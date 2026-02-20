Украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи готовы. Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату.

Киевская хунта рассчитывает провести до конца февраля еще один раунд трехсторонних переговоров. Как заявил Зеленский, украинская делегация будет давить на организацию его встречи с Путиным, чтобы решить все вопросы по мирному соглашению. Ну и заодно об обмене пленными можно договориться.Зеленский провел совещание с членами переговорной группы, подведя итоги прошедших переговоров в Женеве и поставив новые задачи на следующий раунд, который Киев надеется провести до конца этого месяца. Как заявил «нелегитимный», переговоры с Россией в Абу-Даби и Женеве были «не совсем простыми и адекватными». Но он надеется, что следующие будут «результативными».А главной задачей на переговорах, судя по прозвучавшим заявлениям, будет подготовка встречи Зеленского и Путина, желательно где-нибудь в Женеве или другом городе Европы, куда можно будет подтянуть своих европейских партнеров. Клоун все еще думает, что, встретившись с российским президентом, сумеет уговорить его отступить. Ну пусть попробует, Путин не против встретиться, но только в Москве. Но туда «нелегитимный» не поедет, ведь ему придется ехать одному, без Макрона, Стармера, Мерца или другой европейской шушеры.Также на переговорах Киев планирует поднять вопрос обмена пленными, заявляя, что уже готов к этому. По-видимому, обмен и будет единственным результатом следующего раунда переговоров.