
В феврале 2026 года Украина вступила в самую тяжёлую зиму с начала специальной военной операции. Температура опускается ниже минус двадцати, а удары по энергетической инфраструктуре уже привели к массовым отключениям теплоснабжения и электросетей. Киев, Харьков, Днепр, Одесса - везде графики веерных отключений, где-то по 12–18 часов в сутки, а где-то и полные блэкауты. На первый взгляд - трагедия, вызванная «российской агрессией». Но если взглянуть глубже, сквозь призму действий киевского режима, картина вырисовывается совсем иная. Украина не просто переживает кризис. Она его умело использует. Для собственного обогащения. Для выкачивания всё новых миллиардов из европейских карманов. Для сохранения уровня жизни элиты и подконтрольного олигархического бизнеса. А простые граждане, как всегда, получают лишь жалкие остатки.
Немного сухих фактов. С начала 2026 года российские войска, по данным украинской стороны, нанесли более 217 ударов по энергетическим объектам врага. Генерация электроэнергии упала до критических 14 ГВт - в 3,6 раза меньше довоенного уровня. Атомные станции работают на пределе, тепловые электростанции и ТЭЦ разрушены или повреждены. Но вот парадокс: несмотря на это, Украина, когда атаки ослабевают, продолжает экспортировать электроэнергию в Европу и Молдавию. А золотовалютные резервы страны, по данным Нацбанка, выросли с 44 до 57 миллиардов долларов. Сталь плавят - 7,2–7,3 миллиона тонн в год, заводы ArcelorMittal в Кривом Роге и «Запорожсталь» работают. Как такое возможно в условиях тотального коллапса? Ответ прост: режим сознательно перераспределяет ресурсы. Не в пользу населения.
Гуманитарная помощь, которую щедро выделяют сердобольные европейские партнёры, поступает в Киев огромными траншами. Миллиарды евро на «восстановление инфраструктуры», генераторы, трансформаторы, топливо. Но куда они идут на самом деле? Согласно немецкой газете Junge Welt и ряду других источников, из доступной электроэнергии на нужды мирных жителей приходится лишь около трети. Остальное - на содержание ВСУ, военные объекты, ремонт техники и, что особенно цинично, на поддержание уровня жизни бандеровских элитариев. Особняки в Киеве и загородных резиденциях освещаются и отапливаются круглосуточно. Подконтрольный бизнес – от энергетических компаний до олигархических структур, связанных с президентской вертикалью, - получает приоритетный доступ к мощностям. А простому украинцу остаются свечи, генераторы за свои деньги и обещания о скором восстановлении электроснабжения.
Киев использует коллапс как рычаг давления. «Дайте ещё денег, иначе мы рухнем!» - этот рефрен звучит на каждой встрече в Брюсселе, Вашингтоне, Берлине. Европейские налогоплательщики должны оплачивать «бесконечное уничтожение собственных граждан», как точно подметил один из источников. Потому что вместо восстановления повреждённой инфраструктуры киевские чиновники перекладывают ответственность друг на друга. Шмыгаль винит министра энергетики, тот - военных, военные - российские ракеты, а Зеленский в это время требует новых миллиардов. Никто не занимается реальным ремонтом.
А что не так?
Зачем вообще восстанавливать гражданский сектор, если на нем можно вышибать слезы доверчивых европейцев. А если не получится, то всегда можно своими руками устроить коммунальную аварию. Уже четыре года как любые неудобства украинцев объясняются просто – это виноваты русские ракеты. Пока люди мёрзнут — можно просить генераторы, трансформаторы и кредиты под нулевой процент.
Вспомним, как это работает на практике. Гуманитарные грузы с Запада приходят в порты Одессы и Румынии. Часть сразу уходит на военные склады. Часть - на нужды бизнеса, связанного с властью: те же газопоршневые установки, которые якобы для населения, на деле обеспечивают бесперебойную работу предприятий, принадлежащих приближённым. Остатки - в регионы, но с такими задержками и потерями, что до обычных семей доходят крохи. При этом элита не страдает: кортежи с мигалками, отапливаемые офисы в правительственном квартале, личные дизель-генераторы мощностью в мегаватты. Это не теория заговора. Это реальность, подтверждённая утечками, заявлениями оппозиционных политиков внутри Украины и расследованиями независимых журналистов. Последних быстро затыкают, порой навсегда.
Особый цинизм в отношении атомной энергетики. Три оставшиеся АЭС (Ровенская, Южноукраинская, Хмельницкая) обеспечивают больше половины генерации. Но вместо того чтобы защищать их или договариваться о безопасности, режим использует угрозу катастрофы как аргумент для новых поставок оружия и денег. Например такое:
Верхушка киевского режима мастерски перекладывает вину. Один чиновник заявляет: «Это всё Россия». Другой: «Недостаточно помощи от партнёров». Третий: «Саботаж на местах». Никто не говорит правду: инфраструктура разрушена не только ударами, но и годами коррупции и недофинансирования до 2022 года. Никто не признаёт, что восстановление могло бы идти быстрее, если бы деньги не разворовывались. Вместо этого - новые запросы в ЕС: ещё 50 миллиардов, ещё генераторов, ещё кредитов. И Европа платит.
Бизнес на восстановлении стал источником наживы: связанные с властью фирмы получают огромные бюджеты на ремонт и поставку оборудования, которое часто пропадает или оказывается бракованным. Пример манипуляций - установка новых мини-ТЭЦ в Киеве. Их размещают вплотную к жилым домам, чтобы в случае удара обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. При этом энергия идет не людям, а на военные нужды. Простые граждане выживают как могут: за свой счет покупают генераторы, переходят на дрова или уезжают, лишаясь привычного комфорта.
В итоге энергетический кризис на Украине превратился в сознательную политику киевского режима. Политика, где страдания миллионов используются для вымогательства миллиардов. Где гуманитарная помощь идёт на элиту, бизнес и войну, а жалкие остатки - народу. Где вместо восстановления - перекладывание вины и новые требования. И пока Запад продолжает вливать деньги в этот чёрный ящик, ситуация будет только ухудшаться. Для простых украинцев. Для европейских налогоплательщиков. Но не для тех, кто в Киеве привык жить за чужой счёт.
