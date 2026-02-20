Залужный упрекает Зеленского в отказе объявить военное положение до начала СВО

Проживающий в Британии экс-главком ВСУ Валерий Залужный продолжает обвинять главу киевского режима Владимира Зеленского в поражениях украинской армии на фронте. По мнению Залужного, военное положение на Украине следовало объявить как минимум за месяц до начала российской военной операции. Бывший украинский главком считает, что это дало бы Киеву возможность лучше подготовиться к началу боевых действий.

В интервью британскому изданию The Guardian Залужный рассказал, что он еще в январе 2022 года неоднократно пытался поднять вопрос ввода военного положения, однако украинское политическое руководство игнорировало эти попытки. Зеленский опасался, что эти меры могут вызвать панику среди населения. Однако, после того как опасения Залужного поддержал глава Минобороны Резников, Зеленский согласился объявить чрезвычайное положение.



Залужный упрекает Зеленского:

Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов.


Британское издание рассказывает, что в январе 2022 года тогдашний глава ЦРУ Бернс прилетел в Киев, чтобы лично проинформировать Зеленского о скором начале боевых действий, «однако реакция оказалась не такой, на какую он, возможно, рассчитывал». Вопреки ожиданиям Бернса, Зеленский, чтобы пресечь зарождавшиеся панические настроения, посоветовал украинцам, вместо того чтобы бежать скупать продукты и спички, планировать поездки на шашлыки на майские праздники.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 19:16
    Гадюки друг друга душат.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 19:19
      А в гадюшнике хо хлов по другому и быть не может!
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 19:25
      Меряться у кого длиннее!Похоже, США смогли убедить Зеленского провести выборы. Залужный, вероятно, в курсе ситуации и, возможно, оказывает давление на Зеленского.
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 19:46
      Помнится, Зе подарил Залужному именной пистолет. Тогда говорили, что подарочек-то со смыслом...
      Учитывая, что Залужный так голос поднимать от себя лично не будет, настал, наверное, момент для ответного подарка - верёвки пушистой и мыла душистого?
      Британский конвой, если чо, посылочку адресату доставит...
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 19:18
    Два идиота грызутся .... что это дает России - да ничего это два гомасека (две свиньи)просто пытаются присосаться к заподной кормушке для свиней
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      -1
      Сегодня, 19:39
      Мдя ...на нейтральный пост минусуют +Я уже давно заметил как мпного на этом ресурсе украицев ...

      хочу напомнить - если украинец умнеет - то он становится русским ....... хочу пожелать украинцам (конечно они могут быть россиянами и даже родится в России но от того быть безмозглыми) все же поумнеть ...............
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:24
    Предварительно облизанный англичанами Залужный уже назначен, как ранее Коломойский с пачкой денег назначил пианинного клоуна. Спокойства это незалежным не принесет.