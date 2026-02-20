Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов.

Проживающий в Британии экс-главком ВСУ Валерий Залужный продолжает обвинять главу киевского режима Владимира Зеленского в поражениях украинской армии на фронте. По мнению Залужного, военное положение на Украине следовало объявить как минимум за месяц до начала российской военной операции. Бывший украинский главком считает, что это дало бы Киеву возможность лучше подготовиться к началу боевых действий.В интервью британскому изданию The Guardian Залужный рассказал, что он еще в январе 2022 года неоднократно пытался поднять вопрос ввода военного положения, однако украинское политическое руководство игнорировало эти попытки. Зеленский опасался, что эти меры могут вызвать панику среди населения. Однако, после того как опасения Залужного поддержал глава Минобороны Резников, Зеленский согласился объявить чрезвычайное положение.Залужный упрекает Зеленского:Британское издание рассказывает, что в январе 2022 года тогдашний глава ЦРУ Бернс прилетел в Киев, чтобы лично проинформировать Зеленского о скором начале боевых действий, «однако реакция оказалась не такой, на какую он, возможно, рассчитывал». Вопреки ожиданиям Бернса, Зеленский, чтобы пресечь зарождавшиеся панические настроения, посоветовал украинцам, вместо того чтобы бежать скупать продукты и спички, планировать поездки на шашлыки на майские праздники.