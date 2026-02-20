Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы «решить все вопросы» по Донбассу

Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы «решить все вопросы» по Донбассу

Киевская хунта рассчитывает провести до конца февраля еще один раунд трехсторонних переговоров. Как заявил Зеленский, украинская делегация будет давить на организацию его встречи с Путиным, чтобы решить все вопросы по мирному соглашению. Ну и заодно об обмене пленными можно договориться.

Зеленский провел совещание с членами переговорной группы, подведя итоги прошедших переговоров в Женеве и поставив новые задачи на следующий раунд, который Киев надеется провести до конца этого месяца. Как заявил «нелегитимный», переговоры с Россией в Абу-Даби и Женеве были «не совсем простыми и адекватными». Но он надеется, что следующие будут «результативными».



А главной задачей на переговорах, судя по прозвучавшим заявлениям, будет подготовка встречи Зеленского и Путина, желательно где-нибудь в Женеве или другом городе Европы, куда можно будет подтянуть своих европейских партнеров. Клоун все еще думает, что, встретившись с российским президентом, сумеет уговорить его отступить. Ну пусть попробует, Путин не против встретиться, но только в Москве. Но туда «нелегитимный» не поедет, ведь ему придется ехать одному, без Макрона, Стармера, Мерца или другой европейской шушеры.

Украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи готовы. Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату.


Также на переговорах Киев планирует поднять вопрос обмена пленными, заявляя, что уже готов к этому. По-видимому, обмен и будет единственным результатом следующего раунда переговоров.
  1. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 18:31
    Если Хозяева прикажут, то и в Москву поедет. Один, без группы поддержки из ЕС.
    На двустронних переговорах третьим лицам делать нечего.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      +1
      Сегодня, 18:37
      Если прикажут, он из окна выйдет. Смешат эти заявления, что Зеленский от рук отбился и Вашингтон ничего с ним сделать не может. Ага.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 18:43
      Цитата: NICK111
      На двустронних переговорах третьим лицам делать нечего.

      Значит европейские хозяева прикажут гитлерёнку не ехать до Москвы.
    3. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 19:28
      Да бутьте объективны - он на*** нее нужен в Москве
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:32
    Зеля-решала - это как старая фраза-анекдот: "еврей-дворник".
    Нечто, до смешного, несбыточное...
  3. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +4
    Сегодня, 18:38
    Зайдет, покривляется, нахамит и уедет. Потом будет орать "Я сделал Путина, поставил его на место". Пора его убить эту макаку криворожскую.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      0
      Сегодня, 18:58
      Гениально!
      Блестяще!
      Назрело!
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:31
      Цитата: Игорь Белобров
      Зайдет, покривляется, нахамит и уедет. Потом будет орать "Я сделал Путина, поставил его на место". Пора его убить эту макаку криворожскую.
      Трамп всему миру на примере Венесуэлы давеча продемонстрировал новые методы в общении с президентами независимых стран.
      А если Зе прямо с поезда с эскортом в Лефортово? Что нам Украина сделает? Войну объявит? laughing
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:46
    Уже писал что для Зели важны не сами переговоры,а разговоры о переговорах...как всегда,начнёт выкручиваться:"Я согласен на переговоры,а Путин нет..."ведь всем понятно-в Москву без "папочек" Зеля не поедет....а Путину в "европейском саду"-гадюшнике особенно делать нечего,хотя он непредсказуем...
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 18:55
    Все это напоминает игру карточных шулеров без правил.
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 19:24
    Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы «решить все вопросы» по Донбассу

    Можно не встречаться. Донбасс не те вопросы, которыми нужно заниматься.
    Он давно, ещё в 2014-м году выбрал путь, в котором усраина осталась только географически близкой.
    Всё остальное уже можно рассмартивать, да и то не спротухшим. lol
  7. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 19:25
    Надоел клоун.
    -----------------
  8. Умптек Звание
    Умптек
    +1
    Сегодня, 19:30
    Зеленскому чтобы вести переговоры нужно неоспоримое международное признание его нынешнего статуса и её правовая легитимность не только внутри 404, ЕС, но и тех, кто согласится с ним о чём-то догавариваться. При чём внешие уверения и рекомендации они вообще не при чём. Ибо как только чуть деформируется внешний баланс, конфигурация сил, и тут же можно будет обнулять все достигнутые договорённости, будь они закреплены на бумаге, да и за подписью хоть мульёна свидетелей. Тем более в нынешнее время когда достигнутые договоры нарушаются щелчком пальцев, и нарушителем хоть бы хны, последствий не будет, особенно из зверствующего за соблюдение демократических принципов Запада. А Восток, сидит себе тихо, и не фукает. Мы одни в этом мире сегодня. Договориваться с кем-то сейчас на бумаге без разгромной победы, особенно на промежуточном этапе, бесперспективно. Надо было отрезать 404 от моря сразу в первые же месяцы, пока ЧФ ещё был флотом.Сейчас будет невозможно что-то предъявить бандеровцам по существу. Там сплошь головорезы, и нарики. Западу это и надо посадить нас тереть с закоренелами нациками и хворыми на голову, чтобы потом в одночасье на основании этого объявить их недействительными. Одессу-маму , Бессарабию, и Николаев нужно брать. Причём безвариантно. И Львов с приграничной западной полосой(к великому сожалению) валтузить, как Тузик грелку. А что там и кто будет гетманить на 404 это пусть перекодированное население теперь репу чешет. Хотели обнулить русскоязычное население восточной части, пусть теперь ожидают этой участи в отношении себя.
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:32
    Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату.

    И как Украина может быть готова, если у неё нет лидера.
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:04
    "Зеленский хочет встречи с Путиным, чтобы «решить все вопросы» по Донбассу"

    А Зеленьский точно знает о том, что он хочет?!
    Или это новость для затравки?